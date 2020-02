​OPINIE. Cazul Ditrău și nevoia de alfabetizare despre lumea în care trăim

Cazul localnicilor din Ditrău, Harghita, care s-au răsculat împotriva a doi brutari din Sri Lanka, ar fi doar trist dacă l-am privi ca pe un eveniment singular: niște oameni simpli, victime ale manipulării presei xenofobe din Ungaria, s-au speriat de patru mâini negre și muncite care le frământă pâinea.Dar oamenii din Ditrău nu sunt niște extratereștri ajunși întâmplător în România, ci sunt locuitori ai acestei țări care arată că nu înțeleg nimic din lumea în care trăiesc. Iar dacă nu există nimeni care să-i învețe, atunci reacția lor nu ar trebui să ne mire.În general, în România se aruncă vina pe manipulare și pe fake-news, dar nu se face nimic organizat pentru a o contracara. E foarte simplu să spunem acum că locuitorii din Ditrău, vai ce proști, se uită la televiziunile lui Orban, maghiarul, și cred toată propaganda extremistă care vine de acolo. Când un alt caz „Ditrău” va apărea în alt colț al țării- și va apărea mai mult ca sigur, în condițiile în care forța de muncă externă va veni în valuri în România în perioada următoare- o să zicem la fel și despre oamenii ăia. Vai ce proști, cum sunt manipulați ăștia de presa și de politicienii extremiști!Iar de data asta, nici nu va mai exista această naivă consolare, pe care am văzut-o la unii, că „proștii” sunt maghiari. Românii nu-s, în mod evident, mai informați decât vecinii lor secui și doar întâmplarea a făcut ca brutarii singalezi să ajungă în Harghita și nu în Vasului, de exemplu.Și aici ajungem la o întrebare legitimă: ce face statul român, ce fac instituțiile sale, pentru a-i educa pe oamenii din această țară în materie de imigrație, forță de muncă străină, refugiați, globalizare și așa mai departe? Unde anume sunt campaniile statului de informare într-o problemă atât de importantă și de actuală?Și hai să mergem la cazul concret „Ditrău”. I-am văzut pe oamenii revoltați cum spun o grămadă de prostii: că singalezii sunt migranți ilegal, că sunt refugiați, că sunt musulmani, că au văzut în alte țări „cum fac violuri”. Ba chiar unii se temeau că cei doi străini din Sri Lanka le aduc coronavirusul în comună.Preotul catolic din Ditrău se temea că după cei doi vor veni mai mulți și după aceea, îți dai seama grozăvie, vor vrea să-și facă „propria biserică” în sat. Concurența, bat-o vina.Ca în bancurile cu Radio Erevan însă, situația este exact pe dos: cei doi nu erau musulmani, unul era catolic, celălalt budist, nu erau refugiați, nici migranți ilegal și, în mod evident, nici nu erau infectați cu virusul chinezesc. Erau doi muncitori aduși în România cu acte legale.Și acum să facem un exercițiu de sinceritate și să vedem câți oameni din această țară știu cum ajung muncitorii străini în România. Sau știu să facă deosebirea dintre refugiați și muncitori cu acte în regulă. Sau ce înseamnă migrația forței de muncă.Există cote anuale aprobate de Guvern de angajați extracomunitari, deci nu poți să angajezi străini când vrei și cum vrei. De asemenea, nu poți să aduci străini extracomunitari decât dacă nu ai putut angaja pe locurile respective cetățeni români sau comunitari și poți să dovedești acest lucru.De asemenea, nu poți să angajezi decât oameni calificați și care nu au antecedente penale. Plus multe alte condiții, nu le mai enumăr aici.Și, iar un lucru important, muncitorii străini plătesc taxe statului român, care în schimbul acestora este obligat să-i apere. Ați sesizat cumva vreo încercare a statului român să-și apere contribuabilii din Sri Lanka care au trebuit să se mute din Ditrău de frica localnicilor? Sau să-i apere pe angajatori de boicotul localnicilor care nu le-au mai cumpărat pâinea. Eu nu am văzut.Am văzut în schimb un primar fricos care încerca să nu-și piardă voturile localnicilor și care tot convoacă ședințe de calmare a spiritelor, deși nu prea mai e nimic de discutat atunci când legea e clară. Discuția cu locuitorii trebuia s-o aibă înainte, pentru că știa că-i vin muncitori străini.Și aici ajungem la treaba statului român și a instituțiilor sale. Imigrația, refugiații, forța de muncă străină sunt probleme actuale și serioase ale acestei planete. Din cauza migrației, tocmai am asistat la prima ruptură a unui stat european de Uniunea Europeană, Brexit. Nu sunt lucruri pe care să le tratezi cu superficialitate, pentru că se vor rostogoli și peste România, mai devreme decât ne așteptăm.Ce învață copii la școală despre aceste probleme? Ce învață studenții? Ce programe și campanii de informare derulează statul român despre străinii care vin să muncească în România? Știu că e greu să vorbești despre informare când România a fost condusă până nu demult de Dragnea și de alții care strigau că străinii ne fură țara.Problemele lumii sunt acum cu totul altele decât cred cei mai mulți dintre români: migrație, schimbări climatice, accesul la tehnologie avansată, iar când citești presa din România descoperi niște oameni dintr-o comună oarecare care spun exact așa:„Noi avem cultura noastră aici, în zona noastră, aia secuiască, ungurească, românească, avem cultura noastră, să nu vină cu cultura din Nepal”.Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, a copilărit într-un sat izolat din nordul județului Galați. Mi-a povestit la un moment dat că, atunci când a apărut prima mașină modernă pe ulițele satului, copiii au aruncat cu pietre în ea. Nu mai văzuseră așa ceva.Oamenii se tem groaznic de ceea ce nu cunosc. Localnicii din Ditrău au luat la fugă doi brutari din Sri Lanka cu mâinile negre nu pentru că ar fi fundamental rasiști (probabil că nici nu știu ce înseamnă acest lucru). I-au luat la fugă pentru că atât înțeleg ei din lumea în care trăiesc. Și nimeni nu și-a bătut capul să-i învețe.