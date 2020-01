Despre 'Epoca întunecării. Cum a distrus creștinismul lumea clasică' de Catherine Nixey, dezbatere și lansare de carte - marți, 4 februarie

Vă invităm la Librăria Humanitas de la Cișmigiu marți, 4 februarie, ora 19, la dezbaterea prilejuită de apariția cărții

de Catherine Nixey.

Publicată recent la Editura Humanitas, în colecția „Istorie“, în traducerea lui Dionisie Constantin Pîrvuloiu,

scoate la iveală ce s-a pierdut odată cu victoria creștinismului. Este o carte cutremurătoare despre o epocă a distrugerii și disperării, în care Catherine Nixey îmbină cu pricepere și talent tonul serios al cercetătorului cu expresivitatea și cursivitatea jurnalistului. O carte cu adevărat provocatoare, care va pune într-o lumină nouă tot ce știm despre începuturile creștinismului“ (

).

La eveniment vor vorbi Wilhelm Tauwinkl, doctor în teologie dogmatică la Lugano (Elveția), Teodor Baconschi, doctor în antropologie religioasă și istorie comparată a religiilor la Universitatea Paris-Sorbonne (Paris IV), Cătălin Pavel, doctor în arheologie și scriitor, și Dionisie Constantin Pîrvuloiu, doctor al Facultatii de Litere (Limbi clasice) a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași. Dezbaterea va fi moderată de istoricul dr. Andrei Pogăciaș.

„Epoca întunecării ne poartă într-o călătorie de jur împrejurul Mediteranei, de la Roma la Alexandria și din deșerturile Siriei până la Atena, demontând o tradiție plină de stereotipuri și prejudecăți care îi prezintă pe creștini drept victime ale persecuțiilor păgâne. Mutilarea statuilor, arderea marilor biblioteci, dărâmarea Templului lui Serapis din Alexandria, distrugerea Palmyrei, uciderea cu sălbăticie a Hypatiei, actele de vandalism ale monahilor creștini, controlul totalitar asupra vieții private, interzicerea filozofiei, misoginia, intoleranța și ura față de ceilalți sunt ipostazele mai puțin cunoscute ale primelor secole de creștinism.“ – The Times

„Cu un curaj ieșit din comun, Catherine Nixey reușește să facă lumină în povestea tristă a intoleranței religioase.“ – The New York Times

„O carte surprinzătoare și curajoasă... O călăuză pricepută și iconoclastă printr-o lume ce le va părea străină și înfricoşătoare multora dintre noi.“ – Peter Frankopan

CATHERINE NIXEY provine dintr-o familie de foști monahi. A studiat literatura clasică greacă și latină la Universitatea din Cambridge și apoi, vreme de câțiva ani, a predat limbi clasice. În prezent locuiește în Londra, unde lucrează ca jurnalist pentru The Times. Epoca întunecării este prima ei carte. Volumul a stârnit numeroase controverse, a fost deja tradus în cinci limbi și a fost distins cu premiul pentru nonficțiune al Societății Regale de Literatură. În 2018, a fost desemnat cartea de istorie a anului de The Daily Telegraph, The Spectator, The Observer, BBC History Magazine și The New York Times.







Editura Humanitas, 2019 / colecția „Istorie“

Traducere de Dionisie Constantin Pîrvuloiu

format 13x20 cm, 344 pagini CATHERINE NIXEY, EPOCA ÎNTUNECĂRII Editura Humanitas, 2019 / colecția „Istorie“Traducere de Dionisie Constantin Pîrvuloiuformat 13x20 cm, 344 pagini

„Epoca întunecăriiThe Times