… despre viralizarea tampirii in masa – adevarata pandemie

… citesc si ma crucesc. Ma uit la televizor si ma crucesc. Ma crucesc si ma-ntreb: cam cat de repede se poate extinde tampirea in masa? Mai repede decat putea oricine anticipa. De cand a izbucnit “pandemia mortala” cu noul coronavirus in China, o lume intreaga a intrat in panica. Omenirea s-a isterizat. Nu mai conteaza ce media outlet folosesti, toata lumea vorbeste numai despre noua apocalipsa. De gripa. Un nou virus, necunoscut, ameninta soarta omenirii! In China au fost puse in carantina, practic “inchise”, cateva orase, primul fiind Wuhan, unde a inceput epidemia. Pardon, pandemia. Un oras mai mare decat jumatate din Romania, de 11 milioane de locuitori. Incercati sa va imaginati costurile – economice, psihice, etc. Sunt chemati experti, se dau sfaturi, se pun masti, se inchid aeroporturi, oamenii asalteaza spitalele, se sta la coada,

, lumea se calca-n picioare pentru un loc in fata la medic, medicii mor de epuizare, in China se construieste un nou spital in doar cateva zile, americanii trimit un avion special pentru a-i scoate din” infernul Wuhan” pe cei 200 si ceva de conationali, bursele sufera, s.a.m.d..

Se pierd miliarde de dolari. Si, mai grav, se pierde bunul simt. La nivel planetar.

Ce e de fapt, noul virus? O varianta pana acum necunoscuta de virus gripal. La fel cum a fost SARS sau MARS, care, la randul lor, au creat panica mondiala. De ce? Nu e prea clar. Ca suna bine sa fii putintel apocaliptic. Stirile apocaliptice se vand, pentru ca avem cu totii nevoie de putina adrenalina, iar in afara sfarsitului lumii nu ne mai poate impresiona nimic. De gripa se mai moare, daca sistemul imunitar e slabit, suferi de alte afectiuni, sau apar complicatii. Asta, de cand lumea.

Si-acum cateva fapte. Pana acum, in China au murit 41 de persoane. In China traiesc aproximativ 1,4 miliarde. Iar orasul Wuhan are, cum spuneam, 11 milioane. Anul trecut, in Romania, au murit de gripa “clasica” 34 de persoane. Populatia Romaniei e sub 18 milioane. Faceti singuri calculele probabilitatilor. Mao Zedong trebuie ca se distreaza in mormant. 41 de morti n-ar merita nicio jumatate de falfaire de jumatate de pleoapa. Din codru rupi o ramurea, ce-i pasa codrului de ea? Marele Salt Inainte (the Great Leap Forward) a ucis cam 30 de milioane de chinezi. Revolutia Culturala care i-a urmat, “doar” vreo 20 de milioane. Acum au murit 41. Foarte probabil, numarul va creste la cateva sute. La “pandemia” SARS au murit, pe tot globul, intr-un an, 774 de persoane, iar expertii apreciaza ca noul virus e mai putin agresiv decat SARS. In timpul Evului Mediu, intre 1347 si 1351, doar in Europa, au murit din cauza Ciumei Negre (Black Death) vreo 25 de milioane, iar populatia era vreo 10% fata de cea de acum. In zilele noastre, doar in Statele Unite, aproximativ 200 de persoane mor in fiecare an ucisi de catre … nevinovatele caprioare care sar in fata masinilor. 259 de persoane au murit anul trecut facandu-si selfies. De celor morti in accidente de masina sau de bicicleta nu mai vorbim. N-a intrat nimeni in panica, selfie-urile n-au fost interzise, nici masinile, nici bicicletele, iar caprioarele n-au fost eradicate.

