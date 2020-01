Șase priorități de reformă electorală pentru 2020

La începutul anului 2020 cea mai importantă reformă electorală pare a fi cea legată de reintroducerea sistemului majoritar în două tururi la alegerile locale. Și probabil este un moment care va defini modul în care se va face politică în următorii ani, mai ales că în 2024 toate alegerile se vor organiza într-un singur an, iar partidul care deține cei mai mulți primari are și șanse ceva mai mari să influențeze rezultatele prin rețelele locale.



Dar cu siguranță legile electorale trebuie privite mai în detaliu pentru a înțelege care sunt prioritățile pentru un an în care vor avea loc alegeri importante, locale în vara și parlamentare în iarnă. De multe ori, cheile care pot schimba rezultatele unor alegeri sunt în detalii.

În primul rând, introducerea sistemului electoral în două tururi de scrutin la locale este importantă și este solicitată în spațiul public, chiar dacă unele dintre partide nu sunt tocmai încântate de idee. Din proiectul de lege – asumat prin răspunderea Guvernului – provine și prima propunere de reformă. PNL a introdus un amendament conform căruia alegătorii care și-au stabilit reședința într-o localitate cu 90 de zile înaintea alegerilor nu pot vota aici, ci trebuie să voteze în fosta localitate, pe liste suplimentare (de ce pe liste suplimentare nu este tocmai clar). Amendamentul limitează posibilitatea de a vota la adresa la adresa de reședință și mai tare, în condițiile în care și până acum legea prevedea că te poți înscrie la primărie pe listele permanente cu 45 de zile înaintea alegerilor. Articolul ar limita ‘turismul electoral’ care ar avea loc înaintea alegerilor. Dar datele strânse de EFOR în 2016 ne arată că la nivel de comună s-a înregistrat un grad relativ scăzut de migrație, care nu poate afecta rezultatul alegerilor decât într-un număr mic de localități. E adevărat că sunt comune unde s-a migrat, dar mare parte din reședințe sunt legate de municipii și orașe. Nu neg că poate exista migrație electorală, dar trebuie să punem cifrele în context și să vedem de unde vin ele – s-a construit un complex de locuințe, s-a construit o fabrică, este o localitate cu potențial din jurul unui oraș mai mare? Pe scurt, am solicitat ca acest amendament să fie înlăturat, pentru a nu limita posibilitatea alegătorilor de a-și exprima votul la adresa de reședință.