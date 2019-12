Video. Conferință: Cine este aproapele meu?

Cine este aproapele meu?

Cu mulţi ani în urmă, la invitaţia unui om faţă de care am o deosebită consideraţie, am ţinut câteva conferinţe în Sala Mare a Primăriei din Oradea. Textul pe care îl lecturez în înregistrarea alăturată ce cel al primeia dintre ele. L-am lăsat aşa cum a fost, mărturie a limitelor mele de atunci, al unor pasiuni culturale ale acelor vremuri şi a legăturii cu câţiva oameni din acel timp. Recitindu-l înaintea înregistrării mi-am dat seama că, astăzi, aş face o singură modificare: în loc de “Cine sunt marginalii lumii moderne?” i-aş spune, mai adecvat: “Cine este aproapele meu?” Aşa, cu acest nou titlu, aş dori să-l dedic tuturor prietenilor – văzuţi şi nevăzuţi – pe care mi i-am făcut graţie Contributors.ro. Timpul petrecut împreună (de mine scriind, de prietenii de la Contributors editând şi de dumneavoastră citind), observaţiile şi completările pe care mi le-aţi făcut de-a lungul anilor, generozitatea cu care m-aţi încurajat şi atenţia cu care m-aţi îndreptat, mă determină să vă consider, pe toţi, aproapele meu, apropiaţii mei. De aceea, îngăduiţi-mi să adaug şi vocea mea urărilor de fine de an:

SĂRBĂTORI LUMINATE!

ÎNTRU MULŢI ANI FERICIŢI!

CINE SINT MARGINALII LUMII MODERNE?



Cine sînt marginalii lumii moderne? Pentru a putea răspunde acestei întrebări, e necesar să ne oprim asupra alteia: unde se situează marginile lumii moderne pentru a-i localiza marginalii? Altfel spus, care e conturul acestei modernităţi ai cărei marginali fac obiectul discursului nostru? Probabil modalitatea cea mai bună de a-l sesiza e aceea de-a proceda contrastiv: opunînd lumea modernă lumii care o precedă (şi nu doar într-o strictă cronologie) – aceea a tradiţiei. (Evident, procedînd astfel, riscăm un maniheism care – din perspectiva unor cercetări mai aprofundate – poate părea facil sau, la un alt nivel, construit în funcţie de o ideologie sau alta. Pentru noi, care înţelegem dintru început că o asemenea polarizare îşi are limitele ei, ea rămîne utilă din punct de vedere pedagogic....

