Cum să asasinezi un jurnalist

Există o îngrijorare la nivel european în privința siguranței jurnaliștilor și a condițiilor în care ei își exercită profesia. Nu întâmplător invitatul special al Congresului Asociației Europene a Jurnaliștilor organizat la Paris în clădirea UNESCO, a fost Andrew Caruana Galizia, unul dintre cei trei fii ai jurnalistei malteze, Daphne Caruana Galizia, ucise în 2017 cu o bombă plasată sub mașină. Jurnalista dezvăluise pe blogul personal, fiindcă presa nu îndrăznea să îi publice anchetele, corupția și legăturile vinovate dintre guvern și criminalitatea organizată. Aproape toți membrii familiei au emigrat, fiindcă „

, a declarat Andrew în 6 decembrie, la Paris. Tânărul a vorbit despre impunitate, despre criza politică din Malta care ridică foarte serios problema partidelor social-democrate din Uniunea Europeană.

, a mai declarat jurnalistul care lucrează acum în Geneva. Tensiunile au fost resimțite de jurnalistă cu mai mult de un an înainte de a fi ucisă, fiindcă descoperise că atât șeful de cabinet al premierului cât și ministrul energiei își înființaseră firme în Panama și relaționau cu firme din Dubai pentru câștiguri imense. Telefoane sub ascultare, intimidări, amenințări etc. au fost semnele care au precedat asasinatul. Deși puși sub acuzare sunt doar trei bărbați care au conlucrat la plasarea explozibilului, adevărații asasini se află la putere și mușamalizează cazul: premierul Joseph Muscat, șeful de cabinetdemisionar, Keith Schembri, dar și cel mai bogat om de afaceri maltez, Yorgen Fenech, care ar fi finanțat cu 150 000 euro asasinatul, conform surselor

Fenech a încercat să fugă din Malta, dar a fost oprit în ultima clipă, arestat și pus sub acuzare pentru complicitate. Împotriva sa organizația Reporteri fără Frontiere a depus în 4 decembrie la Paris o plângere privind investițiile franceze din care ar fi alimentat crima. 40 de activiști au pătruns luni, 9 decembrie, în clădirea biroului primului ministru cu tobe și fluiere, pentru a-i cere demisia. Sunt însă numeroase deziluzii în acest tragic caz, a declarat în fața jurnaliștilor de la Paris, Andrew Caruana Galizia.

Asociația Europeană a Jurnaliștilor a inițiat un Apel la respectarea libertății presei și a independenței jurnaliștilor semnat și de alte organizații ca Reporteri fără Frontiere și Federația Europeană a Jurnaliștilor.

Malta este ostilă familiei mele, iar insistența noastră pentru a se afla adevărul deranjeaz㔄Știu că sunt probleme și în România, și în Slovacia cu partidele socialiste care au devenit grupări criminale, totuși sper ca în Malta justiția să trateze acțiunile Partidului Laburist ca acțiuni de crimă organizată"Reuters.„La două săptâmâni după crimă, am mers cu frații mei la Frans Timmermans, pe atunci vicepreședinte al Comisiei Europene, să cerem ajutor. Ne-a promis, s-a făcut într-adevăr destul zgomot, însă la puțin timp a venit în Malta, ca șef al grupului socialist din PE, să îl susțină pe Joseph Muscat în campania electorală. Am fost atât de decepționat încât am refuzat să mai iau legătura cu el".