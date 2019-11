Campania pentru Bucureşti a început de două săptămâni, doar că fără partide. Se caută primari cu adevărat interesaţi de oraş

De când a dat frigul, Capitala a intrat în campanie electorală pentru primărie. Singurele mari absente în peisaj sunt partidele politice. În rest, cetăţenii cu o pătură în spinare dezbat cu mare interes pe la colţuri şi pe FB chestiunile de RADET şi de trafic. După cum avertizam la Expert Forum (EFOR) de ani de zile, cele două regii municipale politizate, căpuşate politic şi duse de râpă de dezinteresul primarilor în ultimii 20 de ani îşi dau obştestul sfârşit: e vorba de RADET şi RATB, mai nou rebotezată cu brandul vintage STB.

S-a supt din ele ultima fărâmă de vlagă, prin decapitalizare şi evitarea investiţiilor necesare pentru a le menţine funcţionale, banii fiind deturnaţi spre paranghelii electoraliste (vizibile) şi contracte pentru servicii curente supra-estimate, adică tăiat frunza la câini pe milioane de euro (mai puţin vizibile). Sunt notorii afacerile de Sopranos ale primarilor de sector cu colectorii de gunoaie, dar nu mai puţin lucrative sunt alea prin parcuri, lacuri şi alte spaţii publice, unde nu-i ca la o investiţie: nu trebuie cine ştie ce utilaje sau proiecte, iar rezultatul final e mai greu de pipăit şi urlat “este”, adică de măsurat de câte ori s-a sprijinit câte unul în mătură pe metru pătrat facturat la tarif de neurochirurgie.

Acum se prăvăleşte cu zgomot RADET, dar o urmează cu paşi mici şi siguri noul STB. Paradoxal însă, PNL, USR-Plus, PMP etc nu par deloc interesate să înceapă campania pentru alegerile locale, ratând astfel cea mai bună ocazie şi cele mai bune sloganuri politice care se pot imagina. Subiectul RADET domină Bucureştiul, lumea discută, influenşării scriu, oraşul pare în pragul revoluţiei – dar opoziţia politică la Gabriela Firea nu există, decât tot pe internet, în siajul comentatorilor, unde mai pun şi ei câte o postare.

Previzibilii candidaţi la primărie nu se văd în spaţiul public, nu fac evenimente, consultări cu lumea, nu ies cu trombonul în piaţă, nu generează ştiri pe care presa, chiar cea ostilă, să nu le poată evita. Nici un politician de opoziţie n-a dat buzna peste comandamentul de criză RADET, să se lege cu lanţul de ţevile ruginite aduse de angajaţi ca să le arate presei, cum vedeţi mai jos (mulţumiri Vitalie Cojocari de la Ştirile Pro TV). Meseriaşii indignaţi au rămas singuri să facă opoziţie conducerii politice şi incompetente a municipalităţii.

Doar ONG-işti precum colega mea Otilia Nuţu se duc sa intre în CET Grozăveşti şi să discute cu membrii de sindicat, apoi cu preşedinţii asociaţiilor de locatari. Rezultatele le vedeţi în raportul de aici şi petiţia pentru reforma RADET de aici (semnaţi vă rog).

Mai sunt doar şase luni până la alegerile locale iar admnistraţia PSD-clanuri care conduce Capitala se vulnerabilizează zi de zi, într-o orgie de subiecte exotice, care aproape că se transformă singure în meme şi folclor urban. RADET face o reorganizare fake, doar ca să epureze şi mai tare regia muribundă de angajaţi incomozi şi să facă loc unor cumetre de partid şi protejaţi, în muzica de pe Titanic. Organigrama rezultată e mai stufoasă decât acum doi ani.

În disperare de cauză, primăria vine cu scenarii science fiction pentru proşti: termocentrale mobile pentru situaţii de urgenţă, adică nişte grătare de mititei suite pe camion şi plimbate de colo-colo prin Bucureşti. Evident, genul ăsta de improvizaţie nu-i o noutate: se cheamă generator Diesel şi e utilizat pe scară largă în oraşele din Kosovo şi din toată Africa, unde reţelele energetice sunt insuficiente şi atunci fiecare clădire are backup un motor care face zgomot şi fum gros ca pe horn, spre bunăstarea localnicilor.

Avocatul politic “better call Saul” Piperea ia milionul de euro pe un plan respins de instanţă, într-un nou tur de forţă pe spinarea fraierilor, apoi merge la TV să combată MCV, că asta e grija unui administrator judiciar de regii falimentare. Primarul Dorin Florea de la sectorul 5 ctitoreşte compania municipală DF5, ca să moară dujmanii lui de ciudă, într-un splendid exemplu de auto-dedicaţie manelist-edilitară.

Şi aşa va trece iarna, cu un Bucureşti catastrofal condus, iar prin aprilie-mai când va da soarele şi colţul ierbii doamna Firea îşi va pune o rochiţă primăvăratică şi ne va spune: tăt nărmal, care-i problema? Aaa, sunt doar nişte băieţei răi care vor s-o abuzeze pe Scufiţa roşie, nu-i băgaţi în seamă, hai mai bine să ciocnim în Piaţa Constituţiei cel mai mare ou de Paşti din Uniunea Europeană care să există, evăr.

O să plimbe pe la TV-urile de închiriat tot felul de comentatori, plus nelipsitul Piperea, plus candidatul la primărie Cumpănaşu, plus diverşi utili care iau forma vasului în care-i pui, precum Mircea Coşea, care vor explica cum de vină sunt guvernul, multinaţionalele, Soros, ungurii şi în general conspiraţia globală anti-românească. Şi în fond iarna a trecut, s-au luat măsuri de către primărie şi va fi bine, de ce ne mai agităm?

Pe scurt, dacă în luna decembrie nu începe o acţiune politică reală – de exemplu organizarea unor alegeri preliminare pentru candidaţii care se opun lui Firea, care să preia controlul agendei oraşului şi antreneze cetăţenii enervaţi ai Bucureştiului într-un proces politic real, cu înscrieri pe listă, dezbateri pe bloc şi pe pe cartier, apoi tur de scrutin pentru desemnarea celui mai bun contra-candidat la PSD-clanuri, care să energizeze lumea, să-i dea ceva de comentat la bere şi să fure startul în campanie – se va irosi prosteşte cea mai bună formă de campanie electorală care se poate imagina.

