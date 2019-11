Facem si noi ceva ca sa nu blocam domeniul Cercetarii?

Intrebarea este adresata puterii actuale, incepand cu domnul Presedinte reales, Klaus Werner Iohannis, continuand cu domnul prim-ministru Ludovic Orban, apoi mergand mai departe la doamna Ministru Monica Anisie si doamna Consilier Prezidential Ligia Deca.

In curand se implineste o luna de la instalarea Guvernului PNL condus de domnul Orban. Au trecut si alegerile prezidentiale, campania electrorala s-a incheiat, si cu toate acestea nu prea se misca nimic in domeniul Cercetarii. Este adevarat, a fost pus in discutie publica un proiect de Hotarare de Guvern privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, la pachet cu modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 855/1998 din 26 noiembrie 1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.

Proiectul de HG privind organizarea si functionarea MEC pare un colaj din HG-urile de organizare si functionare ale fostelor MEN (Ministerul Educatiei Nationale) si MCI (Ministerul Cercetarii si Inovarii). Proiectul poate fi gasit la https://www.edu.ro/sites/default/files/proiect%20HG%20MEC%202019.pdf. Citirea acestui document ridica aproape imediat niste semne de intrebare:

Din propunere lipseste anexa 1, cea mai importanta, cu organigrama MEC. Cum stim cati secretari de stat vor fi si ce atributii vor avea? Care vor fi directiile din MEC? Numarul maxim de personal, 770, pare exagerat. Cum vor fi distribuiti acesti oameni pe directii, departamente, servicii, etc.? Daca tot avem un Minister al Tineretului si Sportului, nu ar fi normal sa se ocupe si de cluburile sportive studentesti? Ce sa caute ele la MEC? Ce se va intampla cu actualele colegii si consilii consultative, vor fi desfiintate? Nu ar fi normal sa fie lasate sa isi duca mandatul pana la capat pentru a nu perturba grav procese in derulare cum sunt competitii de proiecte, evaluari de INCD-uri, realizarea strategiei nationale CDI pentru 2021-2027, etc.?

Legat de ultimul punct ar mai fi de precizat urmatoarele:

Tocmai s-au incheiat competitiile PED (Proiect Experimental Demonstrativ), PTE (Proiect de Transfer la operator Economic), PD (Proiecte Post-doctorale) si TE (Proiecte de incurajare a formarii Tinerelor Echipe). Evaluatorii au fost selectati de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (CNCS, pentru PD si TE) si Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare (CCCDI, pentru PED si PTE). Listele ar fi trebuit aprobate de MCI, dar nu se stie daca acest lucru s-a intamplat sau nu. Oricum, se pare ca procesul de evaluare a inceput din moment ce UEFISCDI a lansat invitatiile de participare catre potentialii evaluatori. In conditiile actuale, nu este clar daca vor mai fi respectate termenele din pachetul de informatii, care prevad contractareatuturor proiectelor selectate pentru finantare pana cel tarziu in luna mai a anului 2020. De notat ca este vorba de evaluarea, in total, a peste 3800 de proiecte!

Este in curs de desfasurare procesul de evaluare al INCD-urilor care au obtinut calificativ A la precedenta evaluare, desfasurata intre 2012 si 2016. Certificarea obtinuta in inauraie 2016 expira in ianuarie 2020. Neincheierea procesului de evaluare in vederea acreditarii pana atunci poate genera mari probleme, INCD-urile devenind ne-eligibile pentru Programul Nucleu.

Proiectul SIPOCA 592 prin care urmau a fi elaborate Strategia Nationala CDI pentru perioada 2021-2017, Strategia de Specializari Inteligente, Planul National CDI si Programele Structurale, avea ca beneficiar fostul MCI, cu partener UEFISCDI. Este MEC pregatit sa preia aceasta sarcina?

Cred ca este timpul ca doamna Ministru sa isi faca timp sa ne spuna cate ceva si despre planurile dumneaei privind Cercetarea, sau macar sa numeasca cat mai repede un Secretar de Stat pentru Cercetare, care sa ne spuna ce mandat are din partea Guvernului:

Ce buget va avea Cercetarea in 2020?

Cum va fi repartizat bugetul intre PN3, Nucleu, planuri sectoriale, proiecte structurale si obligatii externe?

Cand se va pune in dezbatere publica proiectul de Strategie Nationala CDI si instrumentele de finantare asociate?

Cand va fi organizata o discutie responsabila intre organizatiile/asociatiile care reprezinta principalii actori ai sistemului National CDI, pentru a se gasi niste solutii de finantare sustenabile si predictibile pentru toate organizatiile de cercetare?

Ministrul Anisie ar trebuie sa ia urgent niste masuri privind Cercetarea. Desi, tehnic, MCI inceteaza sa existe abia in momentul in care se publica in Monitorul Oficial HG-ul privind organizarea du functionarea MEC, in momentul de fata el este nefunctional, toata conducerea fiind demisa inainte sa se numeasca altcineva in loc. Deci nu se mai pot semna contracte, ordine de plata, receptii de rapoarte la proiectele in derulare Nucleu si PFE, etc. Deja sunt INCD-uri care nu mai au finantare pentru lunile noiembrie si decembrie pentru ca nu are cine semna documentele aferente raportarilor Nucleu si PFE.

In loc sa isi numeasca tot felul de consilieri personali, doamna Ministru ar trebui sa se apuce de treaba si pentru Cercetare. In loc de un Minister al Tineretului si Sportului nu ar fi fost mai bine sa existe un Minister al Educatiei Pre-universitare (in locul MEN) si un Minister al Invatamantului Superior si Cercetarii (in locul MCI)? Invatamantul superior si institutele de cercetare sunt piesele importante in sistemul de cercetare, universitatile pregatind resursa umana pentru institutele de cercetare, indiferent ca sunt INCD-uri sau institute ale AR sau ale altor Academii de ramura. Aceasta posibilitate poate fi un subiect de gandire pentru viitorul Guvern, ce va rezulta in urma alegerilor Parlamentare din 2020.

