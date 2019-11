Când fostul președinte al României, dl. Băsescu, are dreptate

Dl. Ludovic Orban era un personaj politic de primă mână în vremea guvernului condus de astăzi pensionarul de lux Victor Ciorbea. Așa că știe chiar mai bine decât semnatarul acestui comentariu că Executivul cu pricina a recurs la infinite dări de seamă, la nesfârșite ședințe, mai puțin la acțiuni concrete. Dl. Ciorbea a fost trimis la plimbare, aceasta după ce inflația ajunsese la cote inadmisibile- reamintesc că prin 1997 dobânzile acordate populației la depozitele bancare ajunseseră chiar și la 125%, iar PNȚ-CD, readus la viață de eforturile eroice ale imensului om politic care a fost Corneliu Coposu, a ajuns la lada de gunoi a istoriei. PNL a fost atunci salvat de inteligența și simțul politic de excepție ale d-lui Valeriu Stoica ce nu s-a lăsat încălecat de dl. Emil Constantinescu.









Că l-a ridicat la nivel de lege. D-na Dăncilă, dl. Orlando Teodorovici, ceilalți miniștri, șefii coaliției PSD-ALDE, adică dl. Liviu Dragnea, astăzi trimis la studii avansate la închisoarea de la Rahova, și dl. Călin Popescu-Tăriceanu, căruia prea devreme par a-i fi fost uitate vinovățiile, au fost în repetate rânduri preveniți că încasările prognozate sunt fanteziste, că investițiile vor rămâne doar pe hârtie, că ținta de deficit bugetar prognozat de numai 3% este imposibil de realizat. Mai trebuie lămurită în detaliu povestea cu contabilitatea dublă la care s-ar fi dedat ministrul Playboy al Finanțelor Publice din fostul Executiv. Dacă lucrurile sunt adevărate, atunci dl. Orlando ar cam trebui să danseze foarte curând posibil pe muzica cântată de DNA.Cred însă că fostul președinte al României are dreptate atunci când susține că atât noul ministru al Finanțelor publice, dl. Florian Cîțu, cât și economistul Lucian Isar, nimeni altul decât soțul d-nei Alina Gorghiu, insistă deja dincolo de marginile iertate cu lamentourile pe tema zisei găuri bugetare lăsate moștenire de guvernul condus de d-na Dăncilă.Reamintesc că eu însumi în editorialul intitulat, publicat atât pe site-cât și pe blogurilela data de 12 nov. 2019, am insistat asupra faptului că noii miniștri folosesc excesiv de mult timp pentru a vorbi despre dezastru. Că nu o fac pe o singură voce, că atunci când simt că au indus prea multă spaimă în rândul populației, mai mult, că au furnizat muniție Opoziției care imediat citește strigătele alarmiste ca un indiciu că guvernul ar pregăti terenul pentru tăieri de pensii și salarii, dar și pentru concedieri masive în rândurile bugetarilor dau buzna la televizor spre a da asigurări că lucrurile rămân totuși pe mai departe sub control.În același comentariu subliniam ideea că s-ar impune o informare onestă, completă și corectă a populației, o conferință de presă care să prezinte concluziile ferme ale Raportului de preluare-primire și cu asta, basta. Miniștrii trebuie să își suflece mânecile cămășilor scumpe, să se închidă în birouri ori să ia la pas și la puricat tot ceea ce dă semne a reprezenta puncte nevralgice. Și mai presus de toate se impune să găsească soluții. De aceea au fost la studii n străinătate. Nu spre a învăța la Paris, New York și Londra cum se leagă nodul cravatei. Și pe urmă populația nu se hrănește nici cu găuri, nici măcar doar cu covrigi, voturile nu se câștigă cu lamento-uri.