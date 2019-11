Presa mincinoasă asigură succesul știrilor false

În campania de acum pentru alegerile prezidențiale, PSD a ales să producă știri false, să practice dezinformarea pe scară largă și să lucreze subliminal, adică să sperie lumea. E deja un refren că noul guvern trece la tăierea pensiilor și a salariilor, mai mult, că nu mai sunt bani pentru plata pensiilor, că Iohannis intenționează să acapareze întrega putere și să instaureze dictatura, fiind gata să îi interneze în „lagăre de concentrare” pe pesediști și pe votanții lor. Distribuirea rapidă a acestor mesaje este facilitată de existența rețelelor sociale alimentate de armate de postaci, dar, pentru mai multă autoritate, e nevoie și de presa clasică, mai ales de televiziuni, de unde aproape 80% din publicul românesc declară că se informează. Declarațiile politice ale primului tur de scrutin analizate de

arătau mai degrabă că numeroșii candidați sunt nesiguri în privința atribuțiilor președintelui. Mircea Diaconu promitea modernizarea sistemului automat de urmărire a materialelor lemnoase, Klaus Iohannis amintea necesitatea finanțării grădinițelor și creșelor, Viorica Dăncilă promitea că face un recensământ al diasporei, iar Teodor Paleologu vorbea despre digitalizarea și depolitizarea administrației publice.

factual.ro

Campania pentru turul doi a schimbat atât tonul, cât și maniera marketingului politic. O avalanșă de fake news a inundat publicațiile online și rețelele sociale: imagini contrafăcute cu Iohannis purtând cască în ureche la conferința de presă, paginile ministrului finanțelor, Florin Câțu, cu alerta că se impozitează banii veniți în țară din diasporă și ale președintelui USR, Dan Barna, cu îndemnuri de vot pentru PSD, pagina Vioricăi Dăncilă copiată cu mesaje negative pentru diasporă, toate clonate pentru a difuza conținut fals cu vădit scop manipulator. Suspiciunea că motorul dezinformării este uns de echipa de campanie a PSD vine din graba cu care lideri și membri importanți ca Gabriela Firea, Bodrog, Valeriu Steriu sau fiul gen.Oprea au distribuit și/sau comentat atacurile la adresa lui Iohannis, în timp ce candidata Dăncilă nega că ar ști ceva. Prinși cu mâța în sac, pesediștii au motivat că și PNL, și mai ales „comunistul”, „antieuropeanul” Iohanis, fac la fel, ceea ce însă nu au putut exemplifica. Fiindcă există în Codul Penal articole referitoare la difuzarea de informații false, USR-PLUS examinează posibilitatea de a face o plângere penală împotriva PSD.

Felul cum s-a raportat presa mainstream la fenomen, dezvăluie mulți dinți stricați. Ion Cristoiu, ironic numit „maestre”, s-a grăbit să dea crezare și să comenteze „casca din ureche”:„Breaking news:Candidatului Klaus Iohannis i se suflă răspunsurile!”. Nu are nicio scuză, ca unul care știe din televiziune cum funcționează o cască și de ce nu poate fi folosită la o conferință de presă. România TV și Antena 3 difuzeză în fiecare seară mesaje de coșmar despre PNL, iar DCNews preferă să facă tapaj doar în jurul Vioricăi Dăncilă, uitând să analizeze și celelalte cazuri de dezinformare și atac la contracandidat. La orchestrarea campaniei murdare iau parte cu sârg Sputnik, cocoon.ro, national.ro și multe alte site-uri foarte active în campanie. Cu ajutorul fotoreporterilor aflați la fața locului și ghidați de cunoștințe digitale, jurnaliștii au demontat repede știrile făcând și puțină educație, explicând publicului de ce sunt acestea știri false și ce se poate face pentru autoprotecție. Se știe din rapoartele Reuters și ale Comisiei Europene că România are un grad mare de expunere la fake newsalături de țări ca Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Grecia, Turcia, Spania. Dezinformarea are multe fețe, de la știri fabricate, povești inventate vândute ca știri, adevăr trunchiat adesea numit „adevăr alternativ”, bârfe, manipulare a datelor, până la falși formatori de opinie și false victime.

