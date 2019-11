Falimentul RADET și chestiunea renunțării la ELCEN în Pipera și Colentina: cât adevăr și câtă minciună?

Chiar în ziua de după alegerile prezidențiale, în care teoretic din presă ar fi trebuit să nu mai iasă niciun subiect mai vizibil decât scorurile candidaților și numărătoarea voturilor, s-au auzit două vești:

1. Falimentul RADET e definitiv; și

2. RADET anunță că se gândește să renunțe la ELCEN în Pipera și Colentina.

Întrucât veți auzi multe bazaconii zilele acestea și în special dna Firea face ce știe cel mai bine – să arunce pisica în curtea altcuiva, că totul în mandatul său este despre PR, nu despre administrarea Bucureștiului – să clarificăm câteva chestiuni.

1. Într-adevăr, falimentul RADET nu înseamnă neapărat că de mâine se taie apa caldă și căldura. Teoretic, într-un răstimp rezonabil, PMB poate muta rețeaua din administrarea RADET în compania municipală Termoenergetica, atunci când i s-or rezolva problemele juridice, cum ar fi micul detaliu al înființării ilegale, reînființării retroactive prin șmecherii și noilor contestații la reînființarea retroactivă; apoi, Termoenergetica trebuie să obțină licența de la ANRE.

Până atunci însă, se poate găsi o formulă prin care RADET să-și mențină dreptul de operare – deși falimentul înseamnă în mod normal ridicarea licenței, există o portiță legală care ar mai permite măcar trecerea acestui sezon, dar acest lucru va fi posibil exclusiv cu condiția ca Primăria să pună banul jos în avans, iar portița e valabilă exclusiv pentru un singur sezon de iarnă, adică numai anul acesta.

2. Pe de altă parte, să nu uităm de unde vine falimentul RADET: din faptul că PMB nu plătește subvenția de preț la gigacalorie. Și istoric (vreun miliard de lei fără penalități, vreo 3,8 miliarde cu penalități); și pe anul în curs PMB are restanțe la subvenție. Subvenția vine din faptul că gigacaloria costă cu totul, să zicem, 400 de lei (producere – ELCEN, transport, distribuție, furnizare – RADET), iar PMB vrea s-o dea la popor cu 163 de lei, angajându-se să plătească de la buget diferența de 237 de lei, dar n-o plătește.

Din nou, să înțelegem cine răspunde pentru asta: RADET ar putea folosi niscaiva pârghii legale să forțeze Primăria să plătească odată subvenția restantă, a se vedea OUG 69/2011. RADET se poate plânge la Ministerul Administrației, apoi Ministerul Finanțelor reține automat suma din cotele defalcate pe impozitul pe venit aferentei Primăriei Bucureștiului și l-ar vira direct în contul RADET să-și plătească facturile. Dar realitatea e că RADET trebuie întâi și-ntâi însă să ceară PMB plata subvenției și, după cum se vede, anul acesta a cerut-o pentru doar o treime din banii pe care-i datorează la ELCEN. Probabil, ca să nu cumva să supere PMB, căreia îi e subordonată…

3. Din cauza asta, nu există absolut nicio garanție că Termoenergetica ar ajunge altundeva decât în același faliment în care e azi RADET. Vorbim doar de înlocuirea pe hârtie a unei companii integral deținute de PMB cu o altă companie integral deținută de PMB și a cărei supraviețuire depinde exclusiv de plata unei subvenții pe care PMB, dacă n-o plătește în primul caz, nu e clar de ce ar plăti-o în al doilea.

4. Drept urmare, ELCEN (și proprietarul său, Ministerul Energiei) spune că va livra căldură doar cu banul jos, că are zero încredere că PMB va plăti dacă se vede întâi cu căldura.

5. ELCEN, cu toate problemele lui (centrale vechi, expirarea autorizațiilor de mediu prin 2022) nu e în acest caz veriga slabă, el poate livra căldură acum, punctual, iarna asta, dar trebuie să-i fie și plătită. Nu, nu va intra și ELCEN în faliment dacă taie vreun pic de căldură, cum amenință dna Firea – pur și simplu, ELCEN ar putea de exemplu să nu mai livreze o parte din căldură, să zicem, produsă în cazanele de apă fierbinte, asta nu-i va afecta producția de energie electrică și funcționarea în rest. Nu e în interesul nimănui să se întâmple asta, dar nici nu poate fi șantajat ELCEN la infinit să dea căldură fără să-și ia banii.

6. Problema cu Pipera și Colentina vine din faptul că în anii 2009 și 2014 s-au închis două CET-uri care furnizau căldură în aceste zone și azi căldura vine de la CET Sud și CET Progresu, adică de la vreo 10-13 km distanță traversând Bucureștiul, pierzându-se căldură pe traseu – iar mai nou, și apă.

7. Sigur, ce zic PMB și dl Burghiu de la RADET e corect. Teoretic, RADET (sau compania care-i preia activitatea, Termoenergetica) ar putea face o licitație să caute investitori în niște CET-uri care să facă ce făceau CET Titan și CET Pipera și să alimenteze cu căldură Colentina și Pipera.

Numai că asta ar însemna ca investitorii să aibă certitudinea că Termoenergetica va fi în stare să respecte contractul și să plătească la timp și corect pentru energia termică livrată. Ei, care investitori vă găsiți pe-aici care vreți să băgați niște bani în CET-uri noi ca să ajungeți în situația ELCEN și să vă spună dna Firea că fără să livrați căldură gratis dați faliment?

Cine e de vină? În criza din acest moment, PMB – dna Firea, care refuză să plătească subvenția pe care tot ea a promis-o și se așteaptă să primească mai departe căldură gratis. E responsabilă pentru înființarea ilegală a companiilor municipale și tot circul de atunci încoace. Vreau să fie clar a cui e responsabilitatea, pentru această criză din această iarnă cu încălzirea în București și pentru lipsa de perspective reale pentru următorii ani.

