Smart City Index. Bucuresti, pe locul 85 din 102 orase

Deși Studiul și raportul IMD se descria ca fiind unic în lume am avut plăcerea de a găsi un al doilea index.

Smart City Index 2

Deși Studiul și raportul IMD se descria ca fiind unic în lume am avut plăcerea de a găsi un alt indice calculat de catre o afacere si anume de catre EasyPark.

[Publicitate ne-plătită] De mai bine de un deceniu, EasyPark schimbă modul în care serviciile de parcare digitală sunt furnizate cu o unitate constantă pentru a aduce interfețe și servicii superioare utilizatorilor noștri. Am obținut o cunoaștere de neprețuit a nevoilor și așteptărilor utilizatorului, lucru pe care îl aducem acum tuturor partenerilor noștri pentru a ajuta la furnizarea unei valori superioare. Serviciile EasyPark acoperă 14 țări cu 900 de orașe.

Raportul [Smart City Index 2] nu se poate descărca însă poate fi urmărit la adresa de web disponibilă în hyperlink.[5]

Conform studiului :Top 10 cele mai inteligente orașe din 2019 sunt: Oslo (locul 1), Bergen (locul 2), Amsterdam (al 3-lea), Copenhaga (4), Stockholm (5), Montreal (6), Viena (7), Odense (8a), Singapore (9) și Boston (10).

a) Metodologie

Au fost evaluate peste 500 de orase pe baza – IDU Index Dezvoltare Umana ( in engleză Human Development Index- HDI) cu un HDI situat in zona medie superioara. Au avut cu precădere în atenție capitale și centre financiare. Au fost analizați 24 de factori, evaluați și s-a trecut la clasarea primelor 100 de orașe. Am colectat date la nivel granular într-o serie de criterii: transport și mobilitate, durabilitate, guvernanță, economie de inovație, digitalizare, securitate cibernetică, standard de viață și percepția experților. Pentru a crea scorul final, am clasat datele brute și le-am standardizat în 10.