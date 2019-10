Batjocura PSD din Sănătate – rezidenții, acești iobagi ai Sistemului

Spitale noi, nu avem. Spitale mai curate, nu avem. Românii încă mor cu zilele în spitalele noastre, cam 120.000 pe an (Eurostat, decese ce puteau fi prevenite).

Zilele aceste am asistat la încă o batjocură a Guvernului Dăncilă, de data aceasta la adresa tinerilor medici absolvenți, fără niciun venit din luna iunie, care ar fi trebuit să susțină concursul de rezidențiat și să își înceapă activitatea în ianuarie 2019. Ne aflăm în situația incertă de a nu știi sigur dacă acesta va putea fi organizat, sau când. Suntem pe cale să pierdem o generație întreagă de absolvenți, sătui de acest sistem politizat și de palmele primite deja.

Ministerul Sănătății nu a scos nicio vorbă până astăzi și probabil nici nu ar fi scos dacă nu aș fi declarat public zilele trecute că examenul e în pericolul de a nu putea fi susținut. Asociațiile de studenți din medicină s-au sesizat și ele apoi și au cerut un răspuns oficial de la Minister.

Ceea ce a urmat, pe data de 4 Octombrie, în conferința de presă susținută de doamna Ministru Sorina Pintea a fost o palmă dată tinerilor medici care trăiesc cu stres-ul zilei de mâine, cu anxietatea pregătirii pentru examenul vieții lor și cu incertitudinea față de posibilitatea derulării acestui examen.

Doamna Ministru Sorina Pintea a declarat că amână examenul până în 8 decembrie, față de data de 17 noiembrie la care era programat inițial. Dânsa mai aruncă vina și pe Iohannis, spunând că blocajul a apărut din cauza faptului că nu a acționat.

Ca sa fie foarte clar, declarațiile cu privire la examenul de rezidențiat sunt o rușine cum nu am mai văzut demult din partea unui „înalt demnitar”. Doamna Ministru amână concursul cu o lună, la presiune și în ultimul moment, dar nu are cadru legal să îl organizeze nici in decembrie!

Mai mult, se folosește de această situație dificilă pentru a face un joc politic ieftin. Batjocorește peste 5400 de tineri medici și aruncă vina pe Iohannis cum că acesta nu ar fi numit încă un interimar la Educație, de unde blocajul. E nevoie de un ministru la Educație pentru a putea semna ordinul comun al MEN și MS care reglementează cifra de școlarizare (locurile și posturile disponibile) iar acum nu există, pentru că interimatul ministrului anterior a expirat în 18 septembrie.

Manipularea aici e evidentă. Conform Constituției, Klaus Iohannis nu mai poate numi un al doilea interimar. Deci, ar fi trebuit propus un ministru plin, iar pentru asta, conform CCR, trebuie ca Guvernul Dăncilă să primească un vot de incredere în Parlament – lucru de care Veorica Dăncila a fugit.

Mai mult, lucrăm cu două scenarii. Fie nu se știa de situație, ceea ce reprezintă un caz de incompetență crasă. Fie se știa. Și atunci ne întrebăm: de ce nu s-a emis ordinul până în 18 septembrie cand a expirat interimatul la Educație? Vă raspund eu – pentru a avea PSD temă de scandal și de manipulare, fără să le pese de soarta noastră, a tinerilor medici. Aș vrea să nu iau în calcul scenariul ticălos prin care în fiecare an se întârzie acest ordin pentru a vedea ce „pile” își iau licența în toamnă și nu în vară, totul pentru a pregăti apoi câteva posturi călduțe direct din rezidențiat pentru cei „aleși”. Plebea, în schimb, trebuie să sclăvească între 4-7 ani și majoritatea nu primesc post nici la finalizarea rezidențiatului.

Mai mult, nu există cadru legal pentru organizarea examenului nici în 8 decembrie. De ce? Pentru că tot e nevoie de un Ministru al Educației – și nu poate fi numit un al doilea interimar. În contextul politic actual, fie că trece moțiunea sau nu, acest lucru e de domeniul imposibilului. Dacă trece această moțiune de cenzură din 10 octombrie, nu știm cât va mai dura până la validarea unui nou Guvern. Mai există și scenariul improbabil al alegerilor anticipate. Dacă nu trece, Veorica Dăncilă nu va fugi, de dragul medicilor, al oamenilor din interne sau de la educație să ceară vot de încredere în Parlament. O va face eventual forțată, iar asta după alegerile Prezidențiale.

Ce înseamnă toate astea pentru tinerii absolvenți și pentru sistemul medical? Cei peste 5400 de absolvenți vor putea începe lucrul cel mai devreme în februarie sau martie și vor încasa primul salariu, în scenariul cel mai fericit, în martie, la aproape un an de la terminarea facultății.

Tot ce a declarat astăzi Sorina Pintea deci, e de domeniul ridicolului. Prelungește incertitudinea și agonia a mii de stundenți care nu stiu dacă vor da concursul nici măcar în decembrie – nu știu nici câte locuri se scot și nu știu nici cât mai trebuie să se chinuie fără vreun venit – contrar percepției, majoritatea nu vin din medii favorizate. La fel, majoritatea nu locuiesc în centrele universitare și deci nu vor știi nici măcar când vor avea un venit pentru a-și găsi o chirie. E oribil.

În încheiere vreau să spun că acest dezastru nu-i afectează doar pe tinerii medici. Ne afectează pe noi toți.

Statisticile arată că 75% din tinerii absolvenți sunt pregătiți și doresc să plece din țară, mai ales în contextul actual. Pur și simplu nu își permit să rămână, găsindu-se la vârsta de 26 de ani încă fără venit și având oportunități extrem de accesibile în Uniunea Europeană.

Fiecare rezident are responsabilități, în funcție de an. Majoritatea secțiilor nu au destui medici specialiști și primari pentru că nu se scot posturi și se bizuie deci, în fiecare an, pe un nou influx de medici rezidenți care să îi ajute cu numărul mare de cazuri. Cine va prelua acum aceste responsabilități, cand nu avem nici cea mai mică idee despre data la care vor putea proaspeții absolvenți să își înceapă activitatea?

Citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro