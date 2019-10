Nu, Greta, oamenii mari nu sunt răi…

Dorința de a salva omenirea este aproape întotdeauna

doar o mască pentru dorința de a guverna lumea.

H. L. Mencken

În ultimii patru ani, am publicat pe această platformă peste 60 articole dedicate schimbărilor climatice, acoperind o gamă largă de subiecte și trăgând variate semnale de alarmă despre implicațiile majore, unele esențiale, ale științei climatice, de la paradoxul lui Jevons la enigma lui Munk, de la paradoxul lui Simpson la cele patru E-uri sau patru mituri ale schimbărilor climatice etc.[i]

Dar platforma Contributors nu a găzduit niciodată o avalanșă de articole, cu sute de comentarii, stârnită de vreunul din articolele mele anterioare dedicate acestei teme. Însă considerațiile despre tânăra activistă Greta Thunberg (Când copiii devin experți și în schimbări climatice…) au fost probabil picătura car Greta Thunberg e a revărsat paharul. Voi fi devenit, fără să vreau, un influencer ?!

Deși nu am planificat o continuare a episodului Greta la New York, am simțit nevoia să comentez unele din afirmațiile sale tranșante.

1. Dacă ați înțeles cu adevărat situația și ați continuat să nu acționați, atunci sunteți oameni răi. De ce? Pentru că, mai afirmă dra Thunberg, schimbările climatice omoară oamenii.

Da, schimbările climatice produc din nefericire victime. Cu un secol în urmă, o jumătate de milion de oameni mureau în fiecare an din cauza dezastrelor legate de vreme. Astăzi, în ciuda creșterii temperaturii globale cu ~ 1°C, scăderea sărăciei și creșterea rezilienței au făcut ca secetele, uraganele și temperaturile extreme să ucidă doar 20.000 oameni anual – o reducere cu ~95% față de anul 1920 (Fig. 1).

Apoi, dra Greta Thunberg ne învață ce trebuie să facem pentru a acționa corect, conform standardelor ei:

2. În doar opt ani și jumătate, vom fi epuizat certificatele pentru emisiile de carbon, așa că trebuie să eliminăm orice utilizare a combustiilor fosili până în 2028.

Un posibil răspuns scurt ar fi că oamenii nu emit CO2 pentru că sunt „răi” și nu vor ca planeta lor să aibă zero-emisii într-o perioadă de timp foarte scurtă. Dioxidul de carbon nu este o substanță poluantă: plantele o folosesc drept hrana principală, iar fără plante viața animalelor și a oamenilor n-ar fi posibilă pe această planetă.

Faptul că, începând cu epoca industrială, oamenii produc emisii de CO2 este tributul plătit pentru a avea acces la cantități de energie fără precedent în istorie, energie ieftină, abundentă și sigură.

Această energie a făcut posibilă o viață mai bună, în care oamenii nu mai trebuie să se chinuie ore întregi adunând lemne și balegi de vacă, poluându-și casele cu fum, pentru a obține căldură și a pregăti o masă copiilor. Iar agricultura și transporturile erau până la revoluția industrială doar apanajul animalelor și mușchilor umani.

Această energie, predominant produsă prin arderea combustibililor fosili, este astăzi forța majoră care asigură transporturile, electricitatea, hrana, nenumărate locuri de muncă pentru toți locuitorii planetei, copii, tineri și bătrâni.

Această energie a făcut ca sărăcia extremă să fie redusă drastic: de la 90% la circa 10% în 2013, iar alfabetizarea să crească de la 15% la peste 85% în 2015. Longevitatea a devenit mai mult decât dublă: de la sub 30 ani a ajuns la 70 ani la scara planetară și la 80 ani în țările dezvoltate. Mortalitatea infantilă (sub 5 ani) a scăzut de la 20 milioane în 1950 la 5,4 milioane în 2017. Folosirea muncii copiilor s-a redus semnificativ.[ii]

Nu, Greta, oamenii mari nu sunt răi…

Această energie este un „rău” necesar. Și ghilimelele semnifică opusul „răului” văzut de dra Greta în acțiunile oamenilor mari.

Soluția propusă de activiștii tip Greta Thunberg ori Ocasio-Cortez – abandonarea totală a energiilor fosile și trecerea ultrarapidă la energii cu zero-emisii de CO2 până în 2028-2050 – este nerealistă și, practic, imposibilă. Chiar domnișoara activistă se contrazice singură când recunoaște că politicile și soluțiile necesare nu sunt vizibile nicăieri. Păi, dacă nu există deocamdată nici politicile, nici soluțiile tehnologice de implementare a programului ei, ce pretenții mai are din partea diplomaților ONU cărora li se adresează?!

Ceea ce dra Greta Thunberg nu cunoaște – sau cei care i-au scris speech-ul nu au vrut să cunoască – este realitatea dură din spatele politicii de zero-emisii până în anul 2028 sau chiar 2050.

O analiză profesionistă a demonstrat că zero-emisii de dioxid de carbon până în 2050 ar necesita construirea unei noi termocentrale nucleare în fiecare zi.

În 2018, lumea a consumat 11.743 mtoe (milioane tone petrol echivalent) sub formă de cărbune, gaze naturale și petrol. Arderea acestor combustibili fosili a produs 33,7 miliarde tone de CO2. Pentru ca emisiile să ajungă la zero, va trebui să înlocuim aproximativ 12.000 mtoe de consum de energie preconizat pentru anul 2019. Este bine de știut că 1 mtoe produce o cantitate de energie similară cu a unei centrale nucleare sau a 1.500 x 2,5 MW centrale eoliene (Fig. 2).

Fig. 1. Consumul global de combustibili fosili în perioada 1992 – 2018. Pentru a se obține o energie echivalentă cu zero-emisii de CO2 va fi necesară construirea și punerea în funcțiune a unei centrale nucleare în fiecare zi până la 1 ianuarie 2050. (Sursa)

Un alt număr util de știut este faptul că rămân 11.050 de zile până la 1 ianuarie 2050. Pentru a obține zero-emisii de carbon până la acea dată va fi necesară implementarea unor surse alternative de energie, care să asigure o cantitate echivalentă celei produse de 1 mtoe (~ 12.000 mtoe / 11.051 zile ) în fiecare zi, începând de mâine și continuând pentru următorii 30 de ani. Adică, în fiecare zi din cele 11.050 care ne despart de ținta impusă de Acordul climatic de la Paris, vor trebui construite și date în folosință câte o centrală nucleară sau câte 1.500 turbine eoliene de 2,5 MW fiecare [iii]. Obținerea de energie cu zero-emisii de carbon mai necesită, de asemenea, dezafectarea echivalentă a surselor de energie fosilă corespunzătoare unui consum de 1 mtoe în fiecare zi! Și asta fără a lua în considerație o creștere a consumului de energie în deceniile următoare și costurile sociale pentru oamenii rămași zilnic fără un loc de muncă.

Despre imposibilitatea asigurării consumului actual de energie al Statelor Unite de ~4 miliarde MWh cu ajutorul centralelor eoliene, aș menționa doar câteva cifre edificatoare:

În locul celor 58.000 de turbine pe care le posedă acum, Statele Unite ar avea nevoie de aproximativ 14 milioane de turbine, fiecare cu o înălțime de 120 de metri și fiecare capabilă să genereze 1,8 megawați la capacitate maximă, când vântul suflă cu viteza corespunzătoare.

Presupunând o suprafață ocupată de cel puțin 6 ha, acele turbine ar necesita aproximativ 910.000 km pătrați! Aceasta este mult peste dublul suprafeței Californiei – fără a include liniile de transmisie! Milioanele de brațe ale turbinelor eoliene vor măcelări milioane de păsări răpitoare, alte păsări și lilieci, pe vaste întinderi ale Americii.

Fabricarea acestor turbine eoliene ar necesita ceva de ordinul a 4 miliarde tone de oțel, cupru și aliaje pentru turnuri și turbine; 8 miliarde de tone de oțel și beton pentru fundații; 4 milioane tone de pământuri rare pentru motoare, magneți și alte componente; 1 miliard tone de materiale compozite pe bază de petrol pentru învelișurile și palele turbinelor; plus cantități masive de piatră și pietriș pentru milioane de kilometri de drumuri de acces la turbine. Conectarea parcurilor eoliene și a orașelor americane cu liniile de transmisie de înaltă tensiune ar necesita și ele mai multe materii prime și mai multe milioane de hectare.

Toate aceste materii prime vor trebuie extrase din mine, prelucrate, topite, fabricate sub formă de produse finite și expediate în întreaga lume. Obținerea acestor materii prime va necesita extragerea a sute de miliarde tone de roci și concasarea a zeci de miliarde tone de minereu în sute de noi mine și cariere.

Fiecare pas în acest întreg proces ar necesita cantități masive de combustibili fosili, deoarece turbinele eoliene și panourile solare nu pot opera echipamente de deplasare și săpare a minelor și nici nu produc constant căldură suficient de mare pentru a topi siliciu, fier, cupru, pământuri rare sau alte materiale.[iv]

Nu, Greta, oamenii mari nu sunt răi… dacă vor trebui să abandoneze toate aceste eforturi imposibile doar pentru a îndeplini niște himere.

Deși aș mai avea multe de scris, închei cu o ultimă precizare. Greta spune:

3. Ochii tuturor generațiilor viitoare sunt asupra voastră și dacă nu alegeți cum trebuie, eu spun că nu vă vom ierta niciodată.

Cu alte cuvinte, conform d-rei Thunberg, dacă noi, adulții, nu ne vom „înțărca” de la țâța combustibililor fosili până în 2028, ei, tânăra generație, nu ne vor ierta niciodată. Fără multe comentarii, aș invita-o pe tânăra activistă și pe cei care-i scriu discursurile furibunde, să considere graficul din Fig. 3 și semnificațiile sale.

Fig. 2. Cele mai importante priorități ale omenirii, votate de aproape 10 milioane de oameni. Acțiunile legate de schimbările climatice au fost plasate pe ultimul loc (16 din 16) (Sursa)

Atunci când Organizația Națiunilor Unite a întrebat aproape 10 milioane de oameni din întreaga lume ce priorități consideră a fi necesare în viața lor de toate zilele, ei au indicat pe primele cinci poziții următoarele probleme: sănătatea, educația, locurile de muncă, corupția și alimentația. Pe scurt, oamenii doresc să nu le moară copiii din cauza unor boli ușor de vindecat, să primească o educație decentă și să aibă suficientă mâncare.

Acțiunile legate de schimbările climatice s-au plasat pe ultimul loc din cele 16 opțiuni exprimate. Și nu pentru că încălzirea globală (aka schimbările climatice) ar fi lipsită de importanță, ci pentru că majoritatea umanității consideră că alte probleme sunt mult mai importante în prezent.

