„The Rovana Plumb case” și blestemul mașinii înmatriculate în Bulgaria

Când au analizat propunerea României pentru postul de comisar european la Transporturi, membrii Comisiei Juridice din PE au avut pe masă un raport despre candidatul Rovana Plumb. Pentru că așa se face, chiar dacă propunerea e politică, oamenii care votează trebuie să aleagă în cunoștință de cauză: cine e omul, are/n-are probleme cu justiția, ce a scris presa despre el etc. Unele date sunt importante, altele sunt doar informații de context puse acolo ca să întregească tabloul.Iar în raportul „Rovana Plumb- a look in depth”, citit de membrii comisiei juridice, există și un scurt capitol care se cheamă exact așa: „Unregistred car case” („Cazul mașinii neînregistrate”):„In 2014, an investigation by journalists from Romania Libera revealed that one of the cars owned by the then-minister of Labour, Rovana Plumb, was not included in her declaration of financial interests. A luxury automobile, the car was registered in Bulgaria, a common practice in Southern Romania for those attempting to bypass an environmental tax which had been set up just one year prior by... Minister Rovana Plumb.”Desigur că nu această mențiune a stat la baza respingerii candidaturii Rovanei Plumb. Sunt alte motive mult mai importante, presa a scris pe larg despre ele. Dar sunt convins că măcar unii dintre europarlamentarii care au citit fragmentul de mai sus s-au prăbușit sub scaune de râs când au realizat că un politician care împrumută cu 200 de mii euro partidul din care face parte își ascunde o mașină în altă țară, doar ca să nu plătească o taxă de de mediu.Acesta este cu adevărat „the Rovana Plumb case”.Lucram la Româna Liberă în 2014 când colegii mei Petrică Răchită și Răzvan Chiruță au fotografiat prin gardul curții familiei Plumb mașina Audi Q7 cu numere de Bulgaria. În țara vecină și prietenă nu exista taxă de mediu, dar în România era una care te cocoșa. 100 de mii de români circulau atunci cu mașini înmatriculate în Bulgaria, după estimările oficiale, ca să nu plătească statului român taxa aberantă. Pe care ulterior a și trebuit s-o returneze.Dar una era să fii un țăran din Olt, care și-a adus și el o rablă din Germania cu care să-și care varza la piață, alta era să fii ministru (bogat) în Guvernul Ponta. Nu poți să nu remarci ridicolul absolut al situației. Vreo 3000 de euro calculaseră colegii mei atunci că ar fi trebuit să plătească familia Rovanei Plumb pentru taxa de mediu. Bani pe care și-i permitea și atunci, ca și acum.Iar povestea mașinii înmatriculate în Bulgaria a urmărit-o ca o tinichea de coadă pe Plumb toată cariera. Când ziceai Rovana Plumb, te gândeai automat la „politiciana aia bogată care și-a înmatriculat mașina în Bulgaria ca să nu plătească taxa pe care tot ea o băgase”.Patriotism, mândrie, demnitate?Doamne ferește, noi avem politicieni care sunt capabili să-și compromită cariera politică pentru a economisi doi lei din averea familiei (cred că sunteți de acord că pentru un om care are 200 de mii de euro ca să dea la partid, o taxă de 3000 de euro nu înseamnă nimic).Plăcuțele alea, cu numere bulgărești, au urmărit-o toată viața pe Rovana Plumb până au ajuns pe masa unor europarlamentari. Eu nu cred că europenii au mai văzut ceva precum „the Rovana Plumb case”.Dacă există un lucru la care politicienii noștri sunt cu adevărat buni, atunci acesta e ușurința cu care reușesc să se umple de ridicol. Nu-i întrece nimeni. Iar exemplele sunt numeroase, le știm cu toții.În urmă cu două săptămâni am stat de vorbă cu Jojo, ex-Divertis. Am întrebat-o de ce nu mai face umor politic. Mi-a răspuns că, în zilele noastre, umorul politic nu mai poate ține pasul cu realitatea. Penibilul politicii românești a ajuns la un nivel atât de înalt, încât nu mai ai cum să faci lumea să râdă făcând mișto de politicieni. Realitatea bate comedia.Sunt de acord cu Jojo. Dacă vrei să râzi, intri pe un site de știri și citești ce au mai făcut Viorica Dăncilă sau Rovana Plumb. Nu trebuie să te mai uiți la un show de televiziune. De pildă, cu ce naiba să-o concurezi zilele astea pe Rovana Plumb?Și aș încheia „the Rovana Plumb case” cu o constatare cinstită văzută pe Facebook la Sorin Ioniță „Uite-aşa ratează Europa şansa de-a avea doi comisari cu maşină de Bulgaria.”Nu e nicio poantă la mijloc, chiar asta e realitatea.