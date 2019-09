Când copiii devin experți și în schimbări climatice…

Vineri, 20 septembrie 2019, milioane de copii din întreaga lume au organizat greve și demonstrații pentru a cere guvernelor lor acțiuni mai viguroase împotriva schimbărilor climatice antropogene.

De-a lungul timpului, noi, cei trecuți de vârsta copilăriei, am fost martorii unor demonstrații ale copiilor, deveniți experți în nazism, comunism sovietic, comunism chinezesc, comunism ceaușist ș.a. Vineri, copiii secolului al XXI-lea au demonstrat că sunt experți și în schimbările climatice.

Sub conducerea activistei suedeze Greta Thunberg, copiii de azi declară că lumea în care trăiesc este „o casă în flăcări” și pretind că nu mai are nici un rost să mai învețe în școli pentru că, nu-i așa, „viitorul nu va mai exista în curând pentru ei”.

Ceea ce copiii din categoria Grete Thunberg nu știu (probabil că au făcut greve atunci când s-au predat noțiunile respective) este că omenirea nu numai că avut de-a face cu schimbările climatice de-a lungul a multor sute de ani, dar a dovedit și că știe foarte bine cum să se adapteze la aceste fenomene ciclice.

În anii 1920, aproximativ o jumătate de milion de oameni mureau anual din cauza problemelor legate de climă, dar de atunci, numărul acesta a scăzut la 20.000 pe an. Și nu pentru că dezastrele au devenit mai puțin frecvente, ci doar pentru că noi am devenit mai bogați, material și tehnologic, ceea ce face să nu mai fim afectați la fel. Unii spun, de exemplu, că Shanghai-ul va fi inundat în câțiva ani din cauza creșterii nivelului mării, dar, în realitate, chinezii combat această situație de sute de ani.

Ceea ce, iarăși, copiii de azi, experți în schimbări climatice, nu știu prea bine, este că reducerea drastică, chiar la zero, a emisiilor de carbon în viitorii 12-30 ani, nu este o soluție viabilă. Nevoile fiziologice ale oamenilor (asigurarea hranei, sănătății, apei potabile, igienei etc.) și a celor socio-economice (joburi, învățământ, infrastructuri funcționale, eradicarea corupției și a violenței etc.) necesită fără nicio discuție surse de energie ieftine, abundente, fără intermitențe, disponibile și scalabile pe suprafețe naționale. Iar aceste surse de energie, deocamdată, sunt în principal cele care ard combustibili fosili.

Copiilor, deveniți anul acesta și experți climatici, ar trebui să li spună, de către părinții și adulții responsabili, că după 30 de politici climatice eșuate, noi greve și demonstrații nu reprezintă soluția dorită de ei. De la Earth Summit-ul de la Rio de Janeiro din 1992, consumul nostru de energii regenerabile a crescut doar cu 1,1% – de la 13,1% în 1992 la 14,2% astăzi. Și după mult trâmbițatul Acord Climatic de la Paris (2015), majoritatea națiunilor nu și-au îndeplinit obligațiile asumate de a reduce emisiile de carbon. Și atunci, ce vor obține copii demonstranți de vineri? Noi promisiuni demagogice din partea șefilor de state care se vor aduna săptămâna viitoare la sediul ONU din New York.

Sunt cumva de vină acești lideri politici pentru situația actuală? Aș spune că motivul principal pentru situația politico-climatică în care s-a ajuns actualmente nu se datorează, cum vor unii, președintelui Trump, care a retras Statele Unite din mai sus-pomenitul Acord climatic. Explicația este mult mai simplă: Energiile regenerabile au crescut atât de puțin pentru că ele rămân în continuare incapabile de a satisface toate nevoile pe care le asigură acum combustibilii fosili. A înlocui energiile fosile – abundente, ieftine, mereu disponibile, cu alternative regenerabile – mai scumpe și de mai mică încredere, ar frâna funcționarea economiilor și le-ar micșoara creșterile. Cunoașteți vreun politician care să-și facă o campanie electorală, promițând scădere economică ?!

