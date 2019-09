Chișinăul – perla alegerilor locale din Republica Moldova

Au mai rămas doar două luni până la alegerile locale din Republica Moldova, care se vor desfășura pe data de 20 octombrie. La aceste alegeri vom putea urmări evoluția partidelor moldovenești după abdicarea lui Plahotniuc, cel care până de curând controla toate instituțiile în stat, Moldova fiind considerată de mulți un stat

, chiar și până în momentul de față. De asemenea, rezultatele acestor alegeri ar urma să influențeze direct și parcursul european al Republicii Moldova, de care are nevoie în mod vizibil pentru a-și restabili economia, dar și încrederea partenerilor externi.

Iar cea mai mare luptă identitară, dar și geopolitică este bătălia pentru primăria Chișinău. Deși cei doi poli ai puterii, Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor, afirmă că nu va fi o luptă dintre vectorii Est și Vest, este cunoscut faptul că lupta pentru șefia Capitalei s-a dat întotdeauna între vectorii UE/SUA și Federația Rusă. De altfel putem remarca și faptul că acei candidați care au abordat vectorul pro-rus în alegerile pentru Chișinău, au pierdut mereu în fața candidaților cu aspirații pro-europene. De amintit că la alegerile precedente pentru Chișinău, Andrei Năstase, primarul ales al Municipiului Chișinău, a câștigat alegerile inclusiv datorită orientării sale pro-UE. Abordarea unei tactici care să facă abstracție de mizele geopolitice ar duce prin urmare la o vulnerabilitate a Blocului ACUM și a candidatului la cârma Primăriei Chișinăului – Andrei Năstase și, probabil, la o pierdere a acestor alegeri.

La ce am putea să ne așteptăm de la alegerile locale din toamnă?

În primul rând, am putea observa căderea în abis a Partidului Democrat, condus acum oficial de Pavel Filip, dar fiind în continuare coordonat de la Miami, Statele Unite, de fostul lider – Vlad Plahotniuc. În momentul de față, acest partid nu mai are acele resurse administrative care îi propulsau pe democrați la alegerile anterioare, fie ele locale sau parlamentare, și de asemenea nu mai are atât de multe resurse financiare pe care le poate folosi în mod legal. Ce are în schimb este numărul impunător de primari, unii dintre ei trecând de partea Blocului ACUM sau de partea Socialiștilor, iar alții ținându-se disperat ca de un fir de păr de ce a mai rămas din cei trei trandafiri (sigla PDM).

În al doilea rând, observăm o continuă ascensiune în dorința de capturare a puterii de către partidul lui Dodon, având mai multe pârghii la nivel național precum președinția, președintele Parlamentului, președintele Curții Constituționale, Ministerul Apărării, preluarea postului de televiziune Prime (postul TV cel mai urmărit din RM, cu acoperire națională, deținut de Plahotniuc) și înlocuirea acestuia cu Accent TV (post TV afiliat socialiștilor), preluarea șefiei Moldovagaz (unicul distribuitor de gaz rusesc din RM, 50% din acțiuni fiind deținute de Gazprom), iar funcția Procurorului General este pusă și ea sub semnul întrebării. Totuși, dacă este să vorbim despre pârghiile pe care le are partidul lui Dodon la nivel local, socialiștii posedă nenumărate primării în nordul și sudul țării, nemaivorbind de faptul că bașcana Găgăuziei este afiliată Partidului Socialist (cea mai înaltă poziție din Autonomia Găgăuzia), acest lucru însemnând de fapt înroșirea integrală a Găgăuziei la alegerile locale.

Referitor la Blocul ACUM, care se pare că este tot mai criticat, să nu uităm că acest bloc practic și-a asumat guvernarea în momentul cel mai dificil pentru această țară. O țară rămasă cu o gaură mare în buget, cu niște pseudo-reforme începute, dar nefiind duse până la finalizare, situație care i-a determinat pe socialiști să devină interesați de alte funcții, pentru a nu suferi o pierdere a electoratului din cauza eșecului reformelor.

Cert este faptul că Guvernul Sandu a gafat pe anumite dosare, dar să nu uităm că Blocul ACUM a ieșit abia pe locul trei la alegerile parlamentare, ceea ce nu oferă posibilități mari de a se impune în momentul în care în parlament sunt reprezentați de doar 24 de deputați din totalul de 101. Cu toate că și-au propus dezoligarhizarea și eliberarea instituțiilor, acest lucru nu se poate produce din cauza socialiștilor, care se opun acestor eforturi, iar blocul ACUM este practic dependent de voturile acestora și este nevoit să colaboreze cu cei din urmă, dacă își dorește o schimbare.

Nu putem să nu remarcăm și lucrurile pe care și le-au propus PPDA și PAS, și care au fost realizate: restabilirea relațiilor economice cu Uniunea Europeană și Statele Unite, prin oferirea primelor fonduri nerambursabile, fonduri blocate din cauza nerespectării statului de drept și de anularea alegerilor din municipiul Chișinău; revenirea la sistemul electoral de vot proporțional și anularea sistemului de vot mixt (care îi favoriza în trecut pe socialiști și democrați); elucidarea mai multor scheme de contrabandă de tutun, anabolizante, produse de acciz, droguri, chihlimbContributors.roar preponderent la granița cu România; încercarea de depolitizare a mai multor instituții și organizarea concursurilor pentru funcții, aspect la care s-au observat multe gafe intenționate sau nu, care știrbesc foarte mult din imaginea Blocului ACUM. Imaginea este foarte importantă pentru un bloc ce își propune o adevărată schimbare în bine, însă nu va putea implementa schimbările dorite într-o alianță cu Igor Dodon, iar de un nou acord cu socialiștii nici nu poate fi vorba, din simplul motiv că ar înclina și mai mult balanța puterii spre socialiști.

În condițiile date, este prin urmare inevitabil să nu ne ciocnim de factorul geopolitic în campania alegerilor locale din Republica Moldova. În plus, cum am putea să nu vorbim despre factorul geopolitic atunci când socialiștii inventează o anumită sărbătoare pe 24 august, iar ministrul rus al Apărării Serghei Șoigu este invitat la această sărbătoare, așa-zisa „zi a eliberării ocupației fasciste” de către președintele Igor Dodon, neconsultându-se, dar și fără a anunța Guvernul RM.

Ziua de 24 august pentru poporul basarabean nu este o zi de sărbătoare pentru poporul basarabean, ba din contră, din cauza ocupației sovietice au avut de suferit zeci și sute de mii de basarabeni. Iar eliberatorii sovietici ai lui Dodon, sunt considerați de fapt ocupanți, care nu au plecat nici până acum de pe teritoriul RM (referință la Armata a 14-a Rusă).

În concluzie, partidul care va câștiga lupta pentru Primăria Chișinău ar putea schimba radical mersul lucrurilor în Republica Moldova. Ori în sensul înclinării balanței puterii pentru ca ACUM să obțină mai multe mandate, ori din contră, obținerea pe termen lung a unei majorități simple a partidului pro-rus al lui Dodon. Această victorie ar seta inevitabil un trend ascendent pentru partidul câștigător în alegerile locale, pentru următoarele alegeri ce vor avea loc – atât pentru cele prezidențiale din toamna anului viitor, cât și pentru cele parlamentare. Totuși, să nu uităm că acest aspect depinde foarte mult și de acțiunile pe care le va implementa următorul primar al Municipiului Chișinău.

Citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro