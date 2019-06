Opiniile unui alegător de profesie

Prolog

Vă zic bună ziua cu respect și vă încredințez în taină opiniile unui alegător care de 40 de ani, în curând, votează. Și care de alți mulți ani compară rezultatele alegerii sale cu realitatea si este de tot atâta timp nemulțumit…

Captarea bunăvoinței

Încerc să vă încredințez o imagine a ceea ce crede un alegător oarecare că ar trebui să fie dinamica reformelor începând cu 2021 . Iar în acest sens cred ca partidele pot iniția de acum consultări publice cu cei care contează în domeniile de referință : constituționaliști, experți în educație, experți administrație publică, etc.

A epuiza marele balon de speranță în care am ajuns la aproape 50% prezență la vot este în opinia mea contraproductiv.

Ne este clar tuturor că România anilor 2020 nu mai poate funcționa într-o paradigma desenată de un cadru constituțional și legislativ plin de petece.

Am avut două manifestări de forță ale unor coaliții de partide atât în 2012 cât si 2017-2019 cu privire la politica constituțională, penală si penitenciară. Nu știu cât din acțiunile partidelor aveau suportul real al electoratului.

În opinia mea cred ca România trebuie re-desenată în culori care ar trebui să surprindă realitatea națională actuală: cu peste 5 milioane de cetățeni emigrați, cu duble cetățenii, cu un drenaj al creierelor accentuat, cu industrii cărora nu le arătăm atenția cuvenită, etc.

Nu cred că este greu de observat că nu există o corelație între normă și realitatea în care românii își consumă viața. Sistemele sociale sunt în colaps sau aproape în colaps fiecare dintre noi trăiește într-o lume imaginară, mai mult decât atât inclusiv forțele politice ignoră realitatea evidentă.

În opinia mea ar trebui să ne aplicăm asupra întregului desen al țării. Ce țară vrem să avem, ce țară ne permitem să avem. Am creat discrepanțe uriașe între venituri la nivel societate, ne apropiem de colaps general.

Am pierdut în diplomație lucruri pe care le consideram de la sine înțelese inclusiv în comunism, nu suntem considerați parteneri de încredere în construcții diplomatice, culturale, științifice, etc.

AȘA NU SE MAI POATE.

1. Reforma Constituției

Pentru întreaga societate a devenit clar că mecanismele imaginate în actuala constituție sunt șubrede si episoadele 2012, 2017 sunt pline de exemple în care mecanismul constituțional nu a rezistat.

Ne trebuie mecanisme clare și departe de orice interpretare în multe zone ale actualei Constituții.

Am văzut declarații clare cu privire la această propunere a mea și aș avea de completat un singur lucru… nu merge să peticim o construcție șchioapă.

Ar trebui dezbătut la nivel de societate faptul că este extrem de greu să revizuiești actuala constituție și aproape imposibil să adopți una nouă. Iar în opinia mea asta înseamnă o restrângere a drepturilor cetățenești.

Personal înclin să cred că România s-a maturizat si are o altă înțelegere cu privire cu modul de definire si constituire a instituțiilor prevăzute de Constituție: Curte Constituțională, Avocatul poporului, etc.[1]

2. Reforma Arhitecturii de Apărare a Statului si Constituției

Pornind de la Constituție ar trebui sa vedem daca Consiliul Suprem de Apărare al tarii este o construcție viabilă și dacă prevederile sunt în consonanță cu normele democratice europene. Modul de funcționare in coabitare a arătat sincope relativ la CSAT și personal cred că trebuie găsite pârghii in îmbunătățirea funcționarii. Nu poți să îi tai finanțarea bugetară președintelui pe obiective deja aprobate.

Nu am cunoștințe legislative însă eliminarea oricăror dubii privind legalitatea cooperării inter-autorități ar fi bine să fie eliminată din start. Întreaga discuție cu privire la „protocoale” a fost contraproductivă. Orice act semnat de o autoritate publică trebuie să aibă gir de legalitate corespunzător.

Cred cu tărie ca in primul rând organizațiile pe care se sprijină statul român au nevoie de clarificări si actualizări pentru a nu mai cădea in jocul politic.

Romania este în continuare in mijlocul unei geopolitici foarte complicate și are nevoie de o arhitectura de apărare eficace si eficienta. [2]

3. Reforma administrativ-teritorială

Necesitatea reformei administrativ- teritoriala este mai mult decât evidenta, actualele baronate județene fiind total ineficiente in a aduce cu adevărat dezvoltare. Nu vreau să mă pronunț decât cu privire la ceea ce este nefiind treaba mea ceea ce trebuie pus in loc. Actuala structura UAT este contraproductivă și greu de susținut inclusiv financiar. [3]

4. Reforma instituționala a statului. Reforma administrației publice

Încrederea cetățeanului român in instituțiile care îi guvernează existența este extrem de redusă. Orice interacțiune cu administrația publică centrală sau locală e motiv de dramă. Asumată de către Guvernul Cioloș , reforma funcției publice în 2016 a fost unul din eșecuri și așa a rămas până astăzi. Nu neapărat din vina sa în 2016.

Însă nu discutam numai de funcția publica ar trebui sa rediscutăm de administrație centrala, administrație locala, legea finanțelor publice corelata cu nevoile reale… si toate armonizate cu reforma UAT. Ar trebui să vedem cât mai funcționăm in paradigma unui stat hipercentralizat. Etc.

Din câte vedeți ar fi de muncă 5 ani. [4]

5. Reforma electorala

După 30 de ani de alegeri libere pentru instituțiile democratice din România suntem puși în fața a nu avea o imagine clară a faptului în care se votează în România.

Iar am intervenit prin OUG schimbând regulile în timpul jocului, prezidențialele necesită o amendare clară a modului de organizare în diaspora, trebuie să rediscutăm iarăși un tur- doua tururi.

Cert este că legislația electorala este „fierbinte”[5]

6. Reforma educației

Începută și reîncepută de 20 de ori educația noastră produce peste 40% balast fie și numai dacă ne referim la cei care nu pot înțelege ceea ce citesc. Programe încărcate fără o relație clară cu viața practică, intervenții în direct asupra finanțărilor, plagiate fără de sfârșit, nepotism, etc.

Și daca stau bine și mă gândesc aici avusesem un pact agreat de toate forțele politice.

7. Reforma sănătății publice

Simpla majorare a anvelopei salariale nu a influențat in bine modul in care funcționează sistemul sănătății publice si suntem unde eram in 2016 când ni se păreau ca se vor rezolva toate.

Un singur exemplu : avem finanțare pentru a înființa centre mari arși din 2014 însă totul băltește iar Romania produce mari arși care în lipsă de tratament sunt transferați sau nu.

Sau începem discuția despre spitale regionale plătite din fonduri europene și semnăm contractul de finanțare după 12 ani. [7]

8. Reforma relațiilor cu cetățenii/ clienții.

Rămâne o idee a mea asupra căreia cred că cel care se va apleca cu atenție îsi va cuceri foarte ușor electoratul.

Această idee despre reformă este despre modul cum se comportă cei care prestează către noi în relație de cetățeni/clienți servicii. Care pot fi :

Servicii publice

Servicii financiare

Servicii de comunicații

Servicii de utilitate publica

Etc.

Ceea ce vreau să spun ca actuala arhitectura (ANPC, ANCOM, ANRE, etc. ) funcționează si nu prea.[8]

9. Reforma Justitiei.

Poate ca o data si o data reformam cu adevărat JUSTITIA si lăsăm impresia ca suntem adepții unei legi penale drepte dar dure.

