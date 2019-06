Scrisoare deschisă către tatăl și politicianul Claudiu Manda

Bunica mea sintetiza în cuvinte simple drama vieții: “De unde venim, nu știm; unde ne ducem, nu știm”. La un capăt, credinciosul caută dovezi care să îi întărească actul de credință. La celălalt capăt, omul de știință, confruntat cu materialismul științei moderne, trăiește cu speranța unui “altceva” . Despre acest al doilea aspect am discutat într-un interviu la Hotnews. Am spus cât de greu este de acceptat acest materialism al științei, dacă îl extrapolezi în viață noastră, pentru că atunci ai concluziona că nu e nicio diferența între un copil și un laptop. A fost un exercițiu de gândire, nu am încurajat pe nimeni să gândească așa, pentru că nici eu nu gândesc. Peste o jumătate de an, cineva “anonim” caută intenționat interviul, taie brusc ultima parte (”nu e nicio diferența între un copil și un laptop”), adaugă niște poze ale mele cu membrii ai opoziției și aruncă rezultatul pe Facebook. Rezultatul sunt aceste comentarii pe care le-am primit…

„Ce ființă mizerabilă și dezgustătoare!”, „Îmi este greață că eșți român”, „Poponaru’ dracu ce ești”, “Un rebut al societăți”, “Ce animal jegos”. “Mori tu bestie”, “Băi vomitură ce eşti dute pe marte”

Mă uit peste cuvinte. Dor. Oare am cunoscut eu această Românie, mă întreb? Dacă unul din cei de mai sus mă recunoaște pe stradă, voi fi scuipat în față. Eu și cei apropiați mie. Nu vreau că familia mea să citească așa ceva; îmi spun că e o idee bună că am ascultat sfatul soției și am dat jos pozele cu copiii de pe Facebook. Pentru că acum știu că există cineva în România în stare să mă omoare.

De unde a început nebunia asta? Acum ceva timp, primul ministru Dancilă a organizat o festivitate de premiere pentru cei care au câștigat medalii la Salonul Internațional de Inventică de la Geneva. Intr-o postare, i–am spus ministrului cercetării Hurduc așa: de acolo, toți vin cu premii, pentru că e un salon de amatori. În loc să ne lăudăm, mai bine vedem ce putem face cu cercetarea adevărată în România, că suferă. Dansul a răspuns printr-un atac personal pe Facebook. Printre comentarii, a apărut un video cu cuvintele mele rupte din context. Iar apoi comentarii ca cele de mai jos:

“Ești un retardat”, “Băutor de urină!”, “Acest om după părerea mea are mari probleme existențiale, care nu se pot rezolva decât întrun singur fel (se ghicește simplu)!”, “Împușcate în cap în morții tăi de bolnav”, “Să ți o … pe mata în anus”, “Aștia trebuie împușcați”.

Mi-a fost clar că video-ul este făcut la comandă, pentru că are caracteristicile clasice ale dezinfomarii. Pe de o parte, se încadrează într-un șir mai lung de atacuri împotriva opoziției, inducându-se ideea că sunt “securiști” (folosind dezinformări ca proprietatea în comun, avortul forțat, părinți la securitate, etc). Materialismul discutat de mine se potrivește de minune într-un astfel de atac țintit. Pe de altă parte, video-ul folosește tehnici clasice de dezinformare: scoaterea din context (nu numai începutul, dar și frazele intermediare sunt șterse), minciună (aș fi membru al unui partid politic din opoziție), sugestia, agresivitatea în textul cu care este introdus, etc.

Mai există un lucru care demonstrează că video-ul a fost făcut la comanda puterii politice: el a apărut simultan în grupuri PSD pe internet (unele religioase) și pe paginile multor senatori PSD și ALDE. În plus, nu este simplu distribuit (“share”), ci este urcat din nou pe pagină lor (avantajul fiind că nu va dispare pe net dacă se șterge în locul original). Așa încât injuriile au continuat:

“Să moară mata”, “Dacă te avorta mata și te punea într-un borcan, puteam vedea și noi un avorton neievoluat”,”Du-te și omoară-te, tot pe automat. Eșți dus cu pluta . Nu meriți să faci copii. Un drogat”. “Impuscas-ar în … cu pistolul de bătut capse!”

Domnule deputat PSD Claudiu Manda, dumneavoastră ați făcut același lucru ca și colegii din PSD, doar că mai târziu. Am vazut că ați tăiat comentariile celor care îmi luau apărarea (la fel făcea și ministrul Hurduc) și care v-au arătat că este vorba de o manipulare. V-am scris și eu și v-am arătat același lucru. Am văzut că ați citit mesajul meu. Nu mi-ați răspuns și nici nu ați dat jos video-ul. Pentru că va convine această manipulare.

Înjurăturile de mai sus îmi sunt adresate mie și familiei mele.Dumneavoastră și colegii dumneavoastră din PSD le tolerați pe paginile de Facebook pe care le aveti. Domnule Manda, cred că ar trebuie să va fie rușine nu numai față de votanții pe care îi aveți, dar și față de părinții și copiii dumneavoastră, care văd că încurajați un limbaj atât de agresiv și un atac atât de murdar. Dați video-ul jos și veți evita să le fie rușine cu dumneavoastră.

