Ce cred, ca antreprenor, că este important de știut atunci când propunem modificarea impozitării veniturilor din IT

Ca antreprenor și fondator al unei companii de tehnologie, am privit cu interes dezbaterile născute zilele acestea ca urmare a declarațiilor unui lider politic că nu ar fi “normal că IT-iștii să fie scutiți de plata impozitului pe venit în contextul în care IT-iștii castigă cel mai bine în România”. Am încercat să analizez acest subiect în mod obiectiv, cu cifre, privind la impactul macroeconomic, ci nu subiectiv, prin analiza clasică a efectelor directe asupra propriei companii, deși mulți dintre colegii mei din firmă sunt IT-iști și activez, ca antreprenor, în această industrie de aproape 20 de ani.

În primul rând, mă alătur tonului transmis de vocea antreprenorilor din tehnologie și cred că facilitățile fiscale mențin industria IT românească competitivă în lupta cu alte țări care oferă programatorilor impozit zero pe venit. Ca antreprenor în IT, cred că orice decident politic, aflat la Putere sau în Opoziție, trebuie să analizeze cu atenție dinamica acestui sector în care activăm, înainte de a transmite semnale publice, căci este o industrie cu totul specială, care evoluează în fiecare lună.

Cred cu tărie că acești antreprenori din tehnologie trebuie consultați cu o frecvență lunară, căci fondatorii din IT au multe date și sunt posesorii unor informații despre tendințele momentului în România, în Europa și pe plan global.

Pe scurt, sunt convins că toți cei implicați în IT-ul românesc și oamenii politici trebuie să fie conștienți de următoarele realități concrete: