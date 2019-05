MediciiVotează #MediciiContează

Am votat aproape de fiecare dată la alegerile europarlamentare dar despre #EU2019, pentru prima oară, am dorit să știu mai mult. M-am ‘’înarmat’’ cu răbdare și am alocat timp să urmăresc în câteva țări promisiunile partidelor și candidaților, dezbaterile și prognozele. Fac parte din diaspora cu dublă cetățenie și domiciliu stabil în afară și rezidență temporară în țară. Nu știu dacă fenomenul a fost studiat, câte persoane din UE au dublă cetățenie și dacă influențează în vreun fel votul în cazul în care ele votează în același timp, în ambele țări. Eu am hotărât să votez în țara în care mă aflu la momentul respectiv. Pe 23 mai, ca cetățean olandez, l-am votat pe Frans Timmermans, și implicit partidul din care face parte, PvdA (partidul muncitorilor), care nu este partidul cu care am votat de fiecare data în Olanda, D66 (partid progesist, al democraților, înființat în ’’66 de elitele intelectualilor). Dintre toți candidații la europarlamentare am considerat că are calitățile de lider, carismă, abilități în comunicare, cunoaște bine realitățile din teren și din fiecare țara din Europa, nu numai din UE, are cel mai bun program politic și o anume viziune asupra UE care cred că are toate șasele să unească forțele care milieaza pentru o Europa solidară și fără trepte. Și nu în ultimul rând, pentru că a îndrăznit să aibă și să exprime deschis puncte de vedere, asumându-și riscul de a fi impopular în rândul social-democraților, și …’’plâns’’ penal acolo unde legea permite.

Oriunde m-am aflat în UE, și în România, am simțit în măsură mai mare sau mai mică efectele micii ‘’globalizări’’, așa cum a mai fost denumit procesul de armonizare europeană. Călătorind am venit în contact cu diaspora romanescă statică, ce a emigrat definitiv, sau în mișcare, cei care migrează temporar în căutare de mai bine sau pentru a descoperi Europa, lumea. Figurativ UE Route 66 este drumul cel mai scurt de la est la vest și invers pe care îl străbat de zeci de ani cu mașină din sudul Olandei până în sudul României, trecând granița Schenghen, pe autostrăzile și drumurile europene, unde poți vedea, simți și întîlni multe, te poți întoarce în timp, sau privi în viitor. De-a lungul acestui traseu îmi place să descopăr și mă bucur de câte ori întîlnesc ceva ‘’românesc’’: un magazin cu specific într-un mic orășel austriac, un grup de turiști într-un muzeu sau la plimbare prin piață unui oraș medieval, un microbuz sau dubiță cu sau fără o mașină second hand la trenă condus(a) de un șofer tânăr cu un genunchi pe volan, țigară aprinsă și telefonul la ureche, un tablou într-o colecție de artă, statuia unui român de mult emirgat, un Duster cu numere de înmatriculare străine, un restaurant sau un măcelar cu specific românesc, o sticlă de vin într-un supermarket, un afiș de concert, un tir cu plăcute de imatriculare duble RO-NL, un turneu de tenis sau alt eveniment sportiv, o reclamă cu iz românesc, un autocar cu români, un autoturim cu RO, conersații în bezinării….

Despre sănătatea cetățenilor europeni aproape că nu s-a dezbătut în această campanie. Doar despre alte domenii care care influențează starea de sănătatea fizică și mentală: poluare și schimbările climaterice, securitate socială, slariu minim garantat și egal în toată UE, migratie…Tema sănătate n-a fost de interes nici pentru candidații partidelor din România deși figurează în portofoliul politic din timpul exercitării președinției Consiliului Europei. Paradoxal, politicieni care au ales că temă principală sănătatea, au pierdut alegerile europarlamentare. Președintele pardidului socialist olandez (SP) a militat pentru scoaterea economiei de piață din asistentă medicală, o temă care nu a preocupat deloc cetățenii olandezi, unde sistemul de asigurări de sănătate este printre cele mai bune și bine organizate din lume, fiind o combinație unică și de succes între public și privat. SP au pierdut cele 2 locuri pe care le aveau în Parlamentul European (PE) iar președintele, care a avut și ideea de a folosi în campanie un clip ce îl ironiza pe Frans Timmermans, și-a dat deja demisia.

La alegerile pentru PE prezența la vot a fost peste așteptări, au câștigat mai multe voturi proeuropenii, ‘’găndirea liberală’’, ‘’verzii’’ și ‘’constiința ecologistă’’ și a pătruns cu mult zgomot pentru #nimic, un ‘’căluț troian italian’’ reprezentat de antieuropeni și eurosceptici. Curcubeul de fracții politice din PE se regăsește și în parlamentele statelor membre, atestă interesul în creștere al europenilor față de ceea ce se întămpla la Brussel și faptul că vor să le fie auzită vocea. Rămăne de văzut dacă diversitatea de puncte de vedere va stimula dezbaterea și va forța compromisuri, altfel greu de realizat.

După 30 ani de la Revoluție, cetățenii români au simțit că s-a încetățenit puterea votului și că cine votează și contează, altfel totul se poate transforma în #nimic. Ca urmare în numai o zi de la alegerile europarlamentare, România a devenit țara în care merită să rămâi sau să te gândești să te întorci definitiv sau mai des, dacă ai plecat și încă n-ai făcut-o. Partidele de la guvernare au fost sancționate iar cel mai mic și-a pierdut locurile în PE. Noii veniți au intrat în joc și promit să facă multe și altfel, printre care să redea demnitate alegătorului român de acasă dar și din diaspora. Imaginile cu cetățeni români disciplinați și hotărâți să voteze sau indignați că după ore întregi de stat la coadă nu a reușit să își exprime votul, au impresionat pe cei de acasă și pe vestici. Faptul că diaspora a stat cu răbdare la rând a demonstrat că solidaritatea nu are granițe și a întărit convingerea celor din țară că oriunde s-ar afla #RomaniiContează dacă #RomaniiVotează. Cireașa de pe tort a fost de #2XDA majoritar și la #referendum, și a fost un #DA nu numai pentru justiție dar și pentru schimbare.

#DA sunt multe de schimbat și de reparat și printre priorități ar trebui să se afle și reforma sistemului medical decimat de politici gândite de manageri și funcționari numiți fără a avea experiență și/sau expertiză și conduși de un ministru care a refuzat referendumul. Alături de profesori, membrii corpului medical s-au comportat că alegători ‘’nerecunoscători’’, și deși li s-a dat, cum ‘’a mitraliat’’ un mesaj în media un politician socialistdemocrat cerându-le să dea banii înapoi sau să plece din țara, au votat cu opozitia….#DA, banii ‘’au vorbit’’ prin gura politicianului care încă nu a înțeles că banii nu sunt totul și este nevoie de mai mult că să fii un cetățean mulțumit, și anume demnitate, respect, condiții decente de muncă, libertate de expresie, societate funcțională…