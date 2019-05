Nu vreti sa stiti ce este in sufletul lui Dragnea acum, care se chinuie mental ca Hilter cu intrebarea ce-i facea noptile albe: “Unde am gresit la Stalingrad?”. Pentru ca Dragnea este un smecher de cartier ajuns sa controleze o tara, asa cum Hitler a fost un simplu sergent, ajuns temporar conducatorul intregii Europe. Astfel de oameni nu au capacitatea de a pune pune lucrurile in perspectiva, nu sunt ca imparatul Marcus Aurelius care isi amintea in fiecare zi ca hainele de imparat sunt temporare si el va muri nu ca imparat ci ca un simplu om. Dragnea si Hitler au ajuns acolo sus prin calitatea de a negocia cu toti, asa cum se intampla cu sefii mafiei, care reusesc sa impace pe toti dandu-le fiecaruia ceva, suficient cat sa nu se revolte, dar nu prea mult cat sa le dea putere. In final tot se incalceasc in ațele lor de papusari. Pana atunci, imbatati de succes, cred ca pot controla totul. Numai ca realitatea este mult mai dura si constructia nu rezista la infinit, pentru ca nu e naturala. Acum, in capul lui Dragnea ruleaza acelasi film care rula in ultimii ani ai lui Hitler. Se spune ca Hitler nu mai putea dormi, iar psihilogul lui povesteste ca, de fiecare data cand punea capul pe perna, ii revenea obsesiv aceeasi intrebare: “Unde am gresit la Stalingrad?”. Asa este intrebarea in capul lui Dragnea: “Unde am gresit?”, “Cine m-a tradat? La toti le-am dat ce-au vrut, de ce m-au tradat?”. Ca Hitler, traieste momente apropiate de nebunie, pentru ca este incapabil sa inteleaga un lucru: “razboiul” a fost pierdut nu acum, ci cu mult timp inainte. Hitler nu a pierdut la Stalingrad, nici la Moscova (cu un an inainte), ci chiar inainte de a incepe operatiunea Barbarossa (atacul asupra Uniunii sovietice). Iar greseala nu a fost numai de planificare (insuficiente unitati mecanizate, lipsa echipamentului de iarna, etc) cat mai ales ideologica: Hitler a considerat ca poporul soviect este subuman, ca prin simpla “vointa” a unei rase superioare (imaginata de el) castigul militar este asigurat. La fel, Dragnea nu intelege in momentele astea ca nu i se trage de la ministrul Tudorel Toder, sau de la Gabriela Firea, sau de la nu stiu care judecator pe care nu l-a putut cumpara. I se trage de la atitudinea de latifundiar (in sensul negativ) cu care a tratat poporul roman in acesti ani, de sef de club mafiot de cartier cocotat in fruntea unei tari pe care nu o respecta. Poti controla un cartier, dar sa controlezi o tara sau o Europa (asa cum a incercat Hitler) are cu totul alta dimensiune. Dragnea, ca si Hitler, traieste acum un iad in suflet. Cineva ar trebui sa ii trimita acolo la inchisoare “Meditatiile” lui Marcus Aurelius, dar ma tem ca e prea tarziu. Pentru noi, Dragnea este istorie, urmeaza reconstructia, dar asta este alta poveste, ca sa fac o alta paralela cu Germania de dupa razboi.

Citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro