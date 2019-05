Ziua 2. Ce așteptări am de la câștigătorii acestor alegeri

Nu avem prea mult timp pentru euforie, abia de acum începe greul. Urmează prezidențialele, localele și parlamentarele, iar valul de entuziasm nu va ține mai mult de câteva săptămâni.

Cum speculăm acest moment?

Am așteptări mari de la Alianța USR PLUS, jucători noi care n-au avut încă vreme și ocazii să se contamineze cu metehnele celor vechi. Așteptări mai mici am și de la o parte din PNL.

1. Din experiența guvernului ”tehnocrat”, ar fi o idee foarte proastă să facem din nou un guvern tehnocrat. O guvernare tehnocrată, care ar avea nevoie de susținerea majorității parlamentare, ar însemna un lung șir de compromisuri și lipsa de timp, incapacitatea și lipsa de voință de a face reforme, exact cum am văzut data trecută. PSD, care se va reinventa rapid după scoaterea din joc a lui Dragnea, ar câștiga fluierând la anul. Am spus că PSD este egal cu PSD + Pro România imediat ce iese din joc Dragnea și iată că deja se adeverește – cu discuția pe președinția Camerei Deputaților.

2. Ca și data trecută, realitatea e că USR-PLUS nu sunt pregătite să preia guvernarea, dar exact un an – un an și jumătate ar fi suficient pentru această pregătire. Alianța trebuie să-și caute pe îndelete oamenii cei mai competenți pe diferite domenii și să-și construiască un ”guvern din umbră”. Acest ”guvern din umbră” trebuie să facă punctual analiza tuturor măsurilor de policy pe care le va lua guvernul și să răspundă cu alternative. Ia guvernul PSD o decizie proastă cu autostrăzile? Ministrul din umbră al transporturilor iese și critică, propunând o soluție alternativă.

De ce e esențial:

- pentru că păstrează valul de entuziasm, oamenii se simt reprezentați

- pentru că vedem din timp cine ar fi eventualii miniștri pe care i-ar propune dacă vor câștiga alegerile, să nu mai venim cu improvizații de ultim moment, le vedem competențele reale, vor fi criticați și vor învăța pe parcurs, ar fi o bună școală

- pentru că PSD acum este în corzi și e forțat de opinia publică să țină cont de ea.

3. Există câteva decizii majore în perioada următoare în care Alianța USR PLUS poate juca inteligent. De pildă:

- se numește noul șef al Camerei Deputaților. Chiar dacă PSD (+ Pro România, reîntors la matcă imediat ce a plecat Dragnea) va propune noul șef, Alianța trebuie să facă propria propunere. Să se gândească la nume decente. Să negocieze cu PNL. Să scoată pe surse nume de oameni pe care i-ar putea propune, oameni decenți din Parlament, și ”darea pe surse” a intențiilor e foarte importantă pentru a obține mai mult dintr-o negociere, dacă e făcută inteligent.

Este inacceptabil ca Ponta, marele înfrânt al alegerilor din 2014, alegeri în care PSD-Meleșcanu și-au bătut joc de diaspora, Ponta, pucistul din 2012, Ponta, plagiatorul arogant contra căruia s-a votat pe același val de entuziasm ca cel de duminică, să pună noul șef al Camerei Deputaților fără nicio opoziție. Este o palmă pentru cei care au stat la cozi duminică în diaspora.

Nu spun că Alianța împreună cu PNL ar putea pune neapărat pe cine vor ei, dar este inacceptabil să nu încerce.

- se numește noul Avocat al Poporului. Aici Alianța chiar n-are nicio scuză dacă, pe principiul că n-au majoritatea, nu se luptă pentru depolitizarea acestei funcții. De reținut: Comisia Europeană ne-a cerut în 2012 în faimoasa scrisoare în 12 puncte ca Avocatul Poporului să aibă susținerea tuturor partidelor din Parlament și în niciun caz să nu fie susținut doar de partidele de la putere. Sunt aici câteva portițe pe care le are Alianța:

– oamenii cu adevărat pro-europeni care vor deveni europarlamentari și canalele pe care ei le au deja la Bruxelles, plus credibilitatea lor în țară tocmai din acest motiv

– posibilitatea de a propune nume cu adevărat credibile, care au mai avut susținere în trecut. În 2012 s-a vehiculat numele lui Peter Eckstein Kovacs, credibil și competent (faptul că e maghiar e o garanție că drepturile minorităților vor fi respectate și un plus de imagine pentru Alianță, care chiar ar merita în 2020 voturile azi captive ale UDMR)

4. PSD a distrus sistematic instituții care nu ar fi trebuit politizate. Curtea de Conturi. ANRE. ANCOM. Ar fi încercat și cu Consiliul Concurenței și cu BNR – și, probabil, vor continua să încerce în toamnă. Tocmai pentru că n-au acum o majoritate, Alianța (împreună cu PNL) trebuie să solicite depolitizarea acestor instituții și demiterea unor indivizi promovați de Dragnea și care au săpat la temelia instituțiilor independente, precum Vâlcov și Teodorovici. Trebuie spus acum că secția de investigare a magistraților trebuie desființată. Acum e momentul și pe valul de entuziasm s-ar putea să iasă, PSD să fie forțat să accepte.

Desigur, tot acum trebuie susținute cât se poate de vocal și de vizibil și reforme pentru următoarele alegeri: două tururi la locale și facilitarea votului pentru diaspora.

5. Ce a enervat lumea cel mai mult și cel mai mult? În afară de justiție, grupuri mari și importante de actori au fost afectate de legi ticăloase care au lovit, de pildă, în mediul de afaceri. Desființarea OUG 114, integral, este o urgență. Alianța trebuie să susțină public abrogarea ei și USR să facă scandal în Parlament până e desființată prin lege. Din nou: acum e momentul, PSD nu trebuie lăsat să iasă din corzi.





