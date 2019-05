România a câștigat. Ce urmează?

PSD a suferit cea mai umilitoare înfrângere din istoria sa. Nici cei mai mari dușmani ai partidului nu au reușit, în 30 de ani, să aducă această formațiune politică în starea actuală de degradare, așa cum a reușit chiar liderul ei, în doar doi ani și jumătate. Întreg partidul s-a aliniat în spatele unui singur om, a funcționat după toanele lui, a transformat în prioritate națională interesele sale personale, iar într-un final a pierdut jumătate din cât câștigase la finalul lui 2016. Acum, acel om, aflat într-o continuă luptă cu țara, a ajuns în închisoare pentru un număr necunoscut de ani (să nu uităm că vin și alte dosare din urmă).România a câștigat, Liviu Dragnea a devenit deja nimic, iar în urma lui a rămas un partid în degringoladă. Ce urmează după el în partid? Probabil, oamenii apropiați și fideli lui Dragnea, precum Codrin Ștefănescu și Cătălin Rădulescu, vor fi îndepărtați rapid. Cei care se visează liderii partidului nu se vor repezi imediat, pentru că au nevoie de un om de sacrificiu în frunte, care să deconteze eșecul rușinos de la alegerile europarlamentare. Acea persoană este deja Viorica Dăncilă. Până la congres se vor forma tabere în jurul unora ca Niculae Bădălău, Olguța Vasilescu, Marian Oprișan, Gabriela Firea, poate chiar și în jurul Vioricăi Dăncilă, care se vor sfâșia între ele. Va fi mult timp un partid în haos, concentrat pe luptele interne și mai puțin pe buna guvernare.ALDE, celălalt partid blamat de electorat, va avea o soartă și mai crudă. Deja a devenit irelevant și ar putea avea soarta pe care o au în general partidele-balama. Pur și simplu, ar putea dispărea. Greu de crezut că se va mai putea reface vreodată. Nu ar fi nicio surpriză dacă am afla că membrii ALDE vor migra către Pro România. Se cunosc foarte bine unii cu alții și probabil ar exista o oarecare compatibilitate de tip USL. Nu au trecut mulți ani de când cei de la ALDE au guvernat cu cei de la Pro România și de aceea pentru unii ar fi cât se poate de firească o reapropiere. Victor Ponta are tot interesul de a crește partidul și cu cât va fi mai mare, cu atât îi cresc șansele de a mai rupe bucăți din PSD. Anul viitor, la alegerile parlamentare, am putea vedea un PSD la egalitate cu PRO România. De fapt, un PSD împărțit în două jumătați.Ce vor face partidele învingătoare, PNL, USR și PLUS? De multe ori, marile victorii în politică au fost urmate rapid de crâncene dezamăgiri. Puterea îmbată și așa apar greșelile. Deocamdată, nu se află la putere, însă își doresc. Este foarte important cum vor obține această putere.Oricât de mare ar fi tentația guvernării imediate, trebuie să analizeze serios ce ar însemna să pună mâna pe Executiv fără alegeri parlamentare în spate și fără mandate clare de patru ani. Puterea trebuie preluată fie prin alegeri anticipate (greu de obținut, aproape imposibil), fie prin alegerile parlamentare din toamna anului viitor. Guvernarea înseamnă erodare, iar PSD în opoziție ar căpăta șansa de a-și reface forțele. Mulți spun că PNL și USR trebuie să preia guvernarea, pentru a repara dezastrul produs de PSD, și că ar fi o dovadă de cinism așteptarea alegerilor. Alții consideră că PNL și USR își pot face foarte bine treaba și în opoziție, fiind partide parlamentare. Chiar mai bine decât până acum, în condițiile în care PSD și ALDE sunt dărâmate.Pentru a putea forma o majoritate, PNL, USR și PLUS vor trebui să obțină la viitoarele alegeri un scor chiar mai bun decât cel de la europarlamentare. Acum, împreună abia reușesc să ajungă la circa 50%. Dacă nu vor crește, vor fi obligate să coopteze și alți parteneri, cel mai probabil UDMR. Soarta PMP este incertă și nu este exclus ca pentru acest partid, europarlamentarele să fi fost ultimele alegeri.De aceea, principalul obiectiv al celor trei partide ar trebui să fie menținerea sau chiar creșterea electoratului, însă printr-o bună cooperare. Practic, trebuie să renunțe la atacuri între ele și lupta pentru același electorat. Astfel de bătălii sunt iritante și pot dezamăgi propriii alegători. Cu siguranță se va simți în continuare această rivalitate, însă, înainte de toate, să nu uite că la baza mobilizării puternice și a votului favorabil obținut la europarlamentare a stat ura față de Dragnea. A fost un vot puternic emoțional, iar dacă nu ar fi existat acest factor mobilizator, probabil scorul de astăzi ar fi fost puțin diferit. La următoarele alegeri, emoția poate nu va mai fi la fel de mare și de aceea este necesar ca cele trei partide să acționeze inteligent pentru a nu pierde electorat. Și să nu uite că încrederea se câștigă greu, dar poate fi pierdută într-o clipă.