Aplaudacii doamnei Dăncilă. Câteva observații despre (re)educarea de la Lipova

Poate vă aduceți aminte cum o fetiță de 3 ani se chinuia să facă tumbe în fața premierului Viorica Dăncilă, în aplauzele adulților care stăteau pe margine. Atunci elevii participau la “Parada Florilor”, coordonați de profesorii lor.Niciunui profesor, inspector sau chiar premierului nu i s-a părut anormal ca un copil de 3 ani să se chinuie să facă acrobații.În oglindă, în județul Arad, câteva zeci de elevii de la un liceu din localitatea Lipova au ieșit vineri să o întâmpine pe Viorica Dăncilă cu pancarte pe care scria ”Demisia”, ''Ne-am săturat de corupţie şi prostie, vrem o altă Românie!'', ''Deşteaptă-te române şi ieşi la vot. 26 mai''. În următorul moment, profesorii care o însoțeau pe Viorica Dăncilă au fost foarte deranjați. Atât de deranjați, încât directorul liceului a mers la unul dintre elevi și l-a umilit public spunându-i că ar trebui să fie la ore, pentru că nu învață deloc bine și are trei corijențe. În plus, inspectorul general al județului, membru PSD și consilier municipal în Primăria Arad, s-a sesizat imediat și a spus că a cerut o notă de relaţie de la directorul unităţii de învăţământ.Dacă îi întrebi, cei mai mulți dintre inspectori spun că nu susțin niciun partid politic. Că școala nu ar trebui politizată și că ar trebui să fie făcută în interesul superior al copilul. La teorie școala românească a fost întotdeauna bună. Când vine vorba de practică însă, corijența bate la ușă.În prezent, 29 de inspectori școlari generali și adjuncți sunt numiți prin delegare, fără concurs, direct de către ministrul Educației. Cei mai mulți dintre inspectori sunt afiliați PSD. Printre aceștia și Anca Stoenescu, inspectorul general de la Arad, care a fost numită prin delegare începând cu 8 ianuarie 2019.După ieșirea publică de ieri cu privire la elevii care au ieșit la protest, Anca Stoenescu a postat pe contul ei de Facebook mai multe fotografii în care apare alături de premierul Dăncilă, fotografii însoțite de un mesaj politic: #Sunt mândra ca sunt românca! #Sunt mândra de echipa PSD! #Sunt mândra de realizările guvernului PSD! #Sunt mândra de România mea.Cum spuneam teoria și practica nu se întâlnesc în școala româneacă. Viziunea pentru viitoarea lege a educației, lansată luna trecută de ministrul Ecaterina Andronescu, ne vorbește despre cum va arăta școala, despre rolul educației, despre valori și principii fundamentale, despre beneficiarii serviciului public de educație, despre școala în sprijinul familiei și al comunității, despre profesorul care este garantul educației de calitate. Nimic despre depolitizarea școlii. Nimic despre numirea în funcții a directorilor și inspectorilor școlari afiliați partidelor. Nimic despre conduita unui profesor.Potrivit acestei viziuni asupra educației, ”profesorul, în sensul larg de dascăl la orice nivel de învățare, este un profesionist în domeniul său, competent în materie de disciplină predată, de pedagogie și psihopedagogie. Cunoaște ultimele evoluții și descoperiri în disciplina predată și în domeniul pedagogiei, își actualizează constant competențele în aceste domenii, și își modifică practicile prin adoptarea celor mai relevante metode de facilitare a învățării”. După ce citești această definiție a profesorului te întrebi câți profesori din România s-ar potrivi cu această definiție.Directorul care îl mustră pe elevul de la Lipova că nu învață bine ce anume a făcut ca acest elev să învețe mai bine? Dar inspectoarea care este mândră de PSD ce măsuri a luat pentru ca profesorii din școlile din Arad să fie mai bine pregătiți?Profesorii au fost dintotdeuana o masă de manevră electorală. Înainte de alegeri, guvernanții își aduc aminte că trebuie să mărească salariile, că trebuie să plătească banii petru procesele pierdute. Pentru câțiva lei în plus la salariu cei mai mulți dintre profesori aleg să închidă ochii sau să scrie mesaje pro-guvernare pe Facebook.Doamnă ministru, ce spune viziunea despre educație despre politizarea de la Arad?