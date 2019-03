Neverland: ce nu v-au spus la şcoală despre Transnistria, tărâmul uitat de timp

Proştii de englezi se chinuie ca naiba cu Brexitul, dar totdeauna soluţiile deştepte pentru a fi cu fundul în două luntri le găseşti în Est, de exemplu în Transnistria. Tiraspolul poate să dea lecţii Londrei de “have your cake and eat it too”.

Deşi peste 80% din exporturile lor merg spre restul Moldovei şi UE, transnistrenii declară că vor relaţii strânse cu Rusia, văd în UE un pericol şi nu vor să aibă de a face cu restul Moldovei. Deşi Tiraspolul nu recunoaşte statul Moldova, mai toţi guvernanţii de la Chişinău au interdicţie de intrare în Transnistria iar acolo nu se pot organiza secţii de votare pentru alegerile naţionale – în schimb Chişinăul le recunoaşte diplomele de studii, le dă plăcuţe de înmatriculare cu indicativ MD ca să poată circula liberi în România (deci UE), le faciliteaza exporturile spre Vest şi lasă oficialii transnistreni să folosească aeroportul Chişinău, deoarece ei n-au unul utilizabil pentru companii civile, ci doar de armata rusă.

320.000 din cei aproximativ 400.000 de rezidenţi transnistreni au cetăţenie şi paşaport moldovenesc, adică scutit de vize UE, dar altminteri declară că nu vor să aibă nimic de-a face cu statul Moldova. Este şi cazul multor demnitari şi funcţionari ai entităţii separatiste cu care, vezi doamne, Chişinăul se luptă din greu. Se tot luptă, dar la fiecare 5 ani le înnoieşte paşapoartele, inclusiv cu astea biometrice nou introduse pentru a circula prin Schengen fără viză. Un număr greu de estimat dintre cei 320.000 au probabil şi paşapoarte româneşti, a căror obţinere e uşurată de deţinerea cetăţeniei moldoveneşti, deci pot vota şi în alegerile noastre dacă au chef, inclusiv astea europene din mai.

Românii bucureşteni – ignoranţi despre ce se petrece peste Prut – îi consideră pe transnistreni un fel de ruşi nereformaţi, însă oligarhul local, capo di tutti capi, e Victor Guşan, cât se poate de româno-moldovean: boss la Şerif Tiraspol, grup de business exportator în UE, cu echipă de fotbal pe unde au trecut şi diverşi antrenori români nărozi, altfel toată ziua cu patriotismul în gură. Cu el a aranjat Plahotniuc să fie aduşi la votul în februarie 40.000 de transnistreni care să voteze cum trebuie: de trei ori mai mulţi decât la precedentele alegeri.

Într-un sondaj publicat ieri de Fundaţia Universitară a Mării Negre, la întrebarea deschisă despre cele mai importante personalităţi istorice, locul 1 a fost ocupat de departe de generalul Aleksandr Suvorov, cu peste 60%, mult înaintea ţarinei Ekaterina II care a venit pe locul 2. Pe undeva e normal, pentru că Suvorov este eroul locului: întemeietorul Tiraspolului, apare pe moneda transnistreană şi are o mare statuie în oraş, deloc nereuşită. (Cealaltă, la fel de interesantă, este pe DN1 între Rîmnicul Sărat şi Focşani, el fiind dealtfel înnobilat de ţarină drept conte de Rîmnic; e probabil cea mai importantă statuie de general rus din România).

E un rezumat bun al retoricii propagandiste transnistrene: copiii învaţă la şcoală nu doar despre Rusia, dar mai ales despre etosul Novorossia, adică mitologia acelor generali ai Ekaterinei II cu rol civilizator, de descălecători pe teritorii goale şi sălbatice; o mentalitate de frontieră. Ăsta este marele narativ oficial pe care ţi-l recită din reflex; realitatea, după cum vedeţi, este infinit mai adaptativă, contradictorie şi interlopă.

