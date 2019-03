ISTORIE Povestea unui asasinat

„Ieșit cu Nr. 2349/5 sept. 1947 Confidențial-Personal Domniei-Sale Domnului:Ministru al JustițieiCabinetul Ministrului București Avem onoare a Vă raporta următoarele: Dl. Prim-Procuror al Parchetului Tribunalului Arad ne raportează telefonic că pe frontiera dintre acest județ și Ungaria s’au petrecut unele fapte grave, datorite dispozițiunilor luate de Comandantul Regimentului 10 Grăniceri, Dl. Colonel Mârzac, care au depășit cu mult măsurile ordonate de autoritățile superioare pentru a se împiedica trecerea frauduloasă a frontierei. Din investigațiile și cercetările făcute de Legiunea Jandarmi Arad, așa după cum ne relatează Dl. Prim-Procuror, rezultă că măsurile autorităților superioare au fost luate în sensul să se facă mai întâi somațiunile legale și numai în cazurile în care cei prinși încercând să treacă frontiera nu se vor supune acestor somațiuni, să se facă uz de armă. Cu toate acestea, Dl. Comandant al Regimentului 10 Grăniceri a dat ordin soldaților de pază a frontierei că, dacă nu i se va raporta că au împușcat, va împușca el pe grăniceri. Datorită acestui ordin, pe toată frontiera păzită de Regimentul 10 Grăniceri sunt circa 80 cazuri de asemenea execuții, dintre care aproximativ 25 în județul Arad, după cum urmează. I.) Sectorul VARȘAND Împușcați doi bărbați și anume: Szokol Tiberiu și Bâlă Ioan. Numiții au fost ridicați din Arad, duși la frontieră, unde au fost împușcați, învinuiți că s’ar ocupa cu înlesnirea trecerii frauduloasă a frontierei. II.) Sectorul GRĂNICERI 13 persoane împușcate. Un prim grup de 3 bărbați și o femei germani, veniți – prin Germania – din Rusia unde au fost duși pentru muncă; prinși la circa 2-3 km dela frontieră pe teritoriul României, înapoiați dela acel punct la frontieră și apoi împușcați de doi soldați, de la o distanță de cca 10 metrii. Ei se numesc:Reinholz Iosif (are trei răni),Reinholz Ioan (are două răni) șiKompas Iosif (are două răni).Primele gloanțe i-a[u] lovit stând în picioare, celelalte după ce căzuseră. Un al doilea grup de trei persoane și anume: Petre Vasilescu (patru răni), Paula Vasilescu (cinci râni) șiPetra Vasilescu (patru răni).Au fost împușcași de trei soldați, dela o distanță de cca 3-4 metrii. Gloanțele s’au găsit sub cadavrele lor. Rezultă cu fost împușcați căzuți la pământ. Al treilea grup de persoane: Un bărbat, o femeie și doi copii evrei neidentificați. Bărbatul (două răni), Femeia (patru răni),Copilul de 2 ani (cinci răni) și Fetița de 5 ani (trei răni). Cartușele s’au găsit sub cadavrele copiilor, ceeace denotă că au fost împușcași după ce căzuseră la pământ. împușcați de doi soldați. Al patrulea grup: un bărbat și anume. Gavril Vass din Odorhei, împușcat de un soldat.