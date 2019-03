Cascadorii râsului

Știți reclama la acea băutură energizantă cu unii care intră într-o cutie gigant de suc, o domnișoară strigă: Gălăgie, tigrii mei!, iar apoi ies diferiți? La fel sună și declarația liderului PNL.



E pauza de după ore într-una dintre școlile din București. Copiii de clasa a V-a vorbesc despre alocațiile care nu s-au mai mărit. Dintr-una în alta, au început să-l înjure pe liderul PSD, Liviu Dragnea. La un moment dat, unul dintre copii le spune colegilor să îl înjure mai încet, că îi aude doamna directoare. Nedumeriți, întreabă de ce. Răspunsul a fost: „Păi, doamna directoare a fost pusă de PSD aici”. Asta este o întâmplare reală, auzită de la unul dintre copiii care povestea părinților, în parc, despre ce vorbesc colegii lui mai mari. Anul trecut auzeam de un nou tip de înjurătură, tot printre copiii din școli: Dă-te-n Dragnea!Când eram mic aveam o vorbă când două elemente nu se potriveau. Așa spuneam: Ghiță și mersul pe balustradă, baba și mitraliera. Adică Ghiță era incapabil sau îi era frică să meargă pe acea balustradă.În cazul lui Liviu Dragnea, el a făcut deseori afirmații cu privire la economie. De exemplu, l-a atacat pe Klaus Iohannis susținând că nu știe economie. În final, liderul PSD a început să vorbească despre economie și a arătat că nu cunoaște nici măcar indicatorii de bază.Un exemplu sugestiv este când Dragnea a spus: Economia a crescut într-un ritm mult mai mare decât putem dezvolta drumurile.Mulți au râs, iar economiștii probabil că aveau dureri de burtă de la atâta hăhăială.Această afirmație arată că nu cunoaște deloc ce este produsul intern brut. Chiar deloc, zero. Orice student la o facultate de economie învață, în primul an, ce reprezintă acest indicator. Cea mai simplă formulă de calcul este cea prin metoda cheltuielilor. Pe scurt, se adună consumul final efectiv cu formarea bruta de capital plus exportul de bunuri și servicii minus importul de bunuri și servicii. La consumul final efectiv intră și cel al administrațiilor publice. Adică dezvoltarea de drumuri intră în calculul PIB-ului.Economia a crescut pentru că au mers alte motoare, dar nu cel al investițiilor.Cu alte cuvinte, nu ai cum să nu poți dezvolta drumurile pentru că a crescut economia prea repede. E imposibil.Dacă ar fi fost student la o facultate de profil, profesorul i-ar fi zis: Stai jos, ai nota 2. Adică un punct din oficiu și altul pentru încercare.Fimul Birds (Păsările) de Alfred Hitchcock, din 1963, pare a fi inspirația pentru ministrul Agriculturii Petre Daea. Personajul negativ în acest film îl reprezintă Cormoranii. Trebuie să avem grijă. Au ajuns să facă baie în piscine, potrivit ministrului.Aceștia ne vor lăsa fără pești, iar apoi vom ajunge să mâncăm doar legume, fructe, porci, vite, găini. Cu alte cuvinte, pare că vom muri de foame, dacă îl ascultăm pe Daea.„România, românii mănâncă astăzi mai puțin pește din suprafață decât cormoranii”, a spus el.Ceea ce e normal, așa cum au remarcat mulți, Cormoranii doar asta mănâncă.Ca un campion trimis a ne salva, este gata să intre în apă îmbrăcat când vede Cormoranul. A spus chiar el că „îmi vine să intru îmbrăcat în apă când văd un cormoran”.Nu numai la PSD se găsesc oameni amuzanți. Și celelalte partide au oameni care s-au remarcat în ultima perioadă.Greșelile gramaticale din postările de pe Facebook reprezintă unul dintre motivele pentru care europarlamentarul, din cadrul Partidului Puterii Umaniste, s-a remarcat în presa românească. A atins apogeul în partea a doua a anului trecut, atunci când s-a exprimat prost, tot din cauza lipsei cunoștințelor de limbă.A realizat imposibilul. A dat naștere unui băiat de 39 de ani.„Azi este cea mai importantă azi din viaţa mea! Acum câteva ore am dat viaţă băiatului meu! La mulţi ani copilul meu! Dumnezeu ne-a ajutat să creşti mare, sănătos şi să ai parte de familia ta: Luca, Anna şi Anca! Te iubim şi pentru noi eşti sensul ultimilor 39 de ani! La mulţi ani, aşa cum îi doreşti! Sănătate şi fericire!”, a scris pe Facebook Maria Grapini, conform Mediafax.Pentru cine nu a auzit de ea, este un arhitect care face parte din partidul lui Dacian Coloș: Plus. S-a făcut remarcată prin declarațiile cu privire la renunțarea la proprietate. O afirmație relevantă: cred că am fi oameni mult mai buni dacă, în calitate de descendenţi ai vânătorilor şi culegătorilor, nu am avea proprietăţi şi am trăi în grupuri în loc de cupluri. Pare că s-a născut prea târziu. Acum mii de ani putea fi mai fericită.Interviul la care toți am râs cu lacrimi a fost dat la g4media În mod ciudat, unde e 5, de fapt e 2.„Noi avem cinci valori cu care lucrăm. Una este solidaritatea, cealaltă este demnitatea. Noi considerăm că românii, foarte mulţi români au plecat din ţară de fapt nu din pricina lipsei banilor, cât din pricina faptului că nu mai au, şi-au pierdut dreptul la demnitate în România. Sunt umiliţi în permanenţă, peste tot.”Ea nu știe ce partid construiește, adică dacă e de dreapta, stânga, centru dreapta etc. Chiar admite că este o struțo-cămilă.Sâmbătă, 16 martie, PNL și-a prezentat candidații la europarlamentare. Liderul PNL pare a se crede într-un alt secol și că se duce la război."O să închei cu un strigăt de luptă. Ultima încercare a turcilor de a ocupa Viena a fost zădărnicită de o şarjă de cavalerie care a fost condusă de husarii înaripaţi polonezi şi care au reuşit să întoarcă pe spate sute de mii de otomani şi care erau împrejurul Vienei, reuşind să păstreze Europa aşa cum este ea astăzi. Dragii mei, şarja de cavalerie a început, husarii înaripaţi sunt pregătiţi de luptă, fiecare dintre voi trebuie să intre în luptă cu încrederea în izbândă", a spus Orban.