ANALIZA Corupție și societate: cazul Hexi Pharma. Să nu uităm, corupția ucide!

”Am avut un vis. M-am întâlnit cu impostorul, dar el nu se numea așa, ci reformatorul. El este cel care știe că dacă ar fi urmat regulile nu i s-ar fi cuvenit niciodată bunurile și pozițiile de care beneficiază.”[1]

Cristina Tarcea – Președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție

CORUPȚIA

Deci, corupția, problema cea mare a zilelor noastre – în fine teza pe care intenționez să o susțin și să o demonstrez folosind cele câteva argumente cu care m-am străduit să mă înarmez – este și va rămâne probabil factorul negativ major care contribuie la deteriorarea relațiilor interumane și a ordinii într-o societate, orice societate ați dori să numiți sau pe care o aveți în vedere.

Corupția vine din interiorul individului – și au curs râuri de cerneală pe această temă, analizată pe toate fețele de filozofi, teologi, antropologi, psihanaliști etc. – dar este și o problemă a comunităților și a națiunilor, în măsura în care s-au identificat multiple forme de manifestare (prin alterare) în spectrul moralei și eticii publice sau al politicii.

Ambele forme sunt vizibile și măsurabile și dacă nu cu instrumente sensibile, atunci măcar intuitiv, prin neplăcerea și frustrarea încercate în preajma acestui tip de manifestări; așa că nu este de mirare că a ajuns blamată și detestată dar, ca orice tip de viciu uman continuă să fie practicată în continuare la nivel micro și macro indiferent de forța cu care corupția este denunțată.

Conform DEX, corupția înseamnă: (i) alterare, (ii) seducere, (iii) depravare, (iv) abatere de la cinste sau (v) abdicare de la o datorie. Presupunând în genere un mecanism pervers de înșelare a moralei și eticii acceptate, orice individ sau grup de indivizi ce au un scop/program comun poate pretinde (uneori sincer, din precaritate) că este în afara tentațiilor și sferei corupției, deși acțiunile sale lezează vizibil (pentru ceilalți) atât etica cât și morala publică.

Să luăm două exemple, cât mai la-ndemână posibil; primul: ministerul rus al justiției a propus într-un proiect de lege ca, în anumite circumstanțe (nu este foarte clar care sunt acestea, dar are mai puțină importanță în contextul de față) așa-zisa mică corupție (luarea de mită de funcționarii statului) să nu mai fie pedepsită penal[2]. Ideea îi aparține, firește, liderului autoritar al statului, Vladimir Putin, care consideră fenomenul ca fiind o fatalitate, pe de-o parte, iar pe de alta dificil de controlat și stârpit.

Deși am oferit exemplul unei anumite tendințe în politica judiciară în materie penală din statul rus, există un precedent pentru care teoria lui Vladimir Putin este doar un corolar și acesta a fost oferit de politicianul român Adrian Severin, fost europarlamentar (nu mai insist, biografia domniei sale este destul de bine cunoscută), care în anul 2016 a enunțat următoarea teorie: Ne mirăm că poporul este corupt, că toată lumea încalcă legea. Dacă toți suntem corupți, înseamnă că nimeni nu e corupt[3].

Silogismul defect (inacceptabil pentru o majoritate calificată a românilor) al domnului profesor Adrian Severin nu poate fi considerat o precare educațională, dânsul neputând fi bănuit de așa ceva, ci este exact expresia corupției interioare, fundamentale a omului Adrian Severin, așa cum înțelegem chiar din definițiile oferite de DEX: alterare, seducere, depravare, abatere de la cinste. Și care, dată fiind vizibilitatea sa publică se răsfrânge în comunitate și corupe mai departe alți indivizi și grupuri care pot considera enunțul ca fiind valabil pentru că vine în întâmpinarea propriilor lor așteptări.

Al doilea exemplu: în fața tendințelor de negare ale capacității de difuzare a corupției prin canalul politic în societate nu este necesar să aduc eu argumente, pentru că este suficient să-l las pe actualul președinte al Senatului, domnul Călin Popescu Tăriceanu să ne ofere propria viziune asupra contextului: Soluția practicată de alte state democratice, de a finanța partidele, este foarte bună tocmai pentru a nu mai exista aceste canale care aduc corupție, trafic de influență, grupuri de influență. Cred că soluția ar trebui salutată, nu criticată, ca să curățim clasa politică de corupție[4].

Cu alte cuvinte – și sper că nu sunt hazardat în interpretarea mea, iar dacă se întâmplă acest lucru îmi cer anticipat iertare – liderul politic citat mai sus consideră că națiunea trebuie să accepte să plătească un fel de mită oficială/formală[5] partidelor politice, cât mai mare posibilă[6], astfel încât activiștii acestora să nu mai fie tentați să perceapă o mită individuală și nelegală.

Legalizarea este la acest moment marea invenție pe care teoreticienii coaliției de guvernare PSD-ALDE plus UDMR o aduc în prim planul discuției publice cu privire la corupție. Pe scurt, actuala putere, prin agenții săi acționează creativ și sistematic în forme diferite pentru a schimba norma legală publică și practica judiciară în materie penală, astfel încât corupția vehiculată politic să nu mai fie blamabilă; din excepție penal instrumentabilă să devină cutumă social acceptabilă.

Dacă este să ne reîntoarcem la marile idei, aș alege două nume importante din trecutul umanității care ne oferă pilde imuabilă despre corupție și corupți – până la urmă comportamentul corupt nu este o noutate în istorie, el a însoțit mereu omul în societate – și acestea sunt Sfântul Augustin și Niccolo Machiavelli.

Sfântul Augustin a fost, la vremea sa, un om de mare curaj și nu doar pentru că a descris în ”Confesiuni” întregul său zbucium interior, ceea ce nu era puțin lucru, ci și pentru că a ales să trăiască în adevăr, asumându-și până la capăt alegerile pe care le-a făcut. Cu alte cuvinte, din momentul în care a ales calea dificilă, nu s-a mai abătut de la ea, deși din ”Confesiuni” aflăm că prețul plătit a fost un permanent zbucium interior pentru a zădărnici ființei corupte să irumpă și să preia din nou controlul asupra vieții sale.

Augustin Aurelius, pe numele său de mirean, căutând să se convertească în Italia la creștinism, sub oblăduirea Sfântului Ambrozie, descoperea că dacă ești onest față de tine acest lucru nu este tocmai facil. Nu intru în detalii, ideea este aceea că Augustin a fost extrem de preocupat de chestiunea liberului arbitru, a temei libertății individului în fața lui Dumnezeu și a conchis că: (i) niciun om nu este privat de libertate, dar și că (ii) nici un om nu este lipsit de puterea de a se opune răului.

Ori, în atare condiții, de alegerile pe care le faci nu te mai poți ulterior deroba, decât dacă ești lipsit de onestitate, recte corupt: alterat, sedus/seducător, depravat, gata să te abați de la cinste și datorie. Augustin însuși, tocmai când se gândea să se căsătorească cu mama copilului său din flori, spre a da legitimitate acelei relații din tinerețe, se implica nefericit într-o nouă poveste amoroasă; ajunge astfel într-un moment de maximă tensiune în conștiința sa. Și alegerea care o face este pe măsura omului excepțional: se luptă cu sine, izbândește și se convertește la creștinism.

Augustin a rămas un om ca toți oamenii (acesta este strigătul din ”Confesiuni”) și după convertire a trebuit să lupte interior cu tentațiile prin care sexualitatea și erotismul l-au însoțit întreaga sa viață. Și ne spune că nu a cedat și nu s-a mai lăsat corupt și viciat, pentru că dacă ar fi făcut-o, întreaga sa misiune (socială) de episcop al Hiponei i-ar fi fost coruptă și compromisă.

În totală disonanță cu exemplul augustinian, liderii care ne conduc astăzi – dacă este să ne luăm după istoriile care au ajuns publice în mass media – au căzut pradă și nu o dată tentațiilor care i-au corupt, dar nu numai că nu și-au pus problema dacă e bine să cedeze, ci chiar au adus în societate și afișat corupția personală ca pe-un titlu de glorie; să nu uităm celebra replică a unuia din liderii actualei puteri politice de la București, care va face probabil istorie în materie: …numai că nu pot să plec ca prostul din această viață și din această funcție – și o spun pe românește ca la noi, în Teleorman[7].

Dacă Augustin ne-a adus mărturie despre capacitatea omului de a-și stăpâni demonii pentru a nu ceda coruperii pe care apoi să o răsfrângă în jurul său, Niccolo Machiavelli este cel care a observat că liderii politici sunt tentați de corupție (pe care a definit-o ca opusul virtuții – virtù) atât ca normă de comportament personal, cât și pentru a o exploata în cazul altora, dar mai ales pentru a stăpâni masele. Cântărind atent argumentele, Machiavelli a respins această tendință ca fiind una extrem de periculoasă[8].

De ce un teoretician atât de pragmatic într-ale ideilor politice, cum s-a remarcat a fi Machiavelli, a respins tentația corupției în societate? Pentru că el credea, și aducea argumente credibile în acest sens, că în cazul:

(i) conducătorului de stat este recomandat să conducă statul prin acțiune virtuoasă, care se măsoară în capacitatea de a menține statul prosper și glorios;

(ii) poporului lipsa de virtute, adică corupția sa îl face nepăsător față de interesele cetății, față de binele comun și astfel slăbește statul până la a-l face incapabil să se apere în fața altora, mai determinați și mult mai virtuoși.

CORUPȚIA POATE ADUCE MOARTEA ACOLO UNDE NOI SPERĂM ÎNSĂNĂTOȘIREA

După incendiul care a ucis în anul 2015 zeci de vieți în clubul Colectiv din București, oamenii au fost puși în fața evidenței pe care, cumva, au neglijat-o ani de-a rândul: corupția ucide; a spus-o inclusiv președintele Klaus Iohannis în fața Parlamentului la acel moment: ”Cea mai dură concluzie este aceea că pur și simplu corupția ucide, că se pot pierde vieți nevinovate dacă nu respectăm legi și reguli și dacă noi, ca societate, închidem ochii la nerespectarea lor.”[9]

La acel moment opinia publică nu realiza încă dimensiunea cu adevărat tragică a sintagmei corupția ucide, pentru că atenția îi era îndreptată asupra modului incalificabil în care autoritățile făcuseră posibilă funcționarea clubului fără autorizație la incendiu. Dar avea să vină în curând vestea că sistemul de sănătate, tot din cauza corupției, nu doar că nu-i putea vindeca pe cei grav răniți, dar că de fapt le scurta viața infectându-i cu bacterii ucigașe.

Tot atunci s-a aflat că spitalul Floreasca, de la care se spera că va veni ajutorul pentru răniții de la Colectiv, nu avea secția de arși funcțională, deși aceasta fusese recent inaugurată oficial și șeful secției, Ioan Lascăr (cel care avea să răspundă penal ulterior[10]), dădea asigurări că totul este în regulă și că Bucureștiul poate trata cazurile de arși salvați din tragicul incendiu.

Nu a fost așa. Secția nu a fost folosită, marii arși au fost tratați impropriu în primă fază și, când situația s-a complicat foarte mult, atât medical cât și ca reacție în opinia publică, autoritățile române au acceptat ideea transferului pacienților în străinătate.

În primăvara anului 2016 o anchetă condusă de ziariștii de la Gazeta Sporturilor, coordonați de Cătălin Tolontan, scotea la iveală un nou scandal legat de sistemul de sănătate, și anume faptul că o companie pe numele său Hexi Pharma, deținută de omul de afaceri Dan Condrea, fraudase sistemul vânzând spitalelor dezinfectanți de toate tipurile a căror concentrație fusese intenționat diluată. Era cel mai serios atentat la sănătatea publică dezvăluit în România post-decembristă.

Scandalul a căzut ca un trăsnet asupra potentaților și decidenților din sistemul de sănătate românesc, precum și al complicilor lor din sfera politică. Cu toate încercările de deturnare a sensului anchetei pornită de echipa de ziariști a lui Cătălin Tolontan, suprapunerea cu supra-sensibilizarea opiniei publice în cazul Colectiv a făcut din frauda Hexi Pharma un tăvălug ce nu a mai putut fi oprit, nici măcar după ce Dan Condrea a ales să se sinucidă.

Dar cine era Dan Condrea și cum începuse afacerea Hexi Pharma? Sunt aici două aspecte, prezentate atunci de presă[11]:

(i) afacerile HP au început să capete avânt în anul 2009, când tatăl lui Dan Condrea, farmacistul șef de la Spitalul Universitar, a apelat la vechiul său prieten, fostul primar al capitalei Sorin Oprescu, care la rândul său i-a făcut intrarea lui Condrea junior la șeful Administrației Spitalelor, instituție intrată din 2008 sub umbrela Primăriei Capitalei;

(ii) istoria afacerii lui Dan Condrea a început în anul 2006, după ce a fost emisă o ordonanță[12] privind achizițiile publice, devenită ulterior lege, care permitea spitalelor să încheie contracte directe. Pe lângă Hexi Farma (devenită ulterior Hexi Pharma), care cumpăra din străinătate dezinfectanții și-i îmbutelia, Condrea a gândit și înființat o întreagă rețea. A creat Unilab, laboratorul care făcea analize și certifica substanțele produse de HP. Firma Medical Cleaning vindea în toată țara produsele HP și le folosea la curățenie, încheind contracte cu instituții de stat și private.

Ancheta a descoperit că printre clienții Hexi Pharma s-au regăsit și entitățile medicale ale SRI și prilejul a fost prompt exploatat pentru a se sugera o legătură obscură a lui Dan Condrea cu anumiți șefi ai SRI, care i-ar fi protejat afacerile. Turnura scandalului a părut să ia prin surprindere SRI, care a reacționat în cele din urmă printr-un comunicat de presă[13].

Comunicatul SRI nu a încheiat însă speculațiile publice, dimpotrivă. S-a sugerat inițial că cele circa 100 de informări pretins transmise de Serviciu nu ar fi ajuns de fapt la niciun beneficiar, dar după ce Nicolae Bănicioiu a recunoscut că ar fi primit totuși astfel de informări[14], tactica adepților teoriilor conspiraționiste s-a schimbat și a ridicat miza.

Așa se face că Societatea Academică Română, de fapt Alina Mungiu-Pippidi însăși, a sugerat că cele peste 100 de materiale de informare sunt o făcătură, apă de ploaie și a cerut SRI să le desecretizeze. Pentru că SRI nu a dat curs solicitării doamnei Pippidi, Societatea Academică Română a deschis un proces solicitând instanței să oblige SRI să desecretizeze informările.

Care era mobilul și miza SAR, ne destăinuie chiar doamna Pippidi într-un articol[15] în care invita Curtea de Apel să se pronunțe cât mai repede asupra speței: ”Că SRI a negat orice informație pe această temă, atât la cererea noastră administrativă, cât și la diferite instanțe, nu e poate o surpriză având în vedere sediul, norocul și reputația firmei Hexi, al cărei director răposat între timp se lăuda pe toate drumurile cu relațiile lui cu serviciile de informații.”

Ar mai fi aici ceva de spus, cu privire la demersul doamnei Pippidi (sub SAR) privind premisele prezentate opiniei publice ca îndrituind deschiderea unui proces SRI: ”SRI a negat vehement că poate declasifica aceste informații. Nu e clar de ce SRI a secretizat informații care nu trebuiau să fie clasificate de la bun început, deoarece Articolul 30 al legii 182/2002 spune expres că este interzisă clasificarea informațiilor care prin natura lor sunt destinate să asigure informarea cetățenilor asupra unor probleme de interes public.”

Și totuși, SRI nu este o agenție de știri, ca să facă publice informații. Acest tip de solicitare ar fi trebuit să fie adresată mai degrabă Direcției de Sănătate a Municipiului București, instituție care, până la izbucnirea scandalului Hexi Pharma, cu toate cele 115 informări ale SRI, nu a găsit probleme în spitale ca urmare a utilizării dezinfectanților neconformi.

Explicația încercării de compromitere a SRI în scandalul Hexi Pharma are conotații ce sunt poate mai clare astăzi și care atunci nu au fost serios luate în calcul de opinia publică; dar care astăzi își dezvăluie mai bine rosturile. Astfel, în august 2016 Pagina de Media observa următoarele[16]:

(i) Evenimentul zilei, prin articolul Afacerea Hexi Pharma, cea mai mare dezinformare a anului 2016, semnat de ziariștii Carmen Anghel, Florian Saiu și Petrișor Cana, a atacat ancheta echipei lui Cătălin Tolontan ca fiind îndreptată intenționat împotriva unei companii românești, pe care și-ar fi propus să o falimenteze: ”Presiunea mediatică imensă a înghițit, în scurt timp, orice sclipire de luciditate. Un material în care ′Evenimentul zilei′ prezenta o variantă potrivit căreia scandalul ar fi fost declanșat și pentru ′a îngropa′ o firmă românească a fost ironizat și blamat. Teorii conspiraționiste apăreau în fiecare zi, alimentate de dezvăluiri legate de firme offshore și alte inginerii financiare, prea puțin explicate și niciodată înțelese. (…) Datoria Parchetului General ar fi să afle care au fost instituțiile și persoanele interesate în distrugerea unei firme românești. Datoria Parchetului General ar fi să afle care au fost instituțiile și persoanele vinovate moral de moartea unui om. Își va face Parchetul General datoria?”;

(ii) Aceeași publicație, sub titlul Monica Pop, managerul Spitalului de Oftalmologie din București ”V-am spus de la început că este o făcătură”, semnat de aceeași autori, cita respectivul manager de spital tot pentru a discredita ancheta echipei lui Cătălin Tolontan: ”Noi am avut, la spital, de la Hexi, numai betadină, nu am avut biocide. Nu am avut nicio infecție anul trecut. Soțul meu e inginer chimist și l-am rugat să facă analiza unuia din flacoanele de betadină de la noi din spital. În el este exact ce scrie pe etichetă. La noi nu e de glumă cu infecțiile! (…) Mai mult decât atât, dar nu știu dacă vor să vorbească, sunt directori de spitale care au făcut analize la biocide și au ieșit perfect! Judecata se face cu probe. Ce dovezi are Tolontan? Nimic, doar gura lui!”[17]