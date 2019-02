Rezist, în interiorul coaliției antijustiție. O explicație

Îmi pot închipui că a fost audibil, măcar de dragul efectului dramatic.

Mă refer la clicul care s-a auzit în ultimele 48 de ore în anumite capete din coaliția pestriță și de vastă respirație penală care exercită acum puterea, în zona politică, mediatică și de justiție. Speculez. Planul era cam așa, în mare: dl Dragnea, ca toți din grup, are probleme cu justiția penală, foarte serioase chiar. O condamnare, un dosar în stadiu de apel, altele în instrumentare. Așa că le va șterge cu buretele pentru toată lumea, o să dea serios cu bâta în sistem, ca să le arate că chestia aia cu „independența” și „supunerea doar în fața legii” sunt ficțiuni, și că au stăpâni de care trebuie să țină seama. Iar la un moment dat, cum zice expresia, va călări în asfințit. Mai degrabă mai devreme decât mai târziu, și pe chestie de nivel de încredere și popularitate. Sunt mlaștini fetide care stau mai bine la asta. Sau chiar Călin Popescu Tăriceanu.

Zilele astea, capetele ceva mai luminate din coaliția respectivă și-au dat seama că președintele PSD s-ar putea să fi deviat recent de la plan. De fapt, e foarte probabil că are un plan propriu, unul care, între altele, să amâne sine die chestia aia cu asfințitul. Acum, n-a fost niciodată secret și surprinză că dl Dragnea a avut de la bun început scopul ăsta. Mijlocul lipsea, însă azi a apărut în toată splendoarea lui : SIIJ, secția fraudulos numită „de investigare a infracțiunilor din justiție”, competentă în realitate peste orice faptă penală de care e suspectat un magistrat. Clicul ăsta s-a petrecut între punerea sub acuzare a dnei Kovesi, OUG-ul de marți care a făcut Secția independentă în interiorul Ministerului Public, și cererile ei insistente de preluare a dosarului TelDrum.

Frumos, prin învăluire, așa. Adică, de ce ar prelua TelDrum, unul din dosarele de interes pentru Liviu Dragnea pentru că acuzațiile de acolo îl privesc? De bună seamă, ca să-l țină la sertar, în cazul bun, sau mai degrabă să-l compromită. Nimic scandalos pentru coaliția penală aici, în sine, doar asta e ideea în care s-a format. Însă, pe viitor, ce va împiedica același scenariu cu un alt dosar de interes pentru LIviu Dragnea, pentru că acuzațiile de acolo privesc un rival? Un lider al ALDE a făcut ieri un accident auto, mâine un binevoitor anonim sesizează că procurorul de caz favorizează făptuitorul, sau așa i se pare, și SIIJ își trimite poliția după dosar, după lege este de competența lor. Iar dna procuror Florea a demonstrat în cazul Kovesi că poate pune un procuror sub acuzare că și-a făcut treaba, că poate face încadrări fantastice bazate pe suport factual contradictoriu, că poate face din potențiali mituitori „persoane vătămate” și alte trăsnăi absolut flagrante. Se va jena să facă asta în alte cazuri, mai puțin clare? O poate opri sau deranja cineva? Nu, că OUG-ul de zilele trecute a făcut din SIIJ practic stat în stat. Pot chiar s-o ia pe lângă legea penală, căci sesizările care-i privesc tot la ei ajung. Și uite-așa, dl Tăriceanu se pomenește cu un lider al propriului partid controlat de alții. Nasol! Nota bene, procurorii Stan și Florea sunt doar instrumente: un OUG le-a dat putere și i-a scos de sub control, un alt OUG, mâine, s-ar putea să le reamintească – conform planului, ironic, nu? – cine sunt stăpânii. De exemplu, unul care să schimbe competența în dosarele în care sunt implicați chiar procurorii SIIJ, de la ei la Parchetul General, trimițând acolo pe cel în care dna Florea e acuzată că a sustras și trimis unei terțe părți un document cu caracter secret.







