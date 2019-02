INTERVIU Maia Sandu. ”Aceste alegeri sunt cele mai nedemocratice din toată istoria Republicii Moldova. Abuzurile guvernării sunt sufocante. Noi, liderii opoziției, suntem urmăriți de poliție, ne sunt interceptate telefoanele, ne-a fost deschis un dosar penal pentru trădare de patrie”

Idei principale:

- Abuzurile regimului Plahotniuc împotriva opoziției transformă scrutinul de duminică în cele mai nedemocratice alegeri din istoria Republicii Moldova.

- Împotriva liderilor opoziției pro-europene regimul de la Chișinău folosește instrumente de presiune și intimidare asemănătoare cu cele folosite de Putin

”Reprezentanții poliției vin la întâlnirile noastre ca să facă poze cu cei care au curajul să participe la ele, după care acești oameni sunt supuși la tot felul de presiuni.”

- Numeroasa diasporă moldovenească este împiedicată de regim să voteze.

”Votul cetățenilor din diasporă este preponderent proeuropean așa cum au arătat alegerile prezidențiale: acesta a alcătuit aproape 10% din votul total, iar 80% din voturi au fost pentru noi…. Vorbim despre aproape jumătate de milion de oameni care nu au pașapoarte valabile, care nu sunt lăsați să voteze nici cu buletinele de identitate valabile, și care au fost anunțați prea târziu despre schimbarea regulilor pentru a reuși să-și facă pașapoarte noi”

- Sistemul mixt de vot, într-un singur tur, favorizează fraudarea alegerilor și manipularea electoratului.

- Rusiei în convine de minune regimul Plahotniuc, care ține Moldova într-o zonă gri, o țară măcinată de corupție și de sărăcie, cu un guvern care discreditează modelul occidental.

- Nu este clar de ce guvernul de la București îl tot susține pe Plahotniuc.

”În toată această perioadă, în care instituțiile și statele europene au exprimat nenumărate îngrijorări în raport cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, am văzut doar o reacție timidă din partea Bucureștiului cu referire la decizia abuzivă de anulare a alegerilor din Chișinău. Mai mult, cred că este evident deja și la București parteneriatul dintre Plahotniuc și Dodon, dar nu știu de ce se insistă în continuare pe faptul că PD este o forță proeuropeană. Noi avem nevoie de mesaje clare despre necesitatea asigurării unor alegeri libere și corecte, și nu de recomandări pentru coaliții după niște alegeri care se profileaza a fi fraudate masiv, în care PD și-a propus să nimicească prin toate mijloacele singurele partide autentic proeuropene.”

- Nu există o soluție miraculoasă pentru problema transnistreană.

In ansamblu, cum ati caracteriza campania electorala? Care sunt temele importante?

Aceste alegeri sunt cele mai nedemocratice din toată istoria Republicii Moldova. Abuzurile guvernării au început cu mult înainte de începerea campaniei electorale și au devenit sufocante în aceste zile. Statul este capturat și instituțiile sale sunt folosite împotriva opoziției. Regimul actual a schimbat sistemul electoral în pofida obiecțiilor partenerilor externi, și-a subordonat administrația publică centrală și locală, și-a numit oameni loiali în pozițiile-cheie, inclusiv la Curtea Constituțională, la Comisia Electorală Centrală, în procuratură, în instanțele de judecată și folosește toate aceste resurse administrative pentru a frauda alegerile. Campania electorală este dominată de dezinformare și știri false. Televiziunile controlate de regim toarnă noroi peste opoziția proeuropeană zilnic, acuzându-ne în mod fals de trădare de patrie, de furtul miliardului, de legături cu tot felul de personaje obscure, de ruperea relațiilor cu instituțiile europene și multe alte lucruri de care, în realitate, se face vinovată actuala guvernare. O campanie masivă de dezinformare se duce și în spațiul online. Săptămâna trecută, compania Facebook a anulat câteva sute de conturi și pagini false din Republica Moldova și a declarat că o parte dintre acestea erau administrate de angajați ai guvernului.

Maia Sandu: “Avem suspiciuni rezonabile să credem că regimul a încercat să ne otrăvească”

În același timp, activiștii noștri sunt hărțuiți de către autorități, iar alegătorii sunt amenințați că își vor pierde locul de muncă sau le va fi închisă afacerea dacă vor sprijini în campanie sau vor vota pentru Blocul ACUM. Reprezentanții poliției vin la întâlnirile noastre ca să facă poze cu cei care au curajul să participe la ele, după care acești oameni sunt supuși la tot felul de presiuni. Noi, liderii opoziției, suntem urmăriți de poliția criminală, ne sunt interceptate convorbirile telefonice, a fost deschis un dosar penal pentru trădare de patrie în care figurează numele meu și cel al lui Andrei Năstase și avem suspiciuni rezonabile să credem că regimul a încercat să ne otrăvească. Sunt acestea alegeri libere și corecte? Nu. Alegerile parlamentare din acest an sunt o farsă.

Ce e in plus si ce e in minus fata de campaniile electorale precedente? Cat de puternice mai sunt cele doua teme traditionale de campanie, anticorupția și Europa versus Rusia?

Construirea statului de drept, lupta împotriva corupției, îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, restabilirea relațiilor cu UE și îndeplinirea tuturor condițiilor pentru a depune cererea de aderare până la sfârșitul mandatului de 4 ani sunt cele mai importante angajamente ale Blocului ACUM. Veniturile mici și corupția mare sunt îngrijorările principale ale populației, confirmate în toate sondajele recente, dar și în discuțiile cu oamenii din diferite localități. Prin campania sa de dezinformare și știri false, regimul încearcă și pe alocuri reușește să deturneze discuția de la temele reale, importante, la amenințări false, precum că opoziția va arunca țara în haos dacă ajunge la putere.

Și discuția despre alegerea între Europa și Kremlin se încearcă a fi dusă în derizoriu. În pofida multiplelor exemple de conlucrare dintre Plahotniuc și Dodon, aceștia continuă să se dea în spectacol, încercând să mimeze un conflict.

Doctrina “moldovenistă” adoptată de socialiștii pro-ruși, cât și de democrații lui Plahotniuc, se vrea piatra de temelie a unei constiinte nationale? E importantă această dezbatere pentru electorat? Influenteaza votul?

Această doctrină “moldovenistă”, denumită de Plahotniuc, drept „calea a patra“, este cu certitudine împărtășită de electoratul socialiștilor. Dezbaterea geopolitică este importantă. Problema cea mare este că PD și PSRM exploatează acest subiect în scopuri electorale, alimentând fricile oamenilor și polarizând societatea. Toți cetățenii își doresc să trăiască bine, indiferent de opțiunea geopolitică. Niște politicieni responsabili ar trebui să unească populația anume în jurul acestui deziderat și să nu adâncească dezbinarea dintre cetățeni.

PD se sprijină pe electoratul foarte sărac, dependent de ajutoarele sociale (alocate pe criterii politice) și pe o parte din funcționarii publici care se tem să-și piardă locurile de muncă sau care au de câștigat de pe urma unei guvernări corupte. Respectiv, pentru electoratul PD doctrina nu contează prea mult. Dar, în general, alegerea între Vest și Est este un subiect important și în această campanie și va influența votul. Însă, într-o măsură mult mai mare, votul va fi influențat de decizia abuzivă a autorităților de a îngrădi dreptul la vot pentru cetățenii Republicii Moldova din diasporă. Votul cetățenilor din diasporă este preponderent proeuropean așa cum au arătat alegerile prezidențiale: acesta a alcătuit aproape 10% din votul total, iar 80% din voturi au fost pentru noi. Marea majoritate a acestor oameni sunt și cetățeni români, au plecat și lucrează în străinătate cu acte românești și nu au pașapoarte valabile moldovenești. În pofida faptului că la toate alegerile precedente ei au fost lăsați să voteze cu pașapoarte cu termenul de valabilitate expirat (în acest sens existând și o decizie a Curții Supreme de Justiție care confirmă dreptul lor la vot), cu doar câteva săptămâni înainte de alegeri, Comisia Electorală Centrală anunță că nu va mai permite votul cu pașapoarte expirate. Vorbim despre aproape jumătate de milion de oameni care nu au pașapoarte valabile, care nu sunt lăsați să voteze nici cu buletinele de identitate valabile, și care au fost anunțați prea târziu despre schimbarea regulilor pentru a reuși să-și facă pașapoarte noi. Această decizie abuzivă încalcă dreptul fundamental al cetățenilor și va avea efecte dramatice asupra votului proeuropean.

Există la București un sa-i zicem “fan club” Plahotniuc? Sunt mulți cei care tot spun de citiva ani faptul ca dvs si dl Andrei Nastase gresiti ca-l atacati pe oligarh, ca mai bine v-ati alia cu el ca sa mentineti “vectorul pro-european”.



Ne pare rău că acest “fan club” nu înțelege că regimul Plahotniuc, prin toate acțiunile sale, subminează instituțiile statului și le face tot mai vulnerabile la riscurile externe, în special la cele venite dinspre Kremlin. Prin retorica sa fals-europeană discreditează modelul european de dezvoltare a țării, prin acțiunile sale antidemocratice și de terorizare a oamenilor, prin politica de sufocare a economiei alungă de acasă oamenii care vor să trăiască într-o țară liberă și prosperă. Din cauza guvernării proaste și corupte de la Chișinău, Republica Moldova este în prag să piardă masa critică de oameni care cred în democrație și să rămână sub influența Rusiei pentru mulți ani înainte.

Theodor Melescanu a fost la un moment dat la Chisinau si v-a cerut sa faceti alianta cu oligarhul Plahotniuc. Peste citeva saptamini, la conferinta ținută la inceputul lunii februarie la București cu Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate, Federica Mogherini, Melescanu a spus sa nu rupeti punțile intre partidele proeuropene pentru că s-ar putea ca după alegeri să fie nevoie de o coaliție mai larga pro-europena? Credeti ca MAE de la Bucuresti considera Partidul Democrat, condus de Plahotniuc, drept partid pro-european? Este un îndemn sa va aliati cu Plahotniuc din partea MAE al României și personal a dlui ministru Melescanu?

Cu puținele ocazii pe care le-am avut, i-am informat pe reprezentanții puterii de la București despre ceea ce se întâmplă la Chișinău și am solicitat sprijinul autorităților române pentru susținerea proceselor democratice. România ar trebui să fie cea mai interesată în menținerea Republicii Moldova în spațiul democratic și am fost surprinși să vedem cum au fost trecute cu vederea multiplele abuzuri comise de regimul de la Chișinău. În toată această perioadă, în care instituțiile și statele europene au exprimat nenumărate îngrijorări în raport cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, am văzut doar o reacție timidă din partea Bucureștiului cu referire la decizia abuzivă de anulare a alegerilor din Chișinău. Mai mult, cred că este evident deja și la București parteneriatul dintre Plahotniuc și Dodon, dar nu știu de ce se insistă în continuare pe faptul că PD este o forță proeuropeană. Noi avem nevoie de mesaje clare despre necesitatea asigurării unor alegeri libere și corecte, și nu de recomandări pentru coaliții după niște alegeri care se profileaza a fi fraudate masiv, în care PD și-a propus să nimicească prin toate mijloacele singurele partide autentic proeuropene.

Nu cunosc dacă îndemnul Ministrului Meleșcanu reprezintă poziția oficială a autorităților române. Cert este că, cel puțin public, niciuna dintre autoritățile române nu a luat atitudine față de situația dezastruoasă din Republica Moldova. În același timp, vreau să menționez că am avut întotdeauna sprijinul partidelor de opoziție din România, PNL, USR, PLUS.

Se voteaza pentru prima dată pe un sistem mixt, 50 deputati vor fi alesi pe liste de partid, alti 51 in colegii uninominale. Cine si de ce a promovat acest nou sistem electoral?

Acest sistem, criticat dur de Comisia de la Veneția, dar și de societatea civilă și de opoziția de la Chișinău, a fost adoptat cu voturile PD-ului și PSRM-ului. Acest sistem face mai ușoară fraudarea alegerilor și manipularea alegătorului. De asemenea, acesta avantajează partidele politice cu mulți bani și pe cele care dețin controlul asupra resurselor administrative. Pentru PD a fost foarte clar că nu avea cum să obțină un scor bun în cadrul sistemului proporțional, de aceea a insistat pe schimbarea sistemului. Foarte grav, alegerile sunt într-un singur tur, iar asta înseamnă că există un risc major ca inclusiv în circumscripțiile unde electorarul este preponderent proeuropean să câștige partidele pro-ruse pe motiv că pe segmenul proeuropean candidează o puzderie de „independenți“, care fac jocul guvernării și care au sarcina să disperseze votul.

Presa din Moldova si postarile pe Facebook sunt pline de asa-zisul conflict intre Dodon si Plahotniuc. Practic au reusit sa impuna un subiect de discutie care sa le obnubileze pe celelalte. Cum ati descrie acest conflict, acesta ”gelozie”, intre cei doi conducatori de partide? Care e miza acesteia?

Dodon încearcă din răsputeri să-și ascundă relația cu Plahotniuc pentru că altfel pierde din alegători. La fel, Plahotniuc încearcă să convingă partenerii externi că este singurul care poate opri tancurile rusești. La anumite intervale de timp, reiau acest spectacol în încercarea de a-și consolida sprijinul electoratului.

Ce este cu această istorie a pilotilor moldoveni eliberați din Aftanistan? Care va fi impactul public până la urmă? Cum ar putea influența rezultatul alegerilor?

Este un exemplu de cinism maxim din partea regimului, când niște bieți oameni care au fost ținuți prizonieri câțiva ani sunt folosiți pe post de PR de către Plahotniuc și Dodon. Sperăm că oamenii îi vor sancționa pentru atitudinea lor inumană și îi vor pedepsi pe ambii la urnele de vot.

Care ar fi scenariul perfect pentru Moscova la aceste alegeri din Moldova? Ce ar dori Moscova sa se întâmple?

Moscova vrea să țină Republica Moldova într-o zonă gri. Regimul de la Kremlin vrea ca statul Republica Moldova să fie slab și vulnerabil, împânzit de corupție și interese obscure. Pentru că așa poate controla situația în Republica Moldova în continuare. Rusiei îi convine de minune o guvernare proastă care își zice proeuropeană și care discreditează modelul european de dezvoltare a țării. Rusiei îi convine situația în care Moldova continuă să primească sprijin financiar din partea occidentului, fără ca ea să cheltuie niciun ban pentru Moldova, dar ținând-o în continuare în sfera ei de influență.





