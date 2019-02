Negaționalismul

Încep să pricep ceva-ceva din discursul pesediștilor și al aparatului de propagandă. Dar înainte să-i dau o interpretare logică, se cuvine să fac o observație elementară, ca un mic bemol pus peste tot ce urmează: în sfera umanului nimic nu-i absolut, așa cum cer rigorile logicii, nu există alb pur și negru pur. Din punct de vedere practic, problema care se pune în societate nu e lichidarea completă a neajunsurilor, ci crearea unor mecanisme care să le poată corija – o reacție la disfuncție, care s-o reducă permanent și să dea încredere în funcționarea rezonabil de bună a societății, în perfectibilitatea ei. În fond, despre gradul de încredere e vorba aici.

Spuneam că încep să pricep. Da, există într-adevăr un stat paralel, ba mai mult, există un univers paralel. Să-i zicem Universul N. El a fost creat prin eforturile liderilor PSD și ale aparatului lor de propagandă. Tot ce există în universul nostru își are un corespondent în Universul N, având însă un mare N în față. De pildă, există și acolo politicieni, mai bine zis N-politicieni, cum sunt doamna Dăncilă sau domnul Daea, N-specialiști, ca domnul Vâlcov, e plin de N-jurnaliști care populează Antena 3 și RTV, avem mari N-victime (corespondenți ai foștilor deținuți politici), ca domnii Adrian Năstase și Sebastian Ghiță, sau doamna Elena Udrea, se organizează N-mitinguri, există până și N-ONG-uri, și N-intelectuali, cum sunt domnii Răzvan Theodorescu sau Eugen Simion, recent nobelizabil. Sub aspectul formei, Universul N seamănă bine cu universul normal. Și e la fel de coerent, ba chiar mai. N-afirmațiile nu se contrazic reciproc: domnul Liviu Dragnea nu e hoț, n-a stat în spatele unor afaceri necurate cu fonduri europene, n-a luat bani pentru Partid de la copiii nefericiți, n-are aranjamente dubioase în Brazilia, alături de doamna Dăncilă și ceilalți lideri PSD e un mare pro-european, dedicat valorilor democrației, un social-democrat autentic, atent la soarta copiilor și la vitamina D, nu știe ce înseamnă nepotismul, traficul de influență ori clientelismul, iar faptul că la putere sunt atâția reprezentanți ai Teleormanului nu se explică decât prin calitatea lor umană și profesională; apoi, mai presus de toate, e un bun patriot, gata să apere cu pieptul gol integritatea noastră națională; în schimb, cei care-l critică sau îi pun sub semnul întrebării N-afirmațiile sunt trădători de neam, sorosiști, imbecili, nebuni sau toate la un loc; ar trebui judecați, așa cum trebuie judecați procurorii ale căror cercetări au condus la condamnarea celor mai cinstiți dintre români, dimpreună cu judecătorii care au dat verdictele, adică trebuie deferiți N-justiției păstorită de domnul N-ministru Tudorel Toader, exemplu de onestitate și profesionalism – la fel ca toți ceilalți N-miniștri; și mai ales doamnei Kövesi, capul tuturor relelor, trebuie să i se aplice N-justiția, dar până una-alta trebuie împiedicată să ajungă mare procuror peste Europa; ar fi șanse, fiindcă Europa a cam proastă, ascultă minciunile pe care i le susură la ureche dușmanii neamului, iar rolui PSD-ului e să-i deschidă ochii, să salveze Europa de abuzurile potențiale ale doamnei Kövesi care ar pune în primejdie afacerile curate ale unor lideri din Ungaria sau Polonia; în fine, dacă Europa nu e proastă, înseamnă că e ticăloasă, și atunci… N-afirmația rostită deocamdată doar pe la colțuri și mai în șoaptă e că ar trebui s-o ștergem rapid din Europa. În fond, Putin nu e chiar atât de rău, îl calomniază lumea care se autoproclamă liberă și democrată, ne asigură N-inteligentul domn Pleșoianu.

Și așa ajungem la N-naționalismul din Universul N, care proclamă superioritatea valorilor noastre în raport cu cele ale Europei – să nu uităm cu câtă demnitate le-a vorbit doamna Dăncilă europarlamentarilor gângavi, amețiți și derutați, a fost ca o palmă viguroasă pe obrazul zbârcit al Europei. Și tot doamna Dăncilă, infinit mai subtilă decât o cred detractorii domniei sale, mi-a dat cheia pentru înțelegerea funcționării Universului N: negaționalismul. Un concept a cărui măreție abia acum o cuprind cu mintea și care dă încredere în trăinicia Universului N. Oricât m-aș strădui, nu văd fisuri logice.







