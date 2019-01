CNSP: minciunile nu mai tin!

Asteptam cu totii proiectul de buget pe 2019.

Teoretic ar trebui sa aiba la baza proiectia principalilor indicatori macro, in special PIB real, proiectie realizata de CNSP (fosta CNP), o institutie al carei principal scop este, nu-i asa?, prognoza. Si strategia – daca e sa ne luam dupa felul cum se “intituleaza” astazi Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.

Avand in vedere importanta evidenta a proiectiei elaborate de CNSP (in baza careia se aloca banii inca neincasati, dar “prognozati” sa vina, bani in baza careia statul se imprumuta mai mult sau mai putin, creste salarii sau pensii, face… autostrazi si cofinanteaza “chestii” etc) cred ca ar fi util sa analizam calitatea unor prognoze in perioadele cele mai critice, inainte de recesiuni. Si sa o comparam cu alte prognoze, macar din zona noastra, Europa.

Daca te prinde recesiunea cu bugete “generoase’, bazate pe prognoze de crestere din pix, cu cheltuieli structurale si ele in crestere, “gandite” pe cresteri eterne ale veniturilor, e urat de tot, dupa cum s-a vazut la ultima recesiune.

Sa vedem intai cam ce s-a intamplat la noi inainte de ultima recesiune.

In 2007, prognoza de toamna, varianta finala, pe perioada 2007-2013 arata cam asa:

CNP prognoza o crestere a PIB real:

-in 2008 6,5%

-in 2009 6,1%

-in 2010 5,8%

Si tot asa, an de an, cresteri ale PIB real (PIB nominal “micsorat” cu deflatorul PIB, care e un fel de inflatie calculata nu la cosul de consum ci la toate produsele si serviciile finale care alcatuiesc PIBul) de peste 5%! Calculate, nu? Ca pentru impresii sau dorinte nu e nevoie de ditamai institutia…

In 2008 (sa notam ca incepuse deja criza in SUA) apare si prognoza de toamna pe termen lung, 2008-2020, in fond avem nevoie si de asa ceva pentru strategiile pe termen lung.

Cum vedea CNP, in 28 nov. 2008, dinamica PIB real?

Normal, cresteri de peste 5% “non-stop”! 9,1% in 2008! Tigrul Europei, nu alta?

Pana la un punct, emotional, poti intelege. Daca esti naiv sau superficial.

Va amintiti? Economia duduia, nu alta! Cate-o voce stinghera, guvernatorul BNR bunaoara, mai zicea cu juma de gura ca nu e a buna, ca sunt alti indicatori cara arata rau de tot (deficitul de cont curent, balanta comerciala, marimea capitalurilor speculative sau alte “fleacuri” de chitibusar)

Leul? Tare de tot, valuta era abundenta capitalurile stateau la coada sa prinda vreo ciozvarta macar, vreun MCS pe la companii vedeta sau nici macar – ca asa era moda , sa vanezi MCS-uri (majorari de capital social) – preturile la case o luasera razna. Bursele erau in delir la multiplii PER ( asta ne da cam in cati ani se recupereaza investitia din profit) nemaivazuti, de ordinul a zecilor, uneori sutelor!

Dar profesionistii nu fac analize emotional. Se uita la cifre, la indicatori, la semnale. Si urmaresc alte analize, in special ale celor care administreaza bani multi. Banii lor sau ai clientilor, nu bani publici

Ei stiu cate ceva despre ciclul in afaceri si, mai ales, stiu ca finalul cresterii se numeste “irrational exuberance”, o celebra zicere a lui Greenspan (ideea cu pricina venindu-i cand isi scria un discurs sub dus…)

Ce a urmat?

Criza, recesiunea, beleaua “neprognozata”, ca doar nu suntem clarvazatori sau ghicitoare in bobi!

Prognoza de toamna, din 9 nov.2009, cand criza era in toi, arata asa:

2008 scade la “doar” 7,1% fata de 9,1%, 2009 scade abrupt la -7,7% dupa ce fusese prognozat +6% doar cu un an in urma!

CNP rateaza prognoza cu 13,7%!

Mai sa fie! Chiar nimic nu anticipa “treaba”? Chiar nimeni in tot institutul acela nu a fost in stare sa produca o varianta de lucru care sa tina cont de ciclicitati? Macar asa, ca plan B. N-as crede!

Pe 2010 si mai departe cresteri, +0,5% in 2010, apoi target tot 5%, ma rog , nu brusc, la 5%, dar in pasi “mici si repezi” se ajunge iarasi la peste 5%, in 2014.

Ce urmeaza?

2010 in loc sa fie +0,5 devine -1,9% adica un rateu de 2,4%. Mda, mai bun ca rateul ala de 13,1% (corectat de la 13,7 la “doar” 13,1 pentru ca scaderea din 2009 a fost de “doar”-7.1% in loc de -7,7%) din anul precedent, sa recunoastem.

Se termina si cu wishful thinkingul de 5% crestere anuala, desi cam tot pe acolo bate…4,7% in 2014. Deh, naravurile se schimba greu!

2010, prognoza de toamna arata asa:

Ce intelegm din toate aceste prognoze si proiectii ratate copios?

CNSP nu poate sa anticipeze recesiunile.

Sau nu vrea?

De ce, fie ca e una, fie ca e alta?

Nu stiu, daca am fi naivi am zice ca poate nu are modelare pentru ciclicitati, dar, nefiind naivi chiar de tot, nu putem sa nu ne gandim ca poate nu e “bine” sa faci publice proiectii “pesimiste”, sau sub 5% crestere, poate se supara jupanu` care are in pix bugetul (vreo 8 milioane de lei anual, din care 7,2 ptr salarii, ptr carti si materiale informative doar 18 mii)…habar n-am.

Dar cert este ca, vazand abaterile uriase, nu ne putem bizui ca CNSP va da o prognoza macar decenta, cat mai aproape de real, in cazul unei recesiuni.

Pur si simplu a dovedit ca nu este in stare, oricare ar fi cauzele, sa anticipeze de la un an la altul, ratand cu 13,1% ! Nici macar in al doilea an de criza nu au “vazut” scadere. Asa ceva nu exista in prognozele lor.

Fac calcule mecanice, pe o directie – OK, si altii fac la fel – obtinem o fundamentala, o “baza”, care se obtine presupunand ca “treaba” va merge vesnic in crestere! Sa zicem ca asa e “de bine”, sa nu se sperie lumea, dar poti sa spui ceva despre riscuri bazate pe aia, aia, aia, in caz ca-ti miroase a incetinire, stagnare sau chiar recesiune.

De ce nu aplica peste acea fundamental up ciclicitatile? Macar ca varianta de lucru, cu o anumita probabilitate? Asa cum o percepe un ditamai institutul de prognoza si strategie, cu buget de aproape 2 milioane de euro pe an si 235 de posturi (maxim) in schema.

Exista metode. Imi vine acum in minte filtrul Hodrick-Prescott, frecvent folosit pentru separarea componentei ciclice la o serie de date mai lunga, la PIB potential metoda functiei de productie utilizand o functie Cobb-Douglas, sau ce-o mai fi aparut in ultima vreme. Sau ce e deja implementat la nivel de uniune.

Stiu, nu e simplu si valorile pot sa difere de la o metoda la alta, de la o abordarea la alta, de la un lambda la altul, dar suntem in UE si putem (probabil ca e si obligatoriu) folosi o metodologie unitara, deja implementata, verificata. Ea poate fi imbunatatita, adevarat. Nici alti indicatori nu se calculeaza simplu si fara abateri. Oricum ne vom putea apropia mai mult de “adevar” asa mai degraba decat presupunand o eterna (nedovedita nicioadata ca fiind fara sfarsit ) crestere .

Eterna pare doar “fixatia” pe +5% crestere, asta pana vine maciuca recesiunii si (cativa ani dupa, normal) o lasa mai moale. Dar tot cu target 5%!

Fixatie? Telefonata? Comandata politic? De ce nu peste 4%? Sau 3,25% ? Habar n-am.

Dar poate o descalcim pana la final….

Intrebare:

Ce ne facem fetelor daca vine o noua recesiune?

Care va fi baza de calcul a veniturilor care vor alimenta bugetul? Ca sa stim cat putem cheltui fara sa sarim cal(cul)ul cu deficitul.

Cum arata proiectia de toamna 2018?

Evident, peste sau “macar” 5%, eteren, vesnic, pan` la Dumnezeu si`ndarat!

A, da ,de ce pe 2018 e mai mic? Pentru ca suntem la sfarsit de 2018 (prognozele se dau in general in noiembrie, asta e din 9 nov 2018) si “ceva” date spun ca nu trecem de 5% in 2018, ba gurile rele zic ca este posibil sa fim si sub 4% binisor.

Dar, evident, cu un an inainte fusese prognozat si pentru 2018 tot un peste 5% , cum altfel?

Concluzii(1):

-CNSP are o fixatie pe 5% crestere. Oricum o dai tot la “crastravete”ajungi! Pot sa mai fie credibili? Greu. Dovada este ultima recesiune, prognoza lor a ratat-o copios, nici macar o usoara incetinire nu au vazut! Dupa cum nu vad nici acum pe 2019 si 2020… doar in 2021 (dupa ce trec si ultimele alegeri, cam ciudata “coincidenta”)

-CNSP nu “poate” prognoza recesiuni. Sau poate si nu spune (adevarat, nu se prea spune asa ceva, in public). Abia dupa ce vine maciuca recesiunii. Sau date “ex-post” clare. Dar nici variante de lucru care sa tina cont de ciclicitati nu am vazut. Exista sau nu asa ceva? Daca da, de ce nu sunt facute publice, discutate, macar cu BNR? Lipsa de transparenta, cel putin. Daca nu….ahmmm, la ce mai foloseste CNSP? Sa produca “argumente” la comanda?

- bugetele proiectate au la baza aceste ”fixatii”, nespusele nu exista pentru ca nu sunt spuse si ne trezim periodic cu “lebada neagra”, vaaaaiii, criza, recesiunea, ghinion, n-am stiut, ca CNSP asa ne-a dat datele, nu suntem clarvazatori sa stim viitorul, bla, bla.

NU, dragilor, nu, nu, nu!

CNSP pare sa nu tina cont, voit, nici de dinamica marilor economii care fac legea si dau directia. Daca nu SUA, macar UE, chit ca directia tot de SUA e data. Dar hai sa zicem…

Sa vedem ce prognoza Comisia Europeana in toamna lui 2018, pentru anii care vin (voi extrage acele pasaje care sunt relevante)

„Economic growth in Europe has peaked in 2017. The European economy grew at its fastest pace in a decade last year, but growth has moderated since and the outlook is now less favourable.” „Over the next two years we expect GDP in the euro area to decelerate in line with a further slowing momentum of foreign trade as the global economy has entered more choppy waters.” „All in all, this is still a benign projection in which GDP growth gradually eases towards potential and the unemployment rate falls further. That said, some of the risks identified earlier are materialising, e.g. trade tensions or turmoil in emerging markets. Further downside risks are growing and interconnected; they could lead to a significantly worse outcome than projected.” „In a context of high corporate leverage, a combination of tighter-than-expected US monetary policy and an abrupt unwinding of the fiscal stimulus in 2020 could well provoke a brisk slowdown in the US that would spill over and weaken economic growth prospects in many parts of the world, including Europe. Many financial assets look vulnerable to a reversal of investor risk perceptions. A general and sharp retreat from risky assets would be detrimental to highly-indebted firms in advanced and emerging market economies and cause broader spillovers.”

Gasiti documentul aici

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-autumn-2018_en

Pe scurt, foarte scurt, prognoza arata asa:

“Growth in the euro area is forecast to ease from a 10-year high of 2.4% in 2017 to 2.1% in 2018 before moderating further to 1.9% in 2019 and 1.7% in 2020. The same pattern is expected for the EU27, with growth forecast at 2.1% in 2018, 2.0% in 2019 and 1.9% in 2020”

Adica in 2017 a fost maximul cresterii, in anii care vor veni incetinim pana ajungem la potential (acum PIB real este peste PIB potential)

Nu se vede o recesiune (adevarat, niciodata nu s-a vazut in prognoze, suna naspa de tot) pana in 2020, doar o scadere a cresterii (care, iarasi nu se spune, este urmata in final de recesiune).

OK, intelegem ca nu ai cum sa prognozezi o recesiune intr-un document de asemenea importanta, vei fi intrebat automat de ce nu iei masuri daca tot o prevezi, astfel incat sa nu mai “apara”.

Dar poti sa o spui printre randuri, cine are urechi de auzit aude.

Comparand dinamica UE prognozata de CE (Comisia Europeana) cu prognoza CNSP pe Romania avem:



crestere (%) PIB real fata de anul trecut an 2017 2018 2019 2020 2021 Prognoza CNSP ptr Romania 6.1 5.5 5.7 5.7 5 Prognoza CE ptr UE 2.4 2.1 1.9 1.7



O prima intrebare: daca UE a avut varf in 2017 si scade de la an la an, la noi de ce-ar fi invers in 2019 si 2010? De ce crestem fata de 2018, in timp ce UE scade fata de 2018? Suntem mai cu mot?

A doua intrebare: chiar atat de mult vom creste? N-o fi iarasi fixatia de vina? CE are prognoze pe Romania asemanatoare? Peste 5%? Am vazut “priceperea” CNSP, poate ca trebuie sa verificam ce “zic” si ei, sa nu avem surprize ca in 2009!

Daca ne uitam pe datele (lor) din 2018 si prognoza Comisiei Europene pentru Romania se confirma indoiala:

Growth is set to slow but remain robust Romania’s economic boom has started to cool down in 2018. Real GDP growth slowed from 4.3% to 4.2% between the first and second quarters of the year and is expected to slow further. For the year overall, real GDP growth is forecast at 3.6%.

Comisia „vede” in 2018 o crestere de 3,6% ..in prognoza CNSP avem 5,5%!

Prognozele fiind construite in ambele cazuri in luna noiembrie 2018.

Sigur, stim ca ulterior a fost revizuita la noi cretsrerea de la 5,5% la 4,5%… dar nici asa nu se potriveste cu ce vede Comisia, adica 3,6%.

Si nici pe mai departe.

Daca comparam prognoza din nov 2018, pe Romania, a CNSP, vs ce “vede” CE ptr Romania in viitorul apropiat avem asa:



crestere (%) PIB real fata de anul trecut an 2017 2018 2019 2020 2021 Prognoza CNSP ptr Romania 6.1 5.5 5.7 5.7 5 Prognoza CE ptr Romania 7.3 3.6 3.8 3.6



Comisia vede cresteri sub 4%, inclusiv in 2018, CNSP vede peste 5%… mereu si mereu! (ciudat este si 7,3% ala, la noi e 6.1%…a fost dat “indarat” cumva, pentru a avea o baza mai mica pentru a obtine astfel crestrea din 2018? Ca nu “e bine” nici sa cresti prea mult)

Nu tebuie sa fii mare savant ca sa intelegi ca una e sa faci o proiectie de buget luand ca baza o crestre a PIB real de 5,7% pe 2019, alta sa ai ca baza o crestre de 3,8%… aproape cu 2pp sub.

Vei avea venituri mai mici daca cresterea e mai mica. Fie va trebui sa reduci cheltuileile, fie va trebui sa majorezi deficitul. Care e in blana!

Si asta in cazul in care nu se materializeaza acele riscuri mentionate (parca prea des) de Comisia Europeana. (cele pe SUA , care da fundamentala trendului mondo, le-am explicat in articolul anterior, tehnic)

Dar daca se materializeaza? Nu ar fi trebuit sa avem o estimare si in acest caz? Poate si un buget alternativ, mai ales daca riscurile de materializare sunt peste anumite praguri? Si acea alternativa sa fie cunoscuta, discutata.

Asa cum se face orice studiu de fezabilitate decent, ai trei variante: optimista, medie si pesimista.

La noi se fac bugete luand in calcul doar varianta (super) optimista. Si posibil coafata. O fi bine, o fi rau?

Ce ne mai “spune” Comisia in prognoza pe Romania? Un grafic foarte bun, intuitiv

Cateva observatii la acest grafic:

-la sfarsit de 2019 PIB real este prognozat de CE sa ajunga la potential, apoi , din 2020 scade sub PIB potential. Asta se numeste si deficit de cerere.

https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/what-is-economic-slack.ro.html

Se intampla cam sincron cu cresterea somajului. Si se laga cu cateva observatii din articolul anterior. Ceva nu se spune pana la capat nici in prognoza CE.

- exportul net nu mai este pozitiv de prin 2013 (importam mai mult decat exportam), nu e o noutate. Dinamica prognozata dupa 2018 confirma un posibil deficit de cerere care se apropie.

- consumul gospodariilor scade sanatos in 2018 si urmeaza un trend descendent si pe viitor. Si asta ne duce cu gandul la deficit de cerere.

