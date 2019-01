Starea energiei americane în 2019: mai abundentă, mai sigură, mai curată

Pe 29 ianuarie 2019, cetățenii Statelor Unite ale Americii îl vor urmări pe președintele lor prezentându-le Starea Uniunii – raportul său de activitate pe anul trecut și coordonatele socio-economice pe care vor evolua SUA în anul ce tocmai a început.

Nu știu cât de multe detalii despre starea energetică a Uniunii se vor regăsi în cuvântarea președintelui Trump. Dar mi-ar plăcea să aud ceva în spiritul acestor remarci recente:

Înaintea lui Steve Jobs, a fost Edwin Drake. În 1859, în Pennsylvania, Drake a forat cu succes prima sondă a petrolului american, creând – așa cum va face Jobs cu calculatoarele și telefoanele inteligente peste mai mult de un secol – o nouă industrie, care a făcut posibilă atât de multe alte industrii, inclusiv pe cea a lui Jobs. Capacitatea petrolului de a produce energia necesară transporturilor și manufacturilor a fost un moment istoric crucial, care a marcat pentru totdeauna prima Generație Energetică a Americii.

Generația Energetică de azi, precum cea a lui Drake, este născută din triumful revoluției americane a argilelor. Este o Generație formată din inovatori, din cei care rezolvă probleme și propun idei disruptive – în sensul că energia americană schimbă narațiunea țării noastre și îi modifică traiectoria în termeni istorici.

Generația Energetică a Americii anului 2019 furnizează fundamentul vieții noastre moderne: oferă combustibili, energie și produse care ne fac viața de zi cu zi mai sigură, mai sănătoasă și mai confortabilă.[1]

Starea energiei americane 2019 conține câteva puncte importante, atât pentru alegătorii americani, cât și pentru prietenii/neprietenii lor de pe alte meridiane:

1. Leadership-ul energetic al SUA

Am scris pe această platformă de mai multe ori că revoluția argilelor, construită pe mult hulita fracturare hidraulică și alte tehnologii disruptive, a modificat deja balanța energetică globală în favoarea Americii – un fapt cu multiple implicații economice, sociale, (geo)politice etc. Iar prin competența și expertiza tehnică a actualei generații de specialiști, viitorul energiei americane va fi tot mai sigur, mai curat și mai bun.

Începând din 2012, Statele Unite sunt cel mai mare producător combinat de petrol și gaze din lume (Fig. 1). Mai mult, în 2018, producția americană de țiței a depășit 11 milioane barili/zi, mai mult decât dublul producției din 2008, devansând Rusia și devenind cel mai mare producător de țiței din lume (Fig. 2).

Fig. 1. SUA dețin poziția de lider în producția de gaze naturale și petrol.

Fig. 2. În perioada 2008 – 2018, datorită fracturării hidraulice, SUA și-au mărit producție de petrol de peste două ori. În august 2018, SUA au produs mai mult țiței decât Rusia.

Creșterea spectaculoasă a producției domestice de petrol și gaze a însemnat, printre altele, locuri de muncă pentru mai mult de 10,3 milioane americani și cele mai scăzute importuri nete de petrol din ultima jumătate de secol. Numai cu începere din 2005, importurile s-au redus cu 70%!

Pe de altă parte, exporturile americane de hidrocarburi brute și gaze naturale au cunoscut o intensificare remarcabilă, mai ales după 2015, când a fost ridicat embargoul care interzicea aceste exporturi (Fig. 3). Și – prevăd analiștii – creșterea exponențială a exporturilor va continua și în următorii 5 – 10 ani, consolidând statutul de putere energetică a Statelor Unite.

Fig. 3. Creșterea remarcabilă a exporturilor de petrol brut și gaze naturale în perioada 1975 – 2018.

2. Energiile fosile și calitatea mediului înconjurător

Pe fondul creșterilor remarcabile ale producțiilor de petrol și gaze naturale, emisiile de metan asociate acestor activități au scăzut, paradoxal, în 2017 (Fig. 4).

Fig. 4. Scăderea emisiilor de metan asociate cu extragerea de petrol și gaze în 2017.

În ceea ce privește emisiile de CO2, Statele Unite au înregistrat, în perioada 2005 – 2017, cele mai importante reduceri în comparație cu alți mari emițători europeni (Marea Britanie, Ucraina, Italia, Franța sau Germania (Fig. 5).[2]

Trecerea la energia electrică și termică produsă de termocentralele pe gaz, în locul celor pe cărbuni, a fost cauza majoră a reducerii emisiilor americane de CO2 în perioada 2006 – 2017 (Fig. 6). Folosirea energiilor non-carbon a redus și ea emisiile de CO2, dar cu valori mai mici decât în cazul folosirii gazelor naturale în termocentrale.

Fig. 5. Statele Unite au înregistrat cele mai importante reduceri ale emisiilor de CO2 în perioada 2005 – 2017, prin comparație cu țări din Europa.

Fig. 6. Cea mai importantă cauză a reducerii emisiilor de CO2 din Statele Unite în perioada 2006 – 2017 este trecerea la energia produsă de termocentralele pe gaze.

Dar nu numai emisiile de metan și dioxid de carbon au suferit reduceri semnificative, ci și cele ale diverselor substanțe poluante din atmosferă.

Calitatea aerului din America se îmbunătățește pe măsură ce țara se dezvoltă.

Conform ultimelor date oficiale, postate de EPA, concentrațiile poluanților atmosferici au scăzut semnificativ după 1990. În aceeași perioadă, economia SUA a continuat să crească, americanii au condus tot mai mulți kilometri, iar populația și utilizarea energiei au crescut amândouă.

Air Quality Improves as America Grows

Nationally, concentrations of air pollutants have dropped significantly since 1990:

Carbon Monoxide (CO) 8-Hour, 77%

Lead (Pb) 3-Month Average, 80%

Nitrogen Dioxide (NO 2 ) Annual, 56%

) Annual, 56% Nitrogen Dioxide (NO 2 ) 1-Hour, 50%

) 1-Hour, 50% Ozone (O 3 ) 8-Hour, 22%

) 8-Hour, 22% Particulate Matter 10 microns (PM 10 ) 24-Hour, 34%

) 24-Hour, 34% Particulate Matter 2.5 microns (PM 2.5 ) Annual, 41%

) Annual, 41% Particulate Matter 2.5 microns (PM 2.5 ) 24-Hour, 40%

) 24-Hour, 40% Sulfur Dioxide (SO 2 ) 1-Hour, 88%

De exemplu, în perioada 1970 -2017, poluarea aerului a scăzut cu 73% pentru 6 poluanți majori (PM2,5, PM10, SO2, NOx, VOCx, Co, Pb). În același timp, PIB-ul american a crescut cu 262%.

O cauză majoră a îmbunătățirii calității aerului este înlocuirea termocentralelor pe cărbuni cu cele pe gaze natural extrase prin fracturare hidraulică.

3. Energia ca suport al vieții moderne și al viitorului

Am afirmat în repetate rânduri că sângele care circulă și menține în stare de funcționare corpul civilizației moderne este energia, în principal cea obținută din petrol și gaze (The currency of the world is not the dollar, it’s the joule).

Petrolul și gazele constituie cărămizile fundamentale ale vieții moderne și ale viitorului: Comunicarea, transportul, alimentația, sănătatea, educația, divertismentul și multe altele depind de hidrocarburi. Gazele naturale și petrolul fac posibilă viața noastră modernă, cu atât de multe necesități și cu confortul de care ne bucurăm în fiecare zi. Să ne gândim doar o clipă: Cum am comunica, inclusiv acest articol, fără laptopuri, telefoane inteligente, internet etc.? Vom folosi din nou mașina de scris mecanică și poștalioanele cu cai ori vasele cu pânze pentru a contacta cititorii de peste mări și țări?

68% din energia americană provine din petrol și gaze naturale. Energy Information Administration (EIA) prevede că aproape 50% din electricitatea Statelor Unite va fi generată în 2040 din gaze naturale, un salt semnificativ de la cele 32 procente actuale.

Atât petrolul, cât și gazele naturale sunt neegalate ca surse de energie în societatea modernă, inclusiv datorită portabilității și fiabilității lor. Acestea sunt rațiunile pentru care analiștii proiectează un viitor energetic în care gazele naturale și petrolul vor continua să fie lideri, atât în SUA, cât și în restul lumii.

Viața noastră modernă depinde de o multitudine de produse derivate din petrol și gaze (combustibili pentru toate tipurile de transporturi, combustibili pentru încălzire, medicamente, mase plastice, îngrășăminte, lubrefianți, vopsele ș.a.m.d.).

Un refren des întîlnit în multe șlagăre ecologiste este acela că vântul și soarele sunt gata să scoată din competiție combustibilii fosili. Dar se uită un „fleac”: energiile alternative sunt încă dependente de subvenții de ordinul a $160 miliarde dolari pe an. Când aceste subvenții vor înceta, investițiile în energie solară și eoliană vor scădea imediat. Deși există cazuri când energiile alternative sunt ceva mai ieftine decât combustibilii fosili, situația inversă este de cele mai multe ori adevărată: și soarele și vântul sunt infinit mai scumpe când soarele nu strălucește, iar vântul nu suflă.





