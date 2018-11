Doamna Geta între Aristotel și Galileo

Doamna Geta este regina neincoronata a înțelepciunii, depozitarul tradiției, judecătorul suprem. Cînd ai o neliniște, cînd te frămîntă o decizie, te duci la doamna Geta să te sfătuiești cu ea. Căci doamna Geta știe!

Ți-a “răcit” copilul și vrei să afli ce să-i “dai”? Te dor bătăturile? Cauți o rețetă de murături sau cum să fierbi coliva? Te întrebi dacă poți mînca salată de quinoa cu avocado în Postul Mare? Doamna Geta este salvarea!

Te apropii cu respect, o întrebi ce mai face, ce mai zice, vorbiți puțin despre unde o fi dispărut Hulya după ce Arda a fost înjunghiat de Kenan la nunta părinților lui, apoi aduci încet, încet vorba la durerea de bătături sau la colivă. Doamna Geta te va privi cu atenție, va cîntări puțin întrebarea, apoi cu siguranța expertului, bazată pe o lungă experiență dublată de lecturi aprofundate din Formula As, își va da, fără drept de apel, verdictul.

Un astfel de asset, o astfel de comoară nu putea fi ignorată de nici o administrație responsabilă, așa că doamna Geta, regina neîncoronată a înțelepciunii, depozitarul tradiției și judecătorul suprem a fost promovată la rang de instituție națională! Ministerele, ANAF-ul, primăriile, toate s-au grăbit să se doteze cu doamne Geta, gata să lumineze țara și ai săi locuitori…

Ce poziție mai bună s-ar putea găsi pentru o doamnă Geta decît aceea de dascăl și, în același timp, autor de manuale de școală? Unde și-ar vedea mai bine folosite abilitățile si cunoștințele? Ferice de cei din tînăra generație ce vor avea norocul să se adape din înțelepciunea unui astfel de personaj!

Să luăm de pildă manualul de științe pentru clasa a III-a[1] publicat în 2016 la editura Aramis. Cele două autoare (Mihaela-Ada Radu și Dumitra Radu) le împărtășesc copiilor cu bucurie tainele naturii… atît cît pot și ele… Răsfoind cartea putem astfel afla că “aurul și argintul […] nu ruginesc pentru că sînt rezistente la umezeală(!!!)” (pag. 12; sublinierile îmi aparțin), că atunci cînd “toarnă saramură fierbinte peste murăturile din borcan, gospodinele protejează borcanul din sticlă (și împiedică spargerea acestuia) așezînd dedesupt […] cuțite din metal” (pag. 17) sau că “la munte aerul este […] mai bogat în oxigen decît in marile orașe” (pag. 32).

Toate astea sînt mărunțișuri în comparație cu minunea cea mare de la pagina 23, unde cele două doamne profesoare reușesc dintr-o trăsătură de condei să revoluționeze fizica modernă. Galileo? Newton? Einstein? Iată că toți trei s-au înșelat și că Aristotel avea pînă la urmă dreptate: “Masa corpurilor influențează (!!!) viteza cu care acestea se deplasează în cădere. Un corp cu masă mai mare ajunge mai repede pe pămînt decît unul cu masă mai mică, dacă vor cădea de la aceeași înălțime.” Ni se propune chiar și un experiment ca să ne “convingem”. Rămîi pur și simplu mut în fața acestui monument de gîndire! Doamna Geta at her best!

Partea tristă este că sînt mult mai multe “doamne Geta” implicate în această tărășenie; este un fel de club care scoate pe bandă rulantă manuale școlare. “Duamnele” se pricep la orice: Mihaela-Ada Radu semnează manuale de știință (împreună cu Dumitra Radu), Matematică și Explorarea Mediului (împreună cu Olga Pîrîială și Rodica Chiran) sau chiar… Abecedare (tot cu Olga Pîrîială și Rodica Chiran).[2] La rîndul ei și Dumitra Radu aspiră la idealul învățatului renascentist, trecînd cu ușurință de la Matematică (împreună cu Rodica Chiran și Alina Pertea) la Educație civică, de la Comunicare în limba română (tot cu Rodica Chiran și Alina Pertea) la Dezvoltare personală, ajungînd chiar și la Muzică și Mișcare (cu Alina Pertea).[3]

Pînă la urmă sînt niște profesoare de învățămînt primar, absolvente ale unor cursuri universitare de scurtă durată. Este suficient pentru a preda la I-IV, dar cît de calificate sînt ca să poată elabora manuale și nu la o singură materie, ci la patru sau cinci? Aceeași întrebare: oare cît de calificați sînt referenții? Lavinia Carmen Modan a absolvit psihologia la Spiru Haret[4], la cursuri de scurtă durată[5]; ce treaba are cu știința?

Irina Rodica Ghinea apare ca referent atît la manualul de științe de mai sus cît și la manualul de educație civică scris de Dumitra Radu[6]; și ea are o cultură enciclopedică? La rîndul ei, Mihaela-Ada Radu semnează ca referent[7] la manualul de… Muzică și Mișcare scris de Dumitra Radu ș.a.m.d.

În fine, oare cine a avizat din partea Ministerului Educației acest manual de științe? Oare l-a citit? Sau, și mai grav, poate că l-a citit dar nu i s-a părut nimic nelalocul lui… Nu ar fi de mirare dacă ne gîndim la halul de degradare în care au ajuns instituțiile statului; vă reamintesc că în primăvară, Ministerul Cercetării ridica în slăvi “pila Karpen inventată în 1950 de Nicolae Vasilescu Karpen, un perpetuum mobile care generează energie la nesfîrșit fără a primi vreo intervenție din exterior“[8]…





