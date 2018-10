Op-ed Ministrul francez al economiei și finanțelor: Taxarea giganților informatici ,,Europenii nu mai suportă acest statu quo. Acum este momentul să luăm o decizie.”

Economia secolului XXI se clădește sub ochii noștri. Prin digitalizare și transparență, această nouă economie este foarte promițătoare. Ne rămâne totuși să scriem regulile care vor asigura o mai bună distribuire a averilor, o mai mare justiție socială și fiscală, o luptă mai eficientă împotriva concentrării excesive a capitalului și a cunoștințelor în mâinile unora.

Justiția fiscală este în mod intrinsec legată de nașterea și de evolutia democrațiilor. Impozitarea a crescut în numele oamenilor, încă de la revoluțiile britanică, americană și franceză. A taxa înseamnă a permite finanțarea statelor în numele interesului general. Este așadar esențial pentru viitorul democrațiilor noastre ca fiecare să plătească partea sa corectă de impozit, ceea ce nu se întamplă în prezent.

În doar 10 ani, cu o rapiditate fără precedent, câteva mari companii din mediul digital au bulversat viața noastră de zi cu zi. Ne-au permis să avem lumea în buzunarul nostru, să accesăm orice fel de conținut cu un singur clic și să accelerăm comunicațiile dintre noi. Ne-au schimbat viețile și obiceiurile de consum. Aceste companii inovează și crează locuri de muncă.

Nu le reproșăm acest succes. Le reproșăm în schimb o nedreptate vizibilă: decalajul colosal care există între averile pe care le obțin datorită datelor noastre personale sau a infrastructurilor de care beneficiază și impozitele pe care le plătesc în schimb.

Până acum am preferat să ignorăm această nedreptate decât să o combatem. Am preferat să lăsăm companiile noastre să plătească 14 puncte procentuale de impozit în plus decât să-i taxăm pe acești giganți digitali. Am tolerat ca aceste companii să se imbogățească pe seama datelor noastre, fără o compensație veritabilă.

Ele au profitat de lipsa noastră de acțiune. Când au schimbat lumea, noi nu ne-am schimbat. Au profitat de incapacitatea noastră de ne adapta colectiv regulile fiscale învechite, blocate într-un secol XX în care impozitele sunt calculate mai întâi în funcție de prezența fizică.

Nu mai putem rămâne impasibili, pentru că este o urgență. În spatele dezbaterilor tehnice, există o realitate. An după an, această concurență neloială sărăcește inovația, slăbește ambiția antreprenorilor și îngreunează conturile noastre publice.

Această situație îi prejudiciază în special pe toți cei care își plătesc partea lor corectă de impozit. Dacă companiile care câștigă cel mai mult scapă de plata impozitului, consecința este simplă: toate celelalte companii și cetățenii plătesc mai mult impozit. În final, nu vom mai fi în măsură să finanțăm serviciile esențiale interesului general.

De aceea, trebuie să răspundem acum exigenței de dreptate și de eficacitate a europenilor. Nu vom reuși singuri, fiecare țară în parte, cu propriile noastre specificități fiscale, pentru că aceste companii profită de diferențele noastre în avantajul lor, întorcând o țară împotriva alteia.

Europa este prima care va putea să schimbe lucrurile, deoarece numai la nivel european putem să ne apărăm interesul general: am făcut-o prin protejarea datelor noastre personale, a drepturilor de autor și trebuie să o facem pentru a restabili justiția fiscală.

De mai bine de un an, mai multe state europene, printre care și Franța, sunt în avangarda acestei lupte.

Mulți ne-au spus că este imposibil, că pentru a schimba regulile fiscale este nevoie de unanimitate. Mulți ne-au spus că nimeni nu va reuși vreodată să convingă cele 28 de state ale Uniunii Europene și în special pe cele care profită cel mai mult de această situație.

Astăzi, am reunit mai mult de 20 de state membre în jurul unei soluții simple și eficiente: o taxă de 3% pe cifra de afaceri a celor mai mari companii informatice. Dorim să ajungem la un acord asupra unui text de lege al Comisiei Europene până la sfârșitul anului, care să fie aplicabil cât mai repede posibil.

Desigur, nu este o soluție perfectă, ideal ar fi să găsim una la nivel mondial. Dar nu vom ajunge la acest lucru decât dacă suntem capabili să impunem această soluție temporară la scară europeană. Niciodată nu am fost atât de aproape de a restabili dreptatea, atunci de ce să lăsăm pe mai târziu ceva ce putem corecta încă de pe acum ?

Europenii nu mai suportă acest statu quo. Europenii nu mai suportă întâlnirile cu ușile închise, conferințele experților și summiturile care se desfășoară fără ca o decizie să fie luată. Acum este momentul să luăm o decizie.

Trebuie să fim conștienți în mod colectiv de această nedreptate și să acționăm. Avem ocazia, cu șase luni înainte de alegerile europene, să dovedim că Europa poate îmbunătăți viața de zi cu zi a europenilor. Să profităm de această ocazie. Acum este momentul.