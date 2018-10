Scopul unui referendum inutil si alte treburi nefiresti.

Campania BOR. Zilele trecute un apel pentru a vota “DA” la referendum al mitropolitului Streza a generat o oarecare vâlva. Mai precis in fraza :

[...] vor fi pedepsiti cei care nu vor accepta ceea ce este de fapt o exceptie iar daca este o exceptie trebuie sa ramâna exceptie [...]

referinta la o pedeapsa (pe care putem sa o presupunem divina) pentru cei care nu raspund la respectivul apel a socat. Recitind-o cu atentie ar trebui sa fim intrigati de alt cuvant si anume “exceptie”. Daca referendumul este pentru a preciza in Constitutie faptul ca o casatorie se face doar între persoane de sex opus, la ce exceptie se referea înaltul ierarh ? Stim ca mariajul homosexual este astazi interzis de Codul Civil si de altfel neconstitutional daca citim decizia din iulie 2016 a CCR. Nu este vorba de o exceptie, ci de ceva inexistent. Si atunci despre ce exceptie este vorba ? Raspunsul cre nu e greu de ghicit si ni-l da tot mitropolitul Streza intr-o filmare ceva mai veche

Dumnezeu a creat barbat si femeie, celalte lucruri sunt impotriva naturii

“Exceptia” sunt fireste homosexualii si “regula” orice lege care le-ar acorda anumite drepturi. Faptul ca ele nu exista în momentul actual nu schimba lucrurile : este vorba de o întarire a ideii ca aceste drepturi nu vor fi acordate in viitor. Iata pozitia oficiala a BOR. Este ea justificata ?

Ce este normalitatea ? Spune mitropolitul Teofan in apelul sau

[...] dorim sa fim membrii unei societati fundamentata pe valorile Scripturii ale cuvintelor lui Dumnezeu care nu se inseala niciodata sau dorim sa facem parte dintr-o societate ale carei idei, conceptii si ideologii nu au nimic de-a face cu normalitatea asa cum ne-au lasat-o tatal, mama si traditiile noastre bune ?”

Am mai scris-o si cu alta ocazie, cuvântul “normal” este foarte adesea gresit inteles. I se da o valoare absoluta, in timp ce sensul lui este prin definitie relativ si anume “conform unor norme existente”. De aceea o fraza care incepe cu “este normal sa” trebuie privita cu multa precautie într-o discutie ; deseori vedem dezbateri contradictorii fara iesire intre doua “normalitati” diferite. Cum definim atunci “normalitatea” din discursul mitropolitului Teofan ? Stim astazi ca sintagma “impotriva naturii” folosita de parintele Streza si de multi altii nu e tocmai corecta de vreme ce homosexualitatea este întâlnita la sute de specii animale. De asemenea referintele la “traditii stramosesti” foarte prezente in discursul oficial al BOR despre subiect sunt discutabile caci de exemplu romanii, a caror ascendenta o evocam cu mandrie latina, relationau deopotriva cu persoane de ambele sexe. In realitate dincolo de diversele perdele de fum din discursurile pro-referendum, singura “norma” valabila este cea crestina. Raportandu-ne la ea homosexualitatea este într-adevar “împotriva firii” adica anormala si casatoria între doua persoane de acelasi sex de neconceput. În consecinta, chiar daca putem avea unele obiectii de forma, nu putem reprosa BOR si nici celorlalte biserici crestine pozitia lor in favoarea modificarii Constitutiei. Norma la care se raporteaza ele este Biblia si a le opune o normalitate bazata pe alte considerente, cum ar veni de exemplu situatia de fapt din tarile Europei Occidentale, duce la o discutie sterila. Dar faptul ca aceasta atitudine e justificata nu o face automat si credibila. Si aceasta fiindca pentru ca un discurs sa fie credibil trebuie ca persoana sau institutia care îl sustine sa fie credibila. Ceea ce ne duce catre tema din titlul articolului.

Relatiile nefiresti ale BOR.

Sondajele nu lasa loc de dubii. Peste 80% dintre români se declara crestini. Peste doua treimi sunt contra casatoriei homosexuale. Legile merg in acelasi sens : casatoria intre persoane de acelasi sex este interzisa de Codul Civil si neconstutionala. Norma legala este deci în deplin acord cu norma crestina si cu parerea unei largi majoritati de cetateni. De ce e nevoie atunci de un referendum care sa reafirme o interdictie trecuta in lege si atasamentul la valorile crestine care este confirmat în mod clar de statistici ? Si mai ales, daca lucrurile stau asa de ce nervozitatea perceptibila in discursul ierarhilor BOR legata de faptul ca nu se va atinge cvorumul necesar validarii lui ? O fi amenintoarea hoardelor de homosexuali care stau la pânda sa ne fure copiii ?

Raspunsul este ca “atasamentul la valorile crestine” e din ce în ce mai putin corelat cu atasamentul fata de institutia bisericeasca ortodoxa. Putem spre exemplu vorbi aici de scandalul de dupa incendiul de la Colectiv când multi au cerut retragerea patriarhului Daniel si încrederea in BOR a coborât in mod abrupt. Lasând la o parte acel eveniment tragic dar punctual mult mai preocupanta este simbioza toxica pe care BOR a dezvoltat-o cu actualul partid de guvernamânt. O relatie “nefireasca” din care BOR câstiga influenta politica (“daca ei vor promulga astfel de legi si noi stim sa initiem de asta… de cenzura” spune mitropolitul Streza in videoul de mai sus) si – extrem de important – fonduri de la buget. O relatie din care PSD – care ne-a obisnuit cu campanii pe teme nationalist-ortodoxe – câstiga sprijinul electoral al BOR care e foarte pretios mai ales în mediul rural. Este greu de uitat acel “Vrednic este !” pronuntat de patriarhul Daniel la adresa lui Liviu Dragnea cu ocazia inmânarii unei înalte distinctii bisericesti acestuia din urma. Or daca norma la care trebuie sa ne raportam este cea crestina, este imposibil de identificat care din preceptele acesteia face din Livu Dragnea un “vrednic” demn de decorat. Si în aceeasi ordine de idei, e greu de imaginat pentru un bun crestin ca Isus va reveni pe Pamânt într-o masina de lux si îi va blestema pe cei care vor îndrazni sa comenteze despre acest lucru … asa cum a facut-o mitropolitul Streza bunaoara. O cautare internet pe subiectul “preot masina lux” va spune mai multe despre subiect si bineînteles ca nu numai despre parintele Streza.

Ca atare votul la acest referendum risca sa fie deturnat dintr-un vot pentru valori crestine într-unul pentru institutia BOR si pentru valorile traditionale pe care partenerul ei PSD – motorul politic al referndumului – pretinde ca le promoveaza.

Sunt desigur destui care spun ca nu ar trebui sa dam vreo conotatie politica votului la referndum si sa ramânem în tema respectiva si anume mariajul homosexual (“referendumul nu e al lui Dragnea” spun ei). Sa uitam asadar de relatia neprincipiala între BOR si PSD si sa vorbim doar de cele umane care sunt “împotriva firii”. Un pic efort de memorie ne aduce în minte o poveste care iese din sfera normalului. Cea a episcopului de Husi Corneliu Bârladeanu si a presupusei relatii sexuale a acestuia cu unul sau mai multi elevi de la seminar. Si mai socanta a fost însa reactia Sfantului Sinod din care mitropolitii sus-citati fac parte. Mai întâi a intârzâiat sa se reuneasca pe aceasta tema pe motiv de “post”. Poate ca norma bisericeasca o impune, nu stiu. Pe urma a comunicat prin calea oficiala ca

“PS Corneliu se cosidera nevinovat”

, ca fiind vorba de un înalt ierarh

“desfasurarea unui proces canonic bisericesc poate dura mai multe luni”

si ca atare PS Corneliu

“pentru pacea si linistea bisericii a hotarât sa se retraga [...]”

În fine

În timpul ședinței de lucru a Sfântului Sinod s-a luat act cu mâhnire de campania agresivă a unor posturi şi rețele media îndreptată împotriva slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române, adesea în complicitate cu unii clerici răzvrătiți, campanie care produce multă întristare în rândul clerului şi credincioșilor.

Oricât ne-am stradui nu putem accepta acceasta atitudine a Sfantului Sinod ca normala. Si aici iau ca reper nu numai morala crestina ci si sfânta logica atotputernica. Rolul unei instante este sa afle adevarul despre cele întâmplate, nu sa comunice despre ceea ce crede acuzatul despre el însusi. Daca acest proces prea lung ar fi creat o vacantare prelungita a postului de episcop – cum spune comunicatul oficial- de ce nu ar fi putut el fi reluat dupa retragerea PS Corneliu si numirea unui înlocuitor ? De ce odata retras din functie PS Corneliu n-ar fi trebuit sa aiba un tratament similar cu oricare coleg preot sau calugar ? Fiindca ceea ce comunicatul oficial nu spune este ca PS Corneliu continua sa fie platit de BOR la mânastirea unde s-a retras.

Iata deci ca într-o chestiune legata tocmai de relatiile “impotriva firii” ale unui ierarh de rang înalt, din judecata cea de taina a Sinodului BOR a rezultat un comunicat care a cioplit adevarul în fel si chip pana cand n-a mai ramas aproape nimic din el.

