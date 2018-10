Referendumul și Sexo-Legionarii Bio

Pentru prima data in aproape 30 de ani Romania contempla posibilitatea restrictionarii unor drepturi cetatenesti. Din 1990 si pina acum, directia generala pe care societatea noastra a urmat-o a fost de liberalizare, de democratizare, de extindere si de aparare a drepturilor celor ce locuiesc in aceasta tara. Prin rasturnarea lui Ceausescu si prin lupta continua impotriva acolitilor sai si a urmasilor acestora ne-am cistigat cu greu dreptul la libertate: exprimare libera, asociere libera, viata libera.

Ceausescu nu iubea libertatea oamenilor. Regimul comunist – ca orice alt regim dictatorial, de altfel – ura libertatea cetatenilor dintr-un motiv foarte simplu: nu putea supravietui in libertate. Daca esti liber poti sa alegi. Poti alege un alt conducator, poti alege sa traiesti intr-un alt oras sau intr-o alta tara…

De libertate se tem conducatorii incompetenti sau corupti, birocratiile opace. Libertatea noastra ii face vulnerabili, ii expune, ii ameninta. Libertatea noastra este toxica pentru ei pentru ca scoate la lumina mizga in care se complac si pe care si-ar dori sa ne-o impuna drept norma de viata.

Coalitia pentru Familie si referendumul din acest week-end sint doar simple unelte in lupta impotriva libertatii noastre. Luata de una singura Coalitia nu este altceva decit un mic club de ciudati, o adunatura pestrita de amatori de itari si de ii, de legionari nascuti cu un secol prea tirziu si de mistici obsedati de sexualitatea altora. Luata de una singura Coalitia poate fi ignorata sau, cel mult, folosita ca sursa de stiri amuzante; din nefericire pentru Romania, Coalitia a fost “adoptata” si instrumentalizata de PSD, o buna parte din PNL si de Biserica Ortodoxa.

Coalitia pentru Familie (CpF) se autodefineste ca fiind o “inițiativă civică fără personalitate juridică“, o “alianță informală“. Lipsa unei componente clare ii aduce cel putin doua avantaje: (1) posibilitatea de a-si masca lipsa de anvergura reala si (2) capacitatea de adaptare cameleonica prin detasarea formala de anumite persoane sau asociatii care, din nerabdare sau neatentie, isi dezvaluie adevarata fata. Asa au fost escamotati de exemplu, profesorul Gheorghe Iancu, infocat adept al Coalitiei, dupa “performanta” de a-i gasi scuze lui Hitler in direct la TVR, sau Asociatia ROST, mare fana a “Capitanului” si a baietilor in camasi brune. In 2013, un comunicat al CpF anunta “peste 70 de ONG-uri“[1] fondatoare, acum au mai ramas in lista doar 45 de “asociatii, fundatii si federatii“[2].

Partea interesanta incepe atunci cind incepi sa le verifici. Sint trei categorii de organizatii. In primul rind ies in evidenta cele legate de principalele biserici, fie de cea ortodoxa (Asociația “Părinți pentru Ora de Religie – APOR”), fie de cea catolica (Asociația Familiilor Catolice din România “Vladimir Ghika”). Mai sint apoi mici asociatii de care nu a auzit nimeni, gen Asociația pentru Revigorarea Tradiției – ART. In fine, exista nucleul dur, de la care s-a plecat initial (Asociația “Alianța Familiilor din România” si Asociația Provita Media).

Cele din prima categorie folosesc la a da o bruma de respectabilitate Coalitiei si au rolul de canale de legatura cu Bisericile mari. APOR e o structura formata relativ tirziu, iar Asociația Familiilor Catolice aparea initial doar pe locul 14 in lista semnatarilor – acum a urcat pe 3! La rindul ei, a treia categorie reprezinta oastea de strinsura, buna pentru a umfla numarul partenerilor.

Ramine nucleul dur, cel care da de fapt tonul. Nucleu dur care a rezultat din incrucisarea, acum mai bine de un deceniu, dintre ideile si tacticile unor baptisti fundamentalisti din SUA ce au infiintat Alianța Familiilor din România (ii vom spune AFR spre simplitate) cu neo-legionarismul promovat de citiva fosti adepti ai gruparii Noua Dreapta (ND). A iesit o imbinare ciudata, o varianta stranie de fascism ce alatura iliberalismul cu o obsesie patologica pentru sexualitatea celorlalti si cu nazuinta spre o asa-zisa “viata sanatoasa”. I-am putea boteza sexo-legionarii bio…

Doi dintre sexo-legionarii bio “de vaza” sint Bogdan Mateciuc (Alianta Familiilor din Romania) si Bogdan Stanciu (Asociația “PRO VITA pentru născuți și nenăscuți” – filiala din Bucuresti). Ambele asociatii au ca sediu declarat o casuta de la marginea Bucurestiului (pe linga AFR si ProVita mai gasim aici inregistrate citeva asociatii, inclusiv una denumita Pundarika Lotusul Alb, dedicata “promovarii practicii budismului tibetan in Romania“!…).[3]

Dupa propriile declaratii[4], rolul lui Mateciuc a fost acela de a da o coloratura ortodoxa AFR-ului pentru a nu ramine cantonati exclusiv in zona baptista (in teorie s-a retras din AFR in 2014 ca urmare a conflictului dintre tabara baptista si cea ortodoxa, cele doua grupari sustinind la europarlamentare candidati diferiti, Petre Costea si, respectiv, Iulian Capsali, dar a ramas legat de CpF). Mateciuc mai este si promotorul… “Dietei Mateciuc“[5], vinzind suplimente alimentare “naturale, evident mai scumpe, dar compatibile cu organismul uman” (site-ul de pe care le vinde este gazduit de Bogdan Stanciu). Ai libido-ul scazut? Bea suc de rodie!

De altfel, Stanciu gazduieste o multime de site-uri, iar multe promoveaza la gramada homofobia, interzicerea avorturilor, opozitia fata de educatia sexuala a copiilor, anti vaccinismul, totul dublat de un filon anti-UE. Virful de lance al propagandei CpF-iste este Cultura Vietii, “inițiat și găzduit de BOGDAN STANCIU” (majusculele sint in original). Principala preocupare? Sexul!

De altfel, obsesia generalizata cu privire la sexualitate pare a fi principalul unificator al membrilor CpF, depasind chiar legionarismul! Va propun un exercitiu amuzant: cu ajutorul Google puteti cauta de cite ori apare un anumit termen intr-un site; oare cit de des vorbesc site-urile celor din CpF despre sex?

Lucrurile arata cam asa. Pe Cultura Vietii termenul “sex” apare de 3.130 de ori, “anal” de 89, “penis” de 84, iar “vagin” de 37. Spre comparatie, pe site-ul Societatii de Educatie Contraceptiva si Sexuala (SECS), mult hulita de catre sexo-legionarii bio pentru “distrugerea inocenței copiilor noștri“, cuvintul “sex” apare de doar… 9 ori! Concluzia o trageti singuri…

Membrii Coalitiei si simpatizantii lor genereaza o cantitate uluitoare de site-uri si de declaratii publice, pline de ciudatenii ce acopera un spectru larg ce parcurge drumul lung de la amuzant, la bizar, la grotesc si pina la patologic. Unii se lupta cu desenele animate de la Disney care, cica “promoveaza homosexualitatea”, cu Halloween-ul sau sint gata sa descopere o conspiratie mondiala atunci cind Lady Gaga vine in Romania “tocmai” de Ziua Sfintilor Brincoveni. Altii, mai energici, fac plingeri impotriva reclamelor pentru chilotii de dama sau chiar stropesc panourile stradale cu vopsea.

Acestia sint cei care pot stirni zimbete. Mai grav este atunci cind sint atacate cu iresponsabilitate vaccinurile (Pavel Chirila, de exemplu, sau Christa Todea – Gross: “programul național de vaccinare [...] constituie o prevenție care îmbolnăvește și uneori chiar ucide“[6]) si sint raspindite cu nonsalanta minciuni flagrante, ce duc intr-un final la moartea unor oameni. Va reamintesc ca Asociația “Pro Decizii Informate”, cea care a raspindit pliante antivaccinare pline de informatii false si care purtau abuziv logourile Ministerului Sanatatii, a Organizatiei Mondiale a Sanatatii si a UNICEF[7], este membra a Coalitiei! In fine, poate ca cel mai cumplit lucru este indoctrinarea religioasa si politica pe care adeptii CpF incearca sa o impuna copiilor. Vreti sa aflati idealul lor de educatie? Va propun sa vedeti cum arata o “serbare” intr-o scoala afiliata Coalitiei.

Pina de curind, toti acestia tineau de fringe, de underground. Totul s-a schimbat cind Biserica Ortodoxa a decis sa se implice si sa-i sprijine – nu ar fi reusit niciodata sa stringa acele milioane de semnaturi fara implicarea activa si la ordin a structurilor bisericesti. A fost infiintata si inclusa in Coalitie Asociatia Parintilor pentru Ora de Religie (APOR), un alt spin-off al BOR, li s-a furnizat un nou presedinte (Mihai Gheorghiu) in locul coloratului personaj Iulian Capsali, iar propunerile lor au fost, peste noapte, adoptate de principalele partide.

Putem doar specula asupra motivelor pentru care BOR si politicienii din zona mainstream s-au decis acum sa le acorde girul. Nu este pentru prima oara cind cei din nucleul dur al actualei CpF incearca sa intoarca ceasul inapoi; in 2012 a existat o tentativa de blocarea administrativa a avorturilor, promovata cu sprijinul unui pastor baptist din Parlament, ales pe listele PD-L. Atunci BOR nu a intervenit, iar initiativa legislativa a putut fi blocata. Ce s-a schimbat intre timp?

Poate ca Biserica Ortodoxa, confruntata cu scaderea accentuata a increderii oamenilor, si-a dorit o tema de campanie care sa o readuca in atentie; poate ca se simte amenintata de cresterea influentei baptistilor – CpF este in esenta creatia lor – si incearca sa preia controlul. Poate ca PSD-ul si PNL-ul, partide cu o puternica baza rurala, incearca sa gaseasca o maniera de mobilizare a electoratului si de escamotare a discutiilor legate de coruptie…





