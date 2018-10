INTERVIU Maia Sandu: Moscova nu a alocat niciodată bani Moldovei. Occidentul dă bani. Deci, e foarte comod să-ți zici pro-european, dar să joci după regulile Kremlinului VIDEO

În februarie, în Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Sunt alegeri cruciale pentru viitorul țării. Ele vin după depășirea unei foarte groase linii roșii, anularea alegerilor pentru Primaria Chișinăului. Instituțiile europene au reactionat destul de aspru, tăind finanțări pe diferite segmente.

Înfruntarea se va da între partidele aflate la putere, Partidul Socialist și Partidul Democrat, pe de o parte, și formațiunile conduse de Maia Sandu – Partidul Acțiune și Solidaritate – și Platforma Demnitate și Adevăr condusă de Andrei Nastase. Puterea de la București pare a-l sprijini mai curand pe oligarhul Plahotniuc, cel ce conduce Partidul Democrat.

Partidul Democrat, condus de Plahotniuc, la fel ca Partidul Socialist, condus de actulul președinte, Igor Dodon se prezintă ca fiind pro-europene, dar par a face exact jocul rușilor.

În interviul de mai jos, Maia Sandu spune că se teme că, în cazul în care vor căștiga, partidele democrat și socialist vor impune o federalizare a Republicii Moldova.

Care este principalul dvs obiectiv, în perioada următoare, la alegerile parlamentare din februarie?

Evident să câștigăm alegerile, să salvăm procesul democratic în Republica Moldova, pentru că este un mare pericol ca țara să fie atrasă într-o dictatură și să cadă sub o influență și mai mare a Kremlinului, dacă nu îmbunătățim semnificativ actul guvernării, dacă nu reușim să aducem în fruntea țării oameni responsabili care, și în vorbe, dar și în fapte să demonstreze aderență la valorile europene și să demonstreze ce înseamnă guvernare responsabilă în interesul cetățeanului.

Să presupunem că o să luați un scor mare. Dacă se repetă episodul cu Andrei Năstase? V-ați gândit ce ați putea face în cazul ăsta?

Când avem la putere oameni pentru care legea nu înseamnă nimic, și au demonstrat acest lucru, oameni care au comis nenumărate abuzuri, evident că trebuie să fim pregătiți pentru tot felul de scenarii. Doar că, acum când Partidul Democrat și-a scos masca și nu mai poate insista în continuare că este un partid pro-european, un partid pro-democrație, în pofida faptului că se numește partid, democratic, cred că și pe plan intern, dar și pe plan extern, lumea va fi gata să se opună unor asemenea abuzuri.

Am mers de curând la Washington si mai devreme am vorbit cu reprezentanții instituțiilor europene despre cât de important este ca ei să vină să ne sprijine în monitorizarea acestor alegeri, și nu doar în ziua alegerilor dar și până atunci, pentru că știm că fraudarea alegrilor se poate întâmpla în mare măsură și până în ziua alegerilor, și am obținut promisiuni că vor fi trimiși observatori într-un număr mare. În afară de aceasta, noi cu toții, cetățenii trebuie să ne pregătim mai bine decât altădată, decât la alegerile din Chișinău, la alegerile prezidențiale. Trebuie să ne facem temele foarte bine, să documentăm aceste încălcări, și-n cazul în care ele vor fi masive, atunci se va pune problema inclusiv a nerecunoașterii acestor alegeri la nivel internațional – dacă această fraudă va fi foarte mare. Suntem în Republica Moldova, ne dorim alegeri libere și corecte dar înțelegem în același timp că nu vor fi perfecte aceste alegeri. Dar ne dorim să nu se comită abuzuri mai mari decât s-au comis până în vara acestui an când, iată, alegerile au fost anulate.

În momenul acesta cam cum se înfățișează tabloul politic, cel puțin în sondajele pe care le aveți? Si cum ar putea arăta după alegeri o alianță, în afară de partidul dvs și partidul lui Andrei Năstase?

La acest moment, partidul de la putere, Partidul Democrat, nu are sprijin popular. Dacă e să ne uităm peste sondaje acest partid nu ar trece nici pragul pentru parlament. Pe de altă parte, Partidul Socialiștilor care este avantajat într-o mare măsură de sistemul electoral aprobat de către Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor anul trecut, sistem care a fost criticat vehement de Comisia de la Veneția și de instituții internaționale. Credem noi și vedem suficiente semne că Plahoniuc cu Dodon pregătesc împreună o coaliție după aceste parlamentare. Noi, cei care ținem la parcursul european al Republicii Moldova, cei care credem în democrație, evident că vom face tot posibilul și ne vom coaliza – partidele autentic pro-europene, membrii ai societății civile, oameni care se bucură de încrederea cetățenilor – să venim cu o listă națională care ar putea să mobilizeze votul electoratului pro-european. Și ultimele sondaje au demonstrat că sprjinul popular pentru integrarea europeană este în creștere. Această cifră oscilează între 52-55 de procente, dar este suficient de mare astfel încât să ne ofere nouă încrederea că putem să câștigăm aceste alegeri.

Socialistii și-au anunțat deja câțiva candidați pentru circumscripțiile uninominale. Dvs ați stabilit un mecanism de selecție pentru candidați?

Da. Avest mecanism consta în doua filtre, daca vreti. Primul filtru este cel de integritate. In Republica Moldova de mai multi ani exista un instrument care se numeste Parlamentul curat, o inițiativă a societății civile și a ziaristilor de investigație. Ne propunem ca toti potențialii candidati cu care vom merge la aceste paralmentare să treacă prin acest prim filtru de integritate. E foarte important. În Republica Moldova, clasa politica de pana acum a dezamăgit și credibilitatea politicului, credibilitatea procesului democratic în general, a avut de suferit. De aceea primul element pentru noi este integritatea si vrem să demonstrăm că toți candidații noștri sunt oameni integri. Al doilea element ține de meritocrație. Aici avem o competiție după criterii și o comisie care este formată și din membri de partid, dar și din rerezentanți ai soceății civile, care va stabili cine este mai merituos să ajungă pe această listă. Scopul final este să avem o listă națională, credibilă, reprezentativă, în care să se regăsească și electoratul unionist, și electoratul pro-european care nu e și unionist, destul de larg pe acest segment prodemocratic.

Nu e un risc să vină oameni oarecum necunoscuți, să-i înfățișați electoratului, acum când mai sunt puține luni…

Vor fi și oameni noi, vor fi și oameni care deja sunt cunoscuți publicului. Pe de o parte cetățenii vor o clasă politica nouă, pe de altă parte când venim cu fețe politice noi, întreabă cine sunt acești oameni, că noi nu-i cunoaștem. Vom veni și cu fețe noi, dar și cu oameni care sunt deja cunoscuți. Discutăm despre momentul potrivit pentru a lansa echipa pentru că în Republica Moldova opoziția adevărată se confruntă cu probleme mari, cu presiune din partea instituțiilor statului, care sunt controlate, capturate și folosite în interesul Partidului Democrat.

Dacă vedeți ce se întâmplă pe segmentul partidelor pro-ruse, în special al socialiștilor, ei se bucură de democrație deplină. Nimeni nu-i împiedică să crească, să-și creeze organizații, să-și promoveze partidul și dezideratele acestui partid. Dacă vă uitați pe segmental pro-european, aici parcă suntem într-o cu totul altă țară. Noi suntem hărțuiți, oamenilor li se deschid dosare penale, oamenii sunt dați afară de la lucru, în special, dacă sunt angajați în sectorul public, cei care au mici afaceri își pierd afacerile pentru că Partidul Democrat a țintit acest segment și încearcă să lichideze orice opoziție. Presa controlată, presa oligarhică, deține o pondere foarte mare, în jur de 70-75 de procente. Minciuna este principalul instrument pe care il folosesc, minciuna si propaganda la rând cu propaganda de la Kremlin. Trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri astfel încât să nu oferim suficient timp acestei guvernări să încerce să intimideze candidații noștri, dar în același timp să reușim să-i promovăm, să-i cunoască cetățenii, credem noi că am ales momentul potrivit. Peste câteva sâptâmăni vom face această lansare.

Sistemul acesta mixt de alegeri favorizează partidele cu resurse. Partidul dvs si Platforma DA nu cred ca au prea multe resurse, ar trebui să supliniți cumva…

În primul rând acest sistem electoral, aprobat de către democrați și socialiști, avantajează partidul socialiștilor. Am văzut acest lucru la alegerile din Chișinău. Acest sistem electoral mixt presupune un singur tur. În Chișinău, persoana care a candidat din partea partidelor de opoziție pro-europene a câștigat alegerile – faptul că alegerile au fost invalidate, e altă problemă, dar noi suntem cei ce am câștigat aceste alegeri – dar, dacă ne uităm la rezultatele primului tur doar, atunci vedem că în 9 din 11 circumscripții din Chișinău, au câștigat socialiștii. În Chișinău unde, cu siguranță, avem o majoritate de votanți pro-europeni, într-un singur tur câștigă detașat socialiștii. Și asta demonstrează adevărata intenție a partidului democrat atunci când insistă pe un singur tur în acest sistem mixt.

În același timp, este foarte multă ură din partea cetățenilor faă de această guvernare. Și înțelegem de ce, din cauza corupției, din cauza standardelor de viață scăzute, din cauza abuzurilor pe care le comit, din cauză că oamenii sunt forțați să devină membri ai Partidului Democrat, în pofida voinței lor. începând de la primari și terminând cu oameni de afaceri șamd. Toate aceste lucruri au supărat enorm cetățenii. Noi acum trebuie să reușim să-i ajutăm să depășească frica. Pentru că există și frică de această guvernare. trebuie să-i convingem să-și depășească frica și să facem cu toții echipă împreună așa cum am făcut la prezidențiale.

Partidul Democrat spune că e puternic. Dar, nu trece pragul electorla în cazul unor alegeri libere și corecte. La prezidențiale nu a avut candidat, la alegerile din Chișinau nu a avut candidat, și atunci ce fel de partid puternic este acesta dacă nici candidați nu are?

Noi, în pofida faptului că nu avem resurse financiare și guvernarea face tot posibilul ca să creeze impedimente suplimentare ca să nu putem să adunăm donații de la oameni, am câștigat alegerile de la Chișinău, am luat un scor foarte bun, mai bun decât cel recunoscut oficial la prezidențiale. Există acest potențial, noi ne spijinim pe oamenii cinstiți, care cred în schimbare și – în pofida tuturor obstacolelor – și în pofida faptului că ei au atâtea resurse financiare și administrative, noi credem că șansele noastre sunt mari.

Moscova ce partid credeți că ar sprijini la alegeri?

Moscova sprijină de mult timp, prin resurse financiare partidul socialiștilor, chiar dacă asta este ilegal. Dar nicio instituție a statului din Republica Moldova nu este preocupată și nu vrea sa stopeze finantarea ilegală a partidului socialiștilor, partidul lui Dodon de către Kremlin. Moscova mizează pe acest partid. Moscova mizează și pe Partidul Democrat.

Și un lucru important pe care trebuie să-l spunem despre Republica Moldova este că a revenit în discuție planul de federalizare a Republicii Moldova, ca o soluție a problemei Transnistriei și mai mult decât atât, nu numai ideea a revenit, dar și un personaj important, care în 2003 a încercat să impună planul de federalizare prin care ar fi crescut semnificativ influența Rusiei prin Transnistria în procesul de luare a deciziilor la Chișinău. Vorbesc aici despre Dmitri Kozak, este persoana lui Putin, care a ajuns să fie responsabilă de relațiile economice si sociale dintre Rusia și Moldova. Dar planul este mult mai serios. În situația în care se materializează un scenariu pesimist, când Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor reușesc să rămână la putere, riscul ca acest plan de federalizare a Republicii Moldova să se realizeze crește semnificativ.

Cu Bruxelles-ul aveți contacte bune, la Comisie, cu Mogherini, cu Juncker. Cu ce cancelarii străine mai aveți contacte bune și unde simțiți că există interes pentru Moldova ? De pildă, la Berlin?

E adevărat, avem relații bune și este sprijinit procesul democratic din Republica Moldova. Avem relații bune la Berlin, avem relații foarte bune prin intermediul ambasadorilor de la Chișinău cu majoritatea țărilor europene, chiar foarte bune, și cu țările care nu au ambasade la Chișinău, dar au ambasade la București. De fiecare dată când vin la București discut și cu cei de aici, sau când vin ei la Chișinău, deci simțim acest sprijin destul de puternic. E adevărat că nu întotdeauna instrumentele pe care le pot folosi instituțiile europene și țările, guverne separate sunt suficient de puternice pentru a influența guvernarea de la Chișinău.

Am văzut că suspendarea asistenței macro-financiare nu a determinat guvernarea să valideze alegerile. Am văzut că nu s-a reușit oprirea guvernului de a adopta legea amnistiei capitalului, care este una foarte păguboasă și care vine să spele banii furați mai devreme de aceeași oameni. Există o altă lege care creează foarte multe probleme, cea care ține de vinderea cetățeniei Republicii Moldova contra bani, și, ne amintim, cu un an în urmă, Igor Dodon le promitea investitorilor ruși că foarte curând vor putea să-și cumpere cetățenia Republicii Moldova. Ne dăm seama că acestea nu sunt tranzacții care sunt in interesul țării, sunt tranzacții care vin să îmbogățească anumite personaje din conducerea actuală.

V-ați întâlnit de curând cu adjunctul Secretarului de stat American. Cum a decurs întâlnirea?

A fost o întâlnire foarte bună. Eu i-am prezentat lucrurile așa cum se întâmplă, sau poziția noastră în raport cu se întâmplă în R. Moldova. Am discutat despre riscuri, dânsul s-a arătat îngrijorat de ceea ce se întâmplă la hotar, în raport cu Ucraina și cu R. Moldova, și în raport de interesele Kremlinului. E foarte clar pentru toți că aceste discuții despre federalizare denotă niște interese noi din partea Rusiei sau revenirea la planurile mai vechi despre care nu s-a vorbit un timp. Am fost încurajați să continuăm să luptăm pentru democrație și ni s-a spus că Statele Unite vor sprijini în continuare procesul democratic. Și-n această vară am văzut mesaje foarte dure la adresa guvernării, ori de câte ori această guvernare a comis abuzuri.



Cum au evoluat relațiile dintre România și Moldova în ultimii doi ani? E de notorietate o anumită susținere a puterii de la București pentru Plahotniuc. Cum vă explicați preferința aceasta?

Cel puțin aceasta este percepția în Republica Moldova că această guvernare din Romania sprijină regimul Plahotniuc. Recunoaștem și apreciem sprijinul care vine din partea României și al cetățenilor, atunci când vorbim de proiecte concrete, atunci când vorbim de reparația grădinițelor, când vorbim de gazoduct, de proiectele despre care se discută demult și care sper să avanseze, de colectare, de rețeaua electrică, electro-energetică. Dar atunci când sprijinul este pentru guvernul central. atunci oamenii încep să aibă semne de întrebare pentru că credibilitatea acestei guvernări este una foarte scăzută și oamenii nu cred că banii care ajung la guvern, neapărat, ajung mai departe și la cetățeni. Acești bani sunt foloșiți în scopuri electorale, mai pot fi și furați. Atunci când nu există credibilitate, cel mai bine sprijinul să meargă prin alte căi. Spre mass media, spre mass media independentă pentru că și aici avem o problemă, nu întotdeauna banii din România care ajung pentru media din Republica Moldova sunt folosiți corect. De exemplu, atunci când o instituție media care beneficiază de bani românești face publicitate unui personaj ca Ilan Șor – el fiind instrumentul principal folosit în furtul miliardului – atunci chiar suntem nedumeriți.Cum s-a ajuns aici? Sunt metode de sprijin direct pentru comunități, pentru că primarii sunt asupriți enorm, și sunt într-o dependență enormă față de puterea centrală. Există metode prin care România poate să continue să sprijine Moldova, cetățenii, ocolind guvernarea centrală care nu este credibilă. Evident că ne dorim și altfel de mesaje. Atunci când se anulează alegerile e un lucru foarte grav iar România ar trebui să spună foarte răspicat, să condamne asemenea abuzuri, așa cum le condamnă alte țări europene și democratice.

Și după reacția aceasta a Comisiei Europene față de anularea alegerilor, ați observat vreo schimbare în atitudinea ministerului de externe român?

Cred că a fost un comunicat în raport cu anularea alegerilor și au fost exprimate niște îngrijorări. După aceasta n-am observat, nu știu dacă eu nu am fost suficient de atentă sau dacă ele nu au fost, dar nu am observat alte acțiuni și mișcări. Înțelegem că și în România agenda este foarte încărcată, dar noi suntem în imediata vecinătate și atât pentru că suntem foarte apropiați, suntem români, dar și pentru că , în cazul în care lucrurile ajung să se deterioreze foarte repede în R. Moldova, asta va avea efecte și pentru România, din ambele motive cred că ar trebui să ne bucurăm de o atenție mai mare din partea autorităților de la București.