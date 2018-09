Propunere de referendum

Redau mai jos fragmente din declarațiile domnului H.C., președintele Coaliției pentru Facere:

„Mă întrebați de numele organizației noastre? Ni s-a propus inițial să-i zicem Coaliția pentru Geneză, dar geneză o numesc alții, și apoi este un neologism. S-a mai discutat și varianta Coaliția pentru Creație, dar creație poate trimite și la creația artistică sau literară… Desigur, noi avem norme stricte în privința canoanelor artistice și literare, însă ele nu sunt deocamdată general acceptate, și nu intenționăm să le impunem. Cu creație, riscam să generăm confuzie în societate. În plus, și acest cuvânt este un neologism. Așa încât am hotărât s-o numim Coaliția pentru Facere, apelând la cuvântul tradițional, neaoș, folosit veacuri la rând de poporul român.

Scopul nostru e să atragem atenția opiniei publice asupra pericolelor predării darwinismului în școli și licee, obiectivul ultim fiind declanșarea unui referendum pentru a stabili clar ce poate fi și ce nu poate fi predat la orele de biologie. Am strâns deocamdată 647 832 de semnături, și sperăm că, ajutați de BOR și de consiliile locale, numărul semnăturilor să depășească în curând patru milioane. După cum știți, conform sondajelor, cei care cred în Facere reprezintă aproximativ 87,45% din populația țării, 4,82% cred în darwinism, iar restul sunt nehotărâți. Fiind o majoritate atât de amplă, bănuiesc că sunteți de acord cu mine că avem dreptul cel puțin să ridicăm această problemă care ne-a fost semnalată de un mare număr de părinți îngrijorați de ideile cu care se întorc de la școală copiii lor, în ciuda educației care se face la orele de religie. Dar se pare că aceasta e insuficientă pentru a contracara acțiunile unora dintre profesorii de biologie.

Vreau să ne înțelegem bine, noi nu stigmatizăm minoritatea celor care se lasă înșelați de darwinism. Este un principiu democratic să lăsăm fiecăruia libertatea de conștiință – or, noi suntem democrați, mult mai democrați decât aceia care ne combat. Dar tot un principiu democratic este ca, în chestiunile de interes național, și sper că acceptați că aceasta e de interes național, minoritatea să se supună majorității. Noi nu cerem decât ca problema predării biologiei în școli și licee să fie tranșată printr-un referendum. Așa e democratic.

N-am să insist asupra aspectelor științifice, în definitiv darwinismul este numai o teorie. În multe state americane (și bănuiesc că nimeni nu va pune sub semnul îndoielii prestigiul științific al Americii), „creaționismul”, așa cum e numit acolo, este predat în școli pe picior de egalitate cu darwinismul, ceea ce poate conduce la confuzii. Noi nu urmărim decât să le risipim, printr-un act democratic.

Intoleranți? Nu, bineînțeles că nu suntem intoleranți. Indiferent de rezultatul referendumului, cei care cred că darwinismul este o teorie corectă sunt liberi s-o creadă în continuare, cu condiția să nu intervină în procesul de instruire a elevilor. Sunt liberi să citească și să dețină în biblioteca personală ce cărți vor, nu avem de gând să interzicem publicarea și vânzarea cărților cu conținut darwinist, și, repet, nici să stigmatizăm o minoritate, pe care altminteri o respectăm, chiar dacă o privim cu compasiune. Dar asta nu ne poate împidica să subliniem că veacuri de-a rândul, încă din negura istoriei, poporul român a crezut în Facere, nu în darwinism. Gândiți-vă numai la marile figuri ale trecutului…

Evident, dacă rezultatul referendumului va fi favorabil (remarcați că nu mă antepronunț!), se va pune problema noilor manuale școlare. Dar asta e bine. Manualele de științe, și în general toate manualele, publicate de singura editură aprobată de stat, conțin anumite erori, după cum presa a semnalat în repetate rânduri. Noi ne asumăm sarcina să contribuim, cu sprijinul BOR și al consiliilor locale, la editarea manualelor de Facere, garantând pentru calitatea lor.

Citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro