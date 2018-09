Marea minciuna despre diaspora

Evident, românii din Diaspora s-au organizat în trupe paramilitare ca să apere statul paralel și să bată sărmanii jandarmi și mai ales jandarmerițe pe 10 august. Au făcut și pregătire, desigur, pe câmpurile de luptă: la cules căpșuni sau prin blocurile înălțate occidentalilor sau în timp ce scriau coduri pentru software-uri complicate la companii mai mari sau mai mici, tot prin țările ăstea de mai la vest de Ungaria. Sau poate s-au pregătit ca soldați universali cei care ajutau bătrânii să moară liniștiți – alții decât bătrânii lor de acasă. Sau poate profesorii universitari sau doctoranzii la marile universități din Europa sau de prin alte părți sau poate cercetătorii prin Institute de Cercetare unde se analizează adevărata știință. Desigur, toți au venit înarmați până în dinți în Piața Victoriei și mulți evident cu copiii după ei. Dar să nu uităm de scopul lor: schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat, și ,desigur, să nu uităm că au pus în pericol securitatea națională.

Orice jurist cunoaște faptul că, pentru a schimba ordinea constituțională într-un stat, deci și pentru a exercita o lovitură de stat, este necesar ca un grup de invidizi, înarmați până în dinți, să dea cu jandarmii de pământ, să călărească gardurile Guvernului de exemplu, să spargă geamurile și să ia de guler miniștri, să-i sechestreze, să le impună prin șantaj sau amenințare să emite anumite ordine…hard core Arnold, Van Damme, Bruce Lee, nu așa, trei lulele, trei surcele să strigi că vrei să dispară analfabetele din Guvern pentru că ne fac de rușine pe noi ca neam, ca popor și ca țară. Deci nici vorbă de acțiune armată (varianta 1 a infracțiunii prevăzută de art. 397 CP sau acte de violență sau distrugere prevăzut de varianta 2 a aceluiași articol). Așadar domnilor pe noi nu aveți cum să ne mințiți!

Ceva însă este extrem de interesant în discursul acestor indivizi care au pus la cale acest fake news cu schimbarea ordinii constituționale: îngrijorarea și retorica în care își exprimă mirarea de ”cum a fost posibilă totuși o așa de mare mobilizare pe 10 august” și ”cine i-a plătit pe acești oameni, pentru că cineva trebuie să-i fi plătit”. Această retorică de cafenea nu face decât să-i inculpe pe acești ”nedumeriți” universali, pentru că, iată cât este de clar, că tocmai aceste personaje odioase ale realității românești actuale nu-și imaginează cum ar fi posibil un astfel de protest fără plată sau fără șantaj. Această practică este doar ceea ce fac acești impostori ai social-democrației aducând manifestanți cu autobuzele din țară, pentru a se lăuda cât ”suport” au ei din partea poporului. Acești oameni nu își pot imagina, în cenușa minții lor, decât că pentru a simți, pentru a gândi, pentru a dori să trăiești într-o țară curată, civilizată, eliberată de comunism, corupție și demagogie, trebuie să fii plătit. Aceste specii umane văd normalitatea ca pe o abatere, o abatere de la normele lor desigur. Ce lume credeți că vor construi astfel? O lume strâmbă, evident, în care pentru a fi normal, trebuie să fii plătit. Mă înspăimântă când mă gândesc la iluzia în care trăiesc acești oameni, la faptul că ei au certitudinea că acest timp al istoriei va dura veșnic, că vor rămâne în el fără să fie striviți de faptele lor iresponsabile și urât mirositoare. Ceea ce insinuează că li se face lor, de exemplu: că se inventează dosare, că sunt urmăriți pentru a fi asasinați, că vin românii din străinătate să le ia dreptul să facă ce doresc cu țara asta, de fapt toate acestea sunt practicile lor, după principiul ”hoțul strigă hoții” pentru a se salva. De fapt am căzut în capcana unor acțiuni și mai ales a unei gândiri rudimentare.

Acești monstrii întâi au furat Revoluția, apoi și-au adjudecat-o, apoi au furat și țara bucată cu bucată pentru că au vândut-o altora, iar oamenii au rămas fără locuri de muncă, fără venituri sigure pentru ei și familiile lor. Ce erau să facă acești oameni? Să stea să cerșească îndurare să mai scăpe PSD-iștii niște firimituri de la mesele lor copioase?

De aproape trei decenii nu au făcut decât să umilească, să îndobitocească și să fure demnitatea cetățenilor cinstiți, furând voturile cu minciuni și promisiuni deșarte. Dar planul lor a mers până la capăt, căci probabil, după cum se prezintă opoziția de câțiva ani, au infiltrat oameni în aceste partide ca să nu le mai facă nimeni concurență, după metodele prin care se construiește mai nou în capitalism monopolul unei afaceri, iar opoziția a crezut, când i s-a promis împărțirea ciolanului, mulți dintre exponenții ei nefiind decât niște replici, create din pleava comuniștilor. Astfel toți cei din opoziție care luptă, luptă degeaba.

Mi-am petrecut aproape jumătate din viață în diaspora, pe care eu o numeam emigrație, deoarece consider că diaspora aparține exilului, emigrația fiind o evadare din țara ta pentru motive economice ( ai nevoie de a emigra pentru a munci și de a-ți crește copiii într-o lume sigură). Acum această evadare însă o consider un exil, deoarece sunt afectate drepturi și libertăți mai presus de dreptul de munci și de a trăi liber în țara ta. Cunosc foarte bine problemele și necazurile românilor care muncesc în străinătate. M-am confruntat cu ele și am trăit lângă oameni care au suferit din pricina lor. Majoritatea dintre emigranți muncesc cinstit, studenții au merite deosebite, toți însă luptă zilnic cu discriminarea, cu teama că cineva le va lua tot ceea ce ei au realizat acolo. Muncesc pe bani mai puțini, cu muncă și responsabilitate mai multă decât alții și mai nou se tem pentru viețile lor pentru că nu toți suntem blonzi și cu ochii albaștri. Chiar credeți că românilor din străinătate le merge bine? Chiar crede cineva din România că românii plecați în Italia, Spania, Franța, Germania, Anglia, Grecia și pe unde vor mai fi fiind ei, sunt împliniți și trăiesc raiul pe pământ? Un singur amănunt din psihiatrie as remarca: emigrația, respectiv efectele ei, constituie a doua cauză de depresie după moartea unui copil sau membru al familiei. Nu pleacă nimeni de acasă dacă acolo oamenii au de muncă și au o viață decentă pentru ei și copii lor. Clasa politică actuală însă distruge credibilitatea țării, iar consecința este alungarea investitorilor. În loc să se preocupe de crearea a noi locuri de muncă ei le distrug și pe cele existente. Procentul de 20% al românilor care trăiesc acum peste hotare este foarte mare. Nu văd cum nu sperie pe nimeni acest lucru. Și este vorba de 20 % din populația României pregătită profesional. Nu face nimeni nimic ca să-i aducă pe acești oameni înapoi acasă, ba dimpotrivă, se bucură că pleacă sau că rămân peste graniță, iar când revin nu-i ajută nimeni să se readapteze, nu foloște nimeni ideile sau cunoștințele lor. Eu am garanția că, dacă România ar fi rămas pe cursul ei european, dacă justiția era o certitudine și dacă birocrația se reducea, procentul de 20% se schimba demult în favoarea României. Dar nu există voință politică pentru acest lucru.

Realitățile din România sunt grave atât pentru cei ce trăiesc în țară cât și pentru românii care trăiesc în afara granițelor, deoarece ei sunt considerați în țările unde s-au stabilit by default, cetățeni din lumea a treia, sunt priviți, fiind ei fără vină, exact cum vă privește pe voi acum Europa tovarăși politicieni: ca pe niște imbecili, ca pe niște ignoranți, ca pe niște neprofesioniști, ingrați și trădători! Oamenii care trăiesc și muncesc în afara granițelor țării au o carte neagre, o pagina neagră în CV din cauza voastră. Tot ceea ce este România, tot ceea ce face România la ea acasă se răsfrânge și asupra celorlalți români care trăiesc în afara granițelor. Iată și motivul pe care îl au aceștia ca să își apere, în Piața Victoriei, țara, imaginea lor personală la urma urmei. Românilor le este rușine acum cu adevărat să se știe despre ei că sunt români și asta nu este deloc în regulă.

Dar crede oare nepotul mătușii care îngrijește bătrâni în Italia, sora fratelui care lucrează pe șantier prin Hamburg sau la Londra, copilul tatălui care este ospătar la un hotel de 5 stele din Bad Tolz, unchiul nepoatei care calcă rufe sau spală wc-urile unor familii de pe Hauptstrasse în Berlin că venind acasă și furioși fiind pe Guvernul și pe Parlamentul României, cred ei oare că acești oameni au fost plătiți sau au fost organizați paramilitar pentru a pune în pericol securitatea României? De ce ar face ei așa ceva? În primul rând acești oameni nu de bani au nevoie, acești oameni au nevoie de ȚARA lor !

Și apropo de schimbarea ordinii constituționale, mă întreb, oare interpretarea greșită a Constituției de câtre CCR, în favoarea unor interese politice precis determinate, stabilirea unui program de guvernare post electoral sau realizarea unor legi dincolo de ceea ce a fost menționat în campania electorală, schimbarea legilor justiției, înscăunarea unor șefi ignoranți și ineficienți în structuri cheie pentru funcționarea statului, lipsa de responsabilitate pentru anumite declarații politice la nivel internațional contrare Constituției (de bunul simț, de educație și nivel de cultură nici nu mai e vorba), schimbarea regulamentului Camerei Deputaților, jignirea unor parlamentari și mai presus de toate, fraudarea voturilor, atât prin șantaj politic, cât și prin lipsa unei monitorizări electronice a votului efectiv în Parlament, zecile de comisii parlamentare care nu rezolvă nimic, proiectele cu amnistia și grațierea care sunt un atac direct la securitatea cetățenilor României, atacurile la educația copiilor, proiectele infrastructurii abandonate și zeci de alte măsuri injuste pentru poporul român…oare acestea ce se cheamă că sunt?

Dar poate, prin obiectiva (mă îndoiesc, dar nu-i așa, speranța moare ultima) urmărire penală, pe care o vor desfășura procurorii compenenți de la DIICOT, vom afla că această infracțiune chiar există și a fost comisă de către bătăușii sau huliganii solicitați spre intervenție de către un personaj politic care face parte chiar din structura de stat și se va confirma chiar complicitatea reclamantului. Desigur, cu ocazia anchetei se vor desecretiza protocoalele doamnei ministru, dar doar pentru ancheta în curs de la nivelul DIICOT. Să ne facem iluzii că vom afla rezultatul anchetei în acest deceniu în trăim? Câtă ipocrizie: să desecretizezi și să anulezi protocoale importante pentru securitatea națională aruncând dovada crimei (până la urmă este incredibil cum fapta există, dovada există, dar nu poate fi reținută la dosar) și să secretizezi ceva ce este în interesul unei clici. Este o discriminare a principiilor de drept, dacă s-ar permite această teorie. La urma urmei, într-o țară unde corupția este considerată un atac la securitatea țării, existența protocoalelor era ceva firesc, atâta vreme cât interceptările se făceau în baza unui mandat semnat de către un judecător și respectau rigorile legilor. Juriștii știu că trimiterea în judecată nu se face datorită sau pe baza exclusivă a unor interceptări. Există probe coroborate, suplimentare, dovezi certe. Nici un judecător nu poate pronunța o hotărâre fără a avea dovada certă și mai multe probe pentru o faptă penală. Dar s-a uitat că securitatea națională este mai presus ca principiu decât protecția vieții private sau alte chestiuni secundare. În mod cert, într-o societate care voia să se însănătoșească, atunci când ar fi fost eradicată corupția, abia atunci protocoalele ar fi trebuit să dispară, pentru că încrederea între cetățeni abia atunci revine la locul ei firesc. Dar mă rog, asta este o altă discuție.





