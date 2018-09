Dupa 29 de ani de cautari – o reforma a Romaniei digitale. Scrisoare intredeschisa

Prolog cu gânduri

Vă amintiți anii `90 în care apăreau la televiziunea publică unică şi indivizibilă oameni care voiau să tragă un „semnal de alarma”. Democrația a adus in piața publică mai târziu “ scrisoarea deschisă „ prin care unii oamenii de bine trăgeau același semnal de alarma.

Promit că este ultimul semnal de alarmă.

În concluzie:

Domnule Președinte, Domnule Președinte al Camerei Deputaților

Domnule Președinte al Senatului,

Doamna Prim Ministru,

Domnilor Președinți ai principalelor forțe politice,

Cu respect va rog să vă îndemnați consilierii să ia în calcul în regim de urgență ceea ce se întâmpla în digitalizare.

Națiunea trebuie să facă mai multe pentru o activitate care a ajuns în plan privat să aducă 6 % din PIB iar în plan public să consume resurse importante în bani , timpul cetățenilor și să nu producă nimic, ba mai mult să accentueze decalajele față de lumea civilizată .

Cu mulțumiri,

Și da și eu sunt din Teleorman.

Spre surprinderea mea lucrurile merg în privința digitalizării într-o inerție greu de înțeles spre aceeași direcție… necunoscută . Cineva trebuie să înțeleagă că nu putem să continuăm în lipsa de digitalizare actuală și nu putem să mai cheltuim alte miliarde de euro în actuala filozofie cu rezultate egale cu zero. Salut discutarea memorandumului cu privire la Cloud-ul Guvernamental in ședința de guvern din 29 August 2018 însă este momentul să abordăm realitatea.

Ca să vă faceți o idee unde suntem am să reproduc cu permisiunea autorului un status de Facebook, status care m-a conectat la o altă realitate.

***

Autorul îmi este amic și deși am numele său nu îl voi folosi decât dacă îmi va fi cerut…

„Azi mi-am vândut mașina. Dar nu asta e important, ci experiența în sine, ca să înțelegeți despre ce vorbim. E a șasea mașină pe care o vând, prima însă în UK. Cumpărătorul a avut un iPAD, eu am folosit un iPhone. Am introdus datele contului unde urmă să-mi trimită banii, a făcut plata de pe iPAD, am așteptat 15 minute și am avut confirmarea ei pe telefon. I-am dat actele mașinii, cartea service, cheile etc.

În același timp, pe mail am primit înregistrarea tranzacției la DVLA, acronimul pentru “Driver and Vehicle Licensing Agency”, adică instituția care în UK se ocupă de tot ce înseamnă autovehicule: îți emit numerele, te înregistrează la: taxe etc., deci și Poliție, și Administrația Financiară de la noi.

Ne-am strâns mâinile și am plecat. Asta a fost tot! Mașina nu mai există pe numele meu, nu trebuie să mai fac nici un drum, să stau la vreo coadă, să obțin vreo ștampila sau să plătesc vreo taxa. Ba mai mult , taxe îmi vor returna cei de la DVLA. Asta e o parte din emailul despre care vă vorbeam .

****** “THIS IS AN AUTOMATED EMAIL – Please do not reply aș emails received at this address cannot be responded to. DVLA have been notified electronically that you have sold/transferred this vehicle into the motor trade and are no longer the keeper. DVLA will automatically issue a refund for any full remaining months for vehicle tax and cancel any direct debits. The acknowledgement letter and refund will be sent to the address on the V5C registration certificate (logbook), which was used.” ******