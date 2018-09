PSD are un plan de salvare a porcilor

Dna Dăncilă a schițat astăzi setul de măsuri guvernamentale privind pesta porcină. Premierul nominal e citat de „Adevărul” cu îndemnul repetat: „să nu facem din pesta porcină un subiect politic în An Centenar”. O pronunțare singulară, însă pe baza ei și a precedentului pot intui planul actualei puteri politice de combatere a acestui flagel. Presupun că arată, în principiu, cam așa:

1. Se va stabili o linie de comunicare cu virusul respectiv, iar dna Dăncilă îi va transmite, ferm, mesajul de mai sus. Pesta porcină va înțelege cât de grav a greșit trecând granițele unei țări aflate în prag de mare sărbătoare și se va retrage spășit și prompt înapoi în Ucraina. Presupunând că nu va face asta, din motive asupra cărora analiștii mediatici ai PSD pot conspira în multiple emisiuni de televiziune, planul va continua cu

2. Un OUG. Pesta porcină va fi interzisă, încă de la articolul 1. Înțeleg că dl Dragnea, cu dedicația sa constantă pentru bunăstarea românilor, lucrează chiar zilele astea la pasajul rapid și fără probleme al unui astfel de act, eliminând nevoia de avize tehnice din calea voinței politice. Astfel, nu vom mai avea sabotori în interiorul ministerelor, genul de șobolani care să obiecteze la Ordonanță pe motive frivole, cum ar fi că actele normative n-au efect asupra epizootiilor.

3. Dacă asta nu merge, următorul punct din planul guvernamental va fi să propună partenerilor ALDE suspendarea președintelui Iohannis, pentru complicitatea care există între șeful statului și virusul respectiv. Notând acțiunea parlamentară decisivă, organismul malign va fugi înainte să pățească la fel.

4. Dacă nu, vine nucleara: PSD va organiza un imens miting spontan, în care participanții îmbrăcați în alb îi vor atrage atenția pestei porcine că nu ține seama de voința populară exprimată în alegerile din 2016, situându-se înafara cadrului democratic. Boala nu va avea de ales decât să le dea dreptate, și va dispărea.

5. Cum e posibil totuși să nu funcționeze nici asta, va interveni Tudorel Toader, a cărui expertiză constituțională va stabili că ministrul Justiției are autoritate și asupra agenților patogeni. În cazul în care pesta va refuza să țină cont de asta, dl ministru va solicita Curții Constituționale să rezolve acest conflict, și dl Dorneanu și restul îi vor da dreptate. Președintele Curții va explica apoi că motivarea are aceeași forță juridică ca dispozitivul deciziei, și virusul se va autodistruge în consecință. Așa cum știm, deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii, nu e loc de discuție. Metoda se va folosi și la epidemia de rujeolă, în plină desfășurare.

* * *

Ajuns aici trebuie să mă refer la legea unui anume Poe, care spune că, fără un indiciu explicit asupra intenției autorului, parodia cea mai grosieră și extremă riscă să fie considerată de unii cititori exact invers, o exprimare sinceră și autentică. Dacă le-ar ajunge sub ochi, m-aș vedea în situația în care o parte din secta supusă Antenei 3 ar avea o singură obiecție la „planul” de mai sus, și anume că am neglijat să menționez alte măsuri eficace împotriva epizootiei: virusul ar putea fi înfierat de Gâdea și Badea, avocatul dlui Trump ar putea fi convins să transmită sincer că e împotriva flagelului, jandarmii a căror competență s-a dovedit pe 10 august ar putea convinge orice organism viu să evacueze zona la ordin(e) perfect legale, șamd.

Oricum, să lămurim ce e și ce nu e pamflet și parodie mai sus. N-am exagerat acțiunea guvernamentală, pentru simplul fapt că nu am cum. Recitiți măsurile propuse, ele reprezintă întocmai și rezumă aproape complet ce a însemnat guvernarea PSD și ALDE, ajunsă acum aproape de jumătatea mandatului. Am prezentat, într-un anume context, întreaga lor agendă politică, am descris setul închis de subiecte și de moduri de operare pe care l-a promovat majoritatea condusă de dnii Dragnea și Tăriceanu. Un singur lucru am parodiat acolo, de fapt am parafrazat doar purtătorii de vorbe ai guvernării, și anume că această agendă politică ar fi eficace, în contextul problemei date, sau în oricare altul. Că o guvernare cu obsesia singulară a distrugerii justiției penale de dragul infractorului din vârful PSD, și al celor aflați în aceeași situație, poate să se ocupe în același timp și de sănătatea oamenilor, animalelor, economiei, infrastructurii sau de orice altceva.

Nu, nu poate. Declarațiile politice belicos-inepte pot umple spațiul public, nu și fondul de rezervă al guvernului. Majoritatea parlamentară îl poate suspenda pe președinte, nu și răspândirea unui virus. Pentru asta ar fi fost nevoie, între altele, de numirea unui om competent și responsabil în fruntea ANSVSA, nu pila cuiva care să suspende, din cine știe ce motive, controale veterinare periodice. Mandatul popular obținut în 2016, democratic cum e, nu impresionează deloc pesta porcină. Pentru asta ar fi trebuit un guvern care să asculte de avertismentul Comisiei Europene, din februarie 2017, nu guverne-surogat populate de nulități incompetente și manevrate de lider prin interpuși. În fine, că veni vorba, un OUG îl poate salva pe Liviu Dragnea &co. de condamnări și dosare penale. Atât și nimic mai mult.







