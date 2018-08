Lovitura de grație a lui Liviu Dragnea

Mai exact, liderul PSD i-a cerut premierului să schimbe procedura de avizare în ministere, totul urmând să fie la mâna unei structuri organizate la Guvern, iar ultimul cuvânt să-l aibă ministrul. Mai exact, să înlocuiască profesioniștii cu politrucii.​„În același timp, am rugat-o să analizeze cu maximă atenție schimbarea procedurilor de avizare în ministere, pentru că e inadmisibil ce se întamplă de atatia ani de zile. Unii funcționari vor să împiedice orice initiativă. România nu se poate dezvolta în felul ăsta. O coaliție câstigă alegerile, pentru că votul e sfânt, nu cum spuneau unii în piață că „fac pe el de vot”. Dacă am primit această încredere de la populație, guvernul decide oportunitatea. Se întarzie enorm în ministere cu avizarea. Am rugat-o să faca o schimbare radicală a acestei birocrații care sugrumă actul de guvernare. Decizia trebuie să fie la ministru. Trebuie să fie o structură la Guvern care să avizeze și miniștrii să vină cu deciziile din punct de vedere al oportunității. Mi-a promis că se va apleca cu atenție asupra acestui lucru”.De ce vrea Liviu Dragnea „schimbarea radicală”:1. Dacă nu era un funcționar din ministerul Justiției, care să strecoare în OUG 13 că actul normativ intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, acum Liviu Dragnea, și nu numai, ar fi fost scăpați de toate problemele penale.2. Dacă nu erau unii funcționari din ministere, cel mai probabil acum Liviu Dragnea avea în Monitorul Oficial ordonanța privind amnistia și grațierea.3. Dacă nu erau funcționari din ministere, noile coduri penale atent lucrate în comisia pesedistului Iordache erau de mult în vigoare, promovate printr-o ordonanță de urgență.O singură secundă dacă una dintre OUG-urile mai sus-menționate va fi în vigoare, Liviu Dragnea va putea spune, cu adevărat, că a scăpat, dând lovitura de grație nu doar adversarilor politici, ci și democrației, statului de drept, gâtuit până la sufocare de doi ani de zile încoace.Salvarea personală este prima miză, însă „schimbarea radicală” dorită de șeful PSD va pune, de acum înainte, în pixul miniștrilor și alte decizii importante, nemaiexistând, în fapt, nicio piedică în calea interesului de partid.Tocmai a început ședința de Guvern, și premierul Viorica Dăncilă a înfierat, pe punctajul de la partid, opoziția și pe președintele Klaus Iohannis. Prim-ministrul n-a scos niciun cuvânt despre promisiunea făcută șefului său. Cu siguranță este o chestiune de timp până îi va confirma încrederea lui Liviu Dragnea. Depinde doar de câtă răbdare mai are acesta. Și cum se vede, nu pare că mai are.