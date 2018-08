Fetele intunecate ale cinismului politic – incercarea de deturnare a protestului din 10 august

Motto:

”Parcă un blestem ne însoțește, că nu ne vom putea rupe niciodată de umbra zâmbitoare a lui Iliescu”[1]

Ion Caramitru

”Mi-a stat mintea-n loc!”; vi s-a întâmplat să simțiți uneori că sunteți efectiv copleșiți de tupeul și de încrâncenarea cu care vi se servesc furios argumente false și manipulatoare într-o discuție, încât pur și simplu, siderat de neverosimilul situației să simțiți că…vă stă mintea în loc, realmente?

Argumentele raționale, adevărul, evidența, nimic nu mai are valoare. Pentru cel din fața ta doar argumentul său contează și doar concluziile sale pot avea valoare de adevăr, pe măsură ce persistă în efortul disuasiv, menit să-ți anuleze rațiunea și demnitatea, să te încovoaie, să-ți anuleze voința, valorile, credința.

Vineri, 10 august 2018, în Piața Victoriei s-au adunat peste 100 de mii de oameni așa cum probabil se adunau cândva grecii în Agora să dezbată problemele cetății. În cetatea greacă antică oamenii liberi veneau să-și spună păsul, ba chiar era o datorie pentru ei să ia parte la viața cetății, să contribuie. Nu toți erau de aceeași părere, așa cum nu toți cei prezenți în Agora țineau să ia cuvântul. Unii se manifestau aprobator, alții dimpotrivă în timp ce aceia care țineau cu tot dinadinsul să-și spună păsul pășeau în centrul adunării și-și declamau discursul. Indiferent de modul de manifestare, toți se bucurau de respect.

Dar vineri, 10 august, cetățenii care au decis să ia parte la viața cetății și au venit în Piața Victoriei erau deja condamnați de autorități – desigur, fără știrea lor – să fie subiecții unei lecții, mai mult, să sufere o corecție fizică, în timp ce punctul lor de vedere nu interesa pe nimeni dintre guvernanți, care, în frunte cu premierul, au preferat să-și vadă de vacanță.

Ce s-a întâmplat în acea vineri seara în Piața Victoriei se știe prea bine. Unii au văzut această realitate cu ochii lor, alții au putut să o cunoască informându-se, privind imaginile difuzate de mass media românească ori străină, așa cum a fost aceasta surprinsă de corespondenții de presă care au ajuns la fața locului.

Dar, dincolo de această realitate, un întreg aparat propagandistic – pe care cândva nutresc speranța că cineva specializat îl va investiga și-i va desluși mecanismul subversiv, precum și scopurile, obiectivele pe care le servea – a construit o meta-realitate de care, atunci când te lovești, îți…stă mintea în loc. Și te întrebi: Doamne, în ce țară trăim? Și ce va mai urma?

Și pentru că din ianuarie 2017 actuala guvernare – care, să nu uităm, a schimbat trei premieri dar fără ca acest lucru să fi avut vreo legătură cu vocea străzii, așa cum mărturisea fostul premier Sorin Grindeanu:

”E o zi tristă pentru mine. Azi, la presiunile lui Liviu Dragnea, am fost exclus din PSD. Oricât ar încerca Liviu Dragnea să scape de mine, pentru că îi sunt incomod, am fost, sunt și voi fi PSD-ist. Domnul Dragnea încearcă să confiște un întreg partid, pentru că îi este frică de contactul cu marea masă a membrilor de partid. (…) Despre această zi se va mai spune că PSD a depus moțiune de cenzură împotriva propriului Guvern, dintr-un singur motiv: pentru că domnul Dragnea vrea tot mai multă putere.”;

adică instabilitatea guvernamentală, care a dus la numirea a trei premieri într-un interval de doar douăsprezece luni, a avut la origine voința unui singur om, care deține conducerea în PSD – nu a ținut deloc cont de vocea străzii, tensiunea din societate nu s-a stins, dar nici nu s-a exprimat altfel decât prin protest pașnic. Până vineri, când puterea a hotărât că și protestul civilizat trebuie confiscat și pedepsit.

Mă opresc aici cu introducerea și vă invit mai departe la o lectură a evenimentelor din 10 august reconstituite pe baza afirmațiilor celor care consideră că:

(i) societatea românească este fracturată pentru că există un interes al opoziției parlamentare și neparlamentare, dar și a președintelui Iohannis ca tensiunile din societate să fie permanente, după modelul ”revoluției portocalii de la Kiev”;

(ii) că tensiunile din societate sunt întreținute de ”statul paralel” și de multinaționale, care încearcă să împiedice actuala coaliție ce deține puterea să guverneze eficient, că crească salariile și pensiile;

(iii) că intervenția violentă a jandarmilor în Piața Victoriei, în seara zilei de 10 august 2018, a fost legitimă, proporțională și legală, menită să împiedice o lovitură de stat care să schimbe prin violență guvernul Dăncilă;

(iv) că demersul actual al procurorilor militari este neavenit, abuziv, un răspuns la un ordin al președintelui Iohannis, menit să intimideze Jandarmeria;

(v) că George Soros și-a propus, nici mai mult, nici mai puțin decât să-l lichideze fizic pe Liviu Dragnea[2], iar KGB să-l racoleze pe Darius Vâlcov[3].

Să le dăm cuvântul, așadar:

MANIPULAREA

▪”Eu nu am SPP de când am venit la Cameră. Asta nu înseamnă că vreun ministru din două guverne a renunțat la SPP. Nu a fost o decizie politică, a fost o decizie a premierului și miniștrilor. (…) Este un coleg de-al nostru, Paul Stănescu – probabil că de aia are și probleme acum sau poate că este o simplă coincidență – el a spus în mai multe întâlniri publice în țară, la întâlniri ale CExN, că un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahonțu care a spus că nu vorbește în numele dumnealui – eu cred că vorbea doar în numele dumnealui – și a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat și că dumnealui să stea deoparte că o sa fie protejat și chiar o să ajungă președintele partidului.” – Liviu Dragnea, președinte PSD și președinte al Camerei Deputaților[4]