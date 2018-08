De ce iese Darius Vâlcov, în plin scandal legat de proteste, cu un atac asupra sectorului gazelor

De ce ar invoca Darius Vâlcov o problemă care oricum a fost rezolvată de câteva luni exact cum a dorit Guvernul? Prețul de referință a fost actualizat în luna februarie 2018. "În februarie 2018, ANRM a actualizat prețul de referință pentru gazele naturale. Ca urmare a aplicării noului preț de referință, în semestrul I al anului 2018 a avut loc o creștere a încasărilor redevențelor cu 117.031,16 RON", se arată chiar la finalul unei note publicate de Vâlcov peDe atunci, prețul de referință pentru gazele naturale extrase în România se calculează în funcție de prețurile de tranzacționare de pe bursa de la CEGH Viena, pe baza unei formule de calcul.În următoarea perioadă va fi rediscutată în Parlament legea offshore privind operațiunile petroliere din Marea Neagră, unde au fost confirmate zăcăminte de peste 200 de miliarde de metri cubi de gaze. Principalele beneficiare ale legii sunt companiile petroliere străine ExxonMobil, OMV Petrom și Black Sea Oil&Gas. Șeful PSD Liviu Dragnea și-a asumat singur această lege care a fost retrimisă de președintele Klaus Iohannis în Parlament pentru reexaminare. Potrivit informațiilor HotNews.ro, Liviu Dragnea a dorit să-și asume această lege pentru a putea purta personal negocieri cu operatorii din Marea Neagră, scopul fiind forțarea obținerii unui sprijin politic din partea SUA și UE. Acum, când scandalul protestelor din Piața Victoriei a ajuns la dimensiuni uriașe și pare de neoprit, Liviu Dragnea are nevoie mai mare ca oricând de un astfel de sprijin. Cu orice preț. Postarea lui Darius Vâlcov, care conține și tag-ul #josmafiagazelor, este un mesaj către companii. ExxonMobil, OMV Petrom și Black Sea Oil&Gas doresc să exploateze gazele din Marea Neagră, însă pentru a lua deciziile finale de investiții au nevoie de Legea offshore. Fără această lege nu vor lua nicio decizie.Klaus Iohannis a hotărât la începutul lunii august retrimiterea Legii Offshore în Parlament în vederea reexaminării. Forma care a fost aprobată la începutul lunii iulie de Parlament și asumată de Liviu Dragnea a stârnit nemulțumirea operatorilor din Marea Neagră și chiar a ambasadorului american Hans Klemm, care a spus că au fost încălcate toate principiile transparenței și negocierii și că "este îndoielnic". Ulterior, Liviu Dragnea a spus că legea ar putea fi modificată prin OUG astfel încât fie aduse anumite clarificări. Nu mai este nevoie de OUG deoarece Klaus Iohannis a retrimis-o în Parlament. De acum urmează noi negocieri."Asa arata un jaf de 2 miliarde $. Ce ar fi inseamnat acesti bani pentru Romania? Alocatiile tuturor copiilor pentru 2 ani. Sau constructia a 10 spitale mari, complet utilate, cu cate 600 de paturi fiecare. Sau constructia si dotarea a cate 3 gradinite in fiecare localitate din Romania. Sau finalizarea autostrazii Ploiesti-Brasov. #dnanuvede #acolosuntbaniidumneavoastra #josmafiagazelor", a scris Darius Vâlcov joi seara pe Facebook, prezentând și o informare a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.Această informare a ANRM a fost făcută în urma unei solicitări și conține inclusiv o frază populistă, care nu este specifică unei instituții de reglementare: "Prețul de referință al gazelor naturale este prețul minim admis la tranzacțiile cu gaze naturale considerat de statul român în vederea aplicării redevenței și valorificării acestei resurse în interesul cetățenilor".Darius Vâlcov a fost ministru al finanțelor în perioada decembrie 2014-martie 2015. De ce nu a fost actualizat prețul de referință atunci?

