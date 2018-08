Cum e turcu, si pistolul. Lectii pentru Romania

In ziua de Luni 13 August lira turceasca (“TRY”) a atins un nivel de slabiciune istoric fata de dolarul american (“USD”). USDTRY a inchis ziua la 7.24 fata de sub 4.0 la inceputul anului. Care sunt cauzele si mai ales ce concluzii putem trage relevante pentru economia Romaniei?

Nu imi propun sa fac o analiza politica sau economica exhaustiva a Turciei – au facut-o multi experti, notabile fiind articolele lui Dragos Mateescu pe Contributors.ro. Mai degraba imi propun sa explic cauzele fundamentale, tehnice ale recentei deprecierii extraordinare a lirei turcesti si sa ofer cateva invataminte pentru economia si moneda romaneasca.

Dupa evenimentele din Iulie 2016 tendinta istorica de depreciere a TRY fata de USD s-a accelerat. Principala cauza a fost inflatia, in special cea a costurilor fortei de munca, in timp ce dobanda de referinta a bancii centrale a Turciei a ramas neschimbata pana recent, la 8%. Desigur, cauzele fundamentale ale acestor evolutii economice sunt de fapt politice. Controlul tot mai centralizat si autoritar al presedintelui Erdogan a rezultat in impunerea viziunii sale economice asupra tarii cu putine obstacole. Astfel dorinta de a accelera cresterea economica a tarii, in special prin investitii publice masive in infrastructura si constructii, a inceput sa puna presiune pe inflatie, iar aversiunea publica (religioasa poate?) fata de cresterea dobanzilor a timorat conducerea bancii centrale a Turciei si a rezultat intr-un nivel constant, mult prea mic fata de rata crescanda a inflatiei.

Drept urmare USDTRY a continuat sa se deprecieze creand un cerc vicios in care inflatia a continuat sa creasca din cauza deficitelor gemene (de cont curent si bugetar). In alte cuvinte, economia turceasca are nevoie permanenta de lichidati in USD pentru a finanta deficitul de cont curent si, intr-o masura mai mica, de dobanzi cat mai mici pentru a finanta deficitul bugetar. Cu toate acestea succesul electoral al lui Erdogan si partidului in alegerile parlamentare din 2015 si 2018 precum si la referendumul constitutional din 2017 i-au permis acestuia sa mentina un control absolut asupra vietii politice si economice a tarii si sa mentina increderea investitorilor si sectorului privat. In consecinta USDTRY s-a depreciat oarecum lent si moderat in ultimii trei ani iar lichidatea pietii a fost buna. La inceputul lunii Mai 2018 USDTRY tranzactiona la putin peste 4.0 practic la acelasi nivel ca sfarsitul turbulentului an 2016. Ce s-a intamplat?

Luna Mai a fost dezastruoasa pentru TRY in principal din cauza declaratiilor si actinilor politice ale lui Erdogan care a preluat controlul monetar de la banca centrala socand investitorii si pietele. Numai in luna Mai TRY s-a depreciat cu 15%. Asa cum spuneam mai devreme deprecierea monedei nationale accelereaza cercul vicios al inflatiei pe fondul deficitelor structurale ale economiei. In combinatie cu pierderea increderii pietelor de capital rezultatul a fost brutal si imediat, USDTRY incheie luna la 4.5 unde ramane si in iunie, luna in care partidul presedintelui castiga alegerile parlamentare (desi pierde majoritatea absoluta) si formeaza un nou guvern.

Pe 9 Iulie Erdogan numea la faraonicul palat prezidential din Ankara un nou guvern in care importantul post de ministru al finantelor si trezoreriei este ocupat de nimeni altul decat ginerele lui, un om de 40 de ani, care nu avea niciun fel de experienta profesionala relevanta pentru un astfel de post. USDTRY incheie luna peste 5.0. Intre timp apar efecte secundare, lichiditatea pietii sufera si USD incepe sa fie tot mai greu de cumparat atat de catre gospodarii cat si de catre companii. Inflatia reala depaseste cu mult cifra oficiala, dupa unii experti nivelul ei depasind chiar 100%. USDTRY termina luna la aproape 5.0.

Vinerea neagra a venit pe 10 August. Cu imprevizibilitatea-i caracteristica presedintele Trump anunta masuri punitive impotriva industriei otelului din Turcia dubland tarifele la importurile de otel si aluminiu turcesc. Aceasta masura a venit pe fondul disputelor din ce in de mai dure intre SUA si Turcia, exacerbate de condamnarea si detentia unui pastor evangelic american care locuia la Izmir, in conditiile in care baza electorala cea mai solida a presedintelui Trump o reprezinta alegatorii evanghelici. Piata este surprinsa extrem de negativ si reactioneaza violent peste weekend ducand cursul USDTRY la maximul lui istoric de 7.24 pe 13 August.

Autoritatile turce sunt obligate sa reactioneze si banca centrala introduce masuri relaxare monetare de urgenta, Erdogan isi convinge aliatii politici din zona Golfului sa investeasca USD ceea ce modereaza cursul de schimb. Toate aceste masuri disperate raman paleative si multi analisti sunt de parere ca Turcia se indreapta spre incapacitate de plata.

Ce elemente sunt relevante pentru economia actuala a Romaniei? Putem extrapola in vreun fel? Unde merge cursul EURRON? Haideti sa incercam sa raspundem pe rand la aceste intrebari.

Ca si Turcia, Romania incepe sa simta efectele unui combinatii toxice de elemente politice si economice. Deficitele gemene de cont curent si bugetar sunt mari si in crestere. In Romania deficitul bugetar de aproximativ 3% este la maximul permis de mecanismele de stabilitate ale EU si mentinut acolo numai prin taierea brutala a investitiilor. Inflatia este si ea in crestere accelerata, ce-i drept avand cauze diferite de Turcia, ca urmare a cresterii rapide si semnificative ale salariilor bugetarilor, a pensiilor si ale cheltuielilor sociale. Guvernarea este slaba si instabila. Principalele ministere sunt conduse de persoane controversate sau incompetente.

Disputele intre executiv si BCR se intetesc pe masura ce inflatia si ROBOR cresc. Ca si in Turcia guvernul pune presiune pe BCR ca sa nu ridice dobanzile. RON continue sa se deprecieze dar controlul monetar puternic al BCR modereaza momentan fenomenul. Increderea investitorilor si a agentiilor de rating ramane momentan solida ceea ce atenueaza socurile vesnicelor scandaluri politice.

Acestea fiind spuse nu trebuie sa fii mare expert ca sa iti dai seama ca actuala situatie economica este nesustenabila. Presiunea cauzata de cresterea economica pe steroizi bazata pe cheltuieli sociale finantate din deficit, combinata cu reducerea drastica a investitiilor si cresterea inflatiei, va avea nevoie de o supapa. In plus pe fondul acestei presiuni crescande pot aparea “lebedele negre”.

Imaginati-va ca turistii israelieni sau ziaristii austrieci batuti cu brutalitate de jandarmi pentru ca au avut ghinionul sa tse afle in zona Piata Victoriei la momentul nepotrivit erau de fapt cetateni americani. Presedintele Trump primeste informatia din media si prin intermediul ambasadei SUA la Bucuresti si, la putin timp dupa, citeste in Washington Examiner, un jurnal conservator drag presedintelui, ca Romania ar trebui curatata cu ajutorul sanctiunilor economice (vezi articolul din Washinton Post).

Cum ii sta in obicei, se poate intampla ca presedintele Trump sa pluseze pe Twitter, sa anunte de pilda ca situatia din Romania nu este buna si ca e nevoie de sactiuni economice. Actualul guvern se simte obligat sa raspunda agresiv si in contrapartida. Trump pune sub semnul intrebarii prezenta militara americana in Romania. Ma opresc aici cu astfel de scenarii de groaza dar dupa cum am vazut si in Turcia disfunctionalitatile economice si politice are unei tari pot deveni rapid si imprevizibil adevarate crize.





