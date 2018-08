Cum au denaturat adevărul Jandarmeria Română și Ministrul de Interne

​Reprezentanții Jandarmeriei Române și ministrul de interne Carmen Dan nu au reușit să justifice până acum actele de violență exercitate vineri împotriva protestatarilor pașnici și asupra jurnaliștilor. Multe dintre explicațiile oferite începând de sâmbătă au fost dezmințite ulterior. Există numeroase probe video și mărturii care demonstrează clar că dispozitivele Jandarmeriei Române nu au fost "eminamente defensive", că femeia jandarm nu a rămas "paralizată pe viață" și că Parchetul militar nu a delegat un procuror care să supravegheze intervențiile "de la începerea activităţii până la finalitatea ei".







Prima contradicție: Acțiunile "eminamente defensive" s-au transformat în atacuri asupra cetățenilor pașnici și asupra jurnaliștilor





Multe alte imagini arată cum sunt agresați oameni care aveau o atitudine pașnică și care ridicau mâinile, imagini cu jandarmi care aruncau în neștire cu gaze lacrimogene, imagini cu femei speriate care fugeau cu copii în brațe. Mulți au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului sau au fost internați. Au fost peste 450 de răniți. Până în urmă cu câteva ore fuseseră depuse 126 de plângeri penale din partea victimelor.





A doua contradicție: Femeia jandarm rănită grav a ieșit fugind din spital





"Aş vrea să vă spun că, dincolo de intervenţiile dificile pe care le-am avut aseară, pe departe cea mai dificilă intervenţie a fost să explicăm părinţilor colegei noastre că fata lor s-ar putea să rămână paralizată pe viaţă", spunea sămbătă dimineață Marius Militaru. Imediat s-a dovedit că a fost o informație falsă, fiind contrazisă imediat chiar de ministrul sănătații, Sorina Pintea, care a spus că Sorina Pintea că femeia jandarm "are un hematom, nu este o fractură de coloană cervicală". Apoi au apărut imagini care arătau că femeia mergea singură după agresiunile asupra ei. Mai mult, era furioasă și a țipat la colegii ei: "Fraților, unde dracu' m-ați dus?". Ca scuză pentru informația falsă, Georgian Enache, purtătorul de cuvânt Jandarmeria Capitalei, a spus luni la Digi24 că a interpretat greșit diagnosticul, pe motiv că "nu suntem experți, nu suntem medici". Marți, femeia a ieșit în fugă din spital.





A trei contradicție: Procurorul delegat de la Parchetul Militar se afla în trecere prin Piața Victoriei





În ciuda acestor abuzuri, nu și-a prezentat absolut nimeni demisia. Dimpotrivă, șeful interimar al Jandarmeriei Române, colonelul Sebastian Cucoș, vrea să fie numit permanent în funcția de comandant al instituției. "Am absolvit un examen legal, după absolvirea acestui examen pentru poziția de comandant al Jandarmeriei Române este necesar avizul CSAT-ului, e o procedură, durează. Nu fac decât să aștept ca acest parcurs procedural să se încheie", a declarat marți seara Sebastian Cucoș.



Sămbătă dimineață, Marius Militaru, şef Serviciu Comunicare Jandarmeria Română, și Georgian Enache, reprezentantul Jandarmeriei Capitalei, au ieșit în fața presei să susțină că "dispozitivele pe care noi le-am adaptat la mitingul de aseară au fost eminamente defensive" și că au avut "acţiuni reactive în momentul în care forţele de ordine au fost atacate". Câteva ore mai târziu a ieșit și Carmen Dan care a susținut că Jandarmeria nu a intervenit împotriva cetățenilor pașnici, ci împotriva acelor huligani periculoși care au atacat autoritatea statului. Însă aceste afirmații au fost contrazise de imagini video încă de vineri seara din timpul protestelor. De atunci și până acum au apărut o serie de imagini care arată clar cum se năpusteau jandarmii asupra unor oameni pașnici, asupra jurnaliștilor care își făceau meseria și chiar asupra unor turiști israelieni aflați într-un taxi. Din filmări reiese că multe dintre acțiunile violente ale jandarmilor erau coordonate de un bărbat îmbrăcat în alb, care ar fi șeful Brigăzii speciale de Intervenții „Vlad Țepeș”, respectiv colonelul Cătălin Răzvan Paraschiv.Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor au sesizat Platforma pentru Protecţia Jurnalismului din cadrul Consiliul Europei cu privire la agresiunile jandarmilor la adresa jurnaliştilor, din data de 10 august 2018.Imagini cu agresiunile jandarmilor continuă să apară chiar și la patru zile de la protest. C hiar în cursul zilei de marți, au apărut noi imagini cu momentul în care bărbatul în alb care ar fi aplicat în teren ordinele de evacuare a Pieței Victoria îi ia telefonul reporterului HotNews.ro, iar jandarmii care-l însoțeau îl bruschează pe acesta. Alte imagini arată cum jandarmii scot dintr-un taxi patru turiști israelieni, pe care îi trântesc la pământ și îi lovesc. Ambasada Israelului în România a calificat incidentul drept unul „inacceptabil și extrem de serios”.Marius Militaru și Georgian Enache au susținut sămbătă că acțiunile jandarmilor au fost supravegheate în permanență de un procuror delegat de la Parchetul Militar. "Ţin să precizez faptul că toată acţiunea de aseară a colegilor mei a fost supravegheată de un reprezentant al Parchetului Militar, care reprezintă autoritatea abilitată să constate încălcarea legii de către forţele de ordine şi să analizeze într-un mod pertinent modalitatea în care s-a acţionat", a spus Georgian Enache. "În permanenţă, de la începerea activităţii până la finalitatea ei, am avut lângă noi un procuror delegat de la Parchetul Militar", a spus și Marius Militaru. La rândul ei, Carmen Dan a ieșit marți să susțină că "Jandarmeria şi-a coordonat toate intervenţiile în Piaţă sub supravegherea unui procuror militar".Toate aceste informații au fost negate de Parchetul Militar, care a spus că "de la Parchetul Militar Bucureşti nu a fost niciun procuror care să facă parte din centrul mobil de comandă". În plus, un astfel de demers ar excede competențelor Parchetului Militar. "În după amiaza zilei de 11 august s-a primit o solicitare din partea Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi s-a şi răspuns în sensul că acest demers de a desemna un procuror să facă parte din centrul de comandă mobilă înaintat excede competenţelor profesionale şi deontologiei profesionale", a spus marți prim-procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu.După aceste declarații ale reprezentantului Parchetului Militar, Jandarmeria a spus numele procurorul militar prezent în Piața Victoriei, susținând că s-a aflat acolo între orele 17:00-04:00 și că autosesizat cu privire la evenimentele de la miting. Aici, Jandarmeria s-a contrazis singură, deoarece sâmbătă susțineau că s-a aflat în permanență, de la începerea activității până la finalitatea ei. Protestul a început de la primele ore ale dimineții, nu la ora 17.00. Apoi susțineau sămbătătă că a fost delegat de la Parchetul Militar. Marți au afirmat că s-a autosesizat. În plus, Jandarmeria Română a pus la dispoziția presei procesul verbal de sesizare din oficiu a procurorului militar Bogdan Pîrlog. De altfel, chiar Bogdan Pîrlog, procurorul în cauză a spus pentru Libertatea că nu a avut nicio atribuție și că a ajuns în Piața Victoriei aflându-se în drum spre casă. În acel proces verbal, Bogdan Pîrlog face precizări care nu sunt favorabile Jandarmeriei. Spune că "faptele sesizate ar putea să întrunească elementele constitutive ale infracțiunilor de purtare abuzivă, abuz în serviciu și neglijență în serviciu". Este neclar de ce Jandarmeria a prezentat presei un document care nu face altceva decât să întărească acțiunile abuzive. Posibil să fi dorit doar să demonstreze că acel procuror s-a aflat în Piața Victoriei.