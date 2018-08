Model de plângere penală privind evenimentele din 10 august 2018

După violenţele de vineri, 10 august 2018, ca şi potrivit indicaţiilor din notele de subsol, iar atunci când e gata să scoateţi notele de din noaptea care a urmat, care au reprezentat aproape o mineriadă, am pregătit un model de plângere penală pentru victimele celor întâmplate atunci. O să vă rog să-l personalizaţi subsol. Apoi veţi printa plângerea, o veţi semna şi veţi merge să o depuneţi personal sau prin curier rapid ori poştă (neapărat scrisoare recomandată cu confirmare de primire) la. Puteţi adăuga în textul plângerii link-urile spre eventualele live-uri pe Facebook.

Ulterior veţi fi citaţi pentru audiere. Pregătiţi-vă sufleteşte să petreceţi câteva ore bune cu discuţiile şi cu redactarea declaraţiei. La momentul acela trebuie să adresa pe care o găsiţi la acest link: http://pmcma.mpublic.ro/contact.htm. La plângere să ataşaţi copii după actele medicale (dacă e cazul) şi pe CD/DVD fotografiile şi filmările relevanterelataţi în amănunt experienţele domniilor voastre, precum şi ce aţi văzut întâmplându-se altora. De asemenea, să indicaţi eventualii martori, adică persoane care v-au însoţit sau cunoştinţe cu care v-aţi intersectat pe parcursul evenimentelor.

Am să vă rog să nu ezitaţi ca pe parcursul anchetei şi al procedurilor ulterioare în instanţă să îmi adresaţi prin email la adresa avocatiius@gmail.com orice întrebări aţi avea.

DOMNULE PRIM PROCUROR,

Subsemnatul ___________[1], CNP _____________, domiciliat în ____________________________________, legitimat cu CI[2] seria __ nr. ________, eliberată de SPC ____________, la data de __.__.20__, cu domiciliul ales[3], unde solicit să mi se facă orice citări şi comunicări, situat în Municipiul Bucureşti, _________________, vă aduc la cunoştinţă următoarele fapte:

La orele __.__-__.__, în ziua de 10.08.2018, în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului României[4], am luat parte la o adunare publică la care au mai fost prezente alte câteva zeci de mii de persoane, majoritatea paşnice, pentru a-mi exprima dezaprobarea faţă de politicile în materie penală şi de justiţie ale actualei coaliţii guvernamentale şi pentru a cere demisia Guvernului şi organizarea de alegeri anticipate. Manifestarea mai era cunoscută şi ca „protestul/mitingul diasporei”, deoarece ideea organizării sale a provenit de la comunităţile de cetăţeni români de peste hotare, ca de altfel şi mulţi dintre participanţi.

Nu cunosc în ce măsură s-au respectat toate formalităţile prevăzută de Legea nr. 60/1991 a adunărilor publice republicată, dar ştiu că acest eveniment era anunţat pe reţelele de socializare şi în media de mai multe luni de zile, de unde am aflat şi eu de el. Mai ştiu de asemenea că art. 3 din Legea nr. 60/1991, care fixează excepţiile de la regula generală a notificarii prealabile a adunărilor publice (art. 1 alin. (2) din Legea nr. 60/1991 republicată), precizează următoarele: “Nu trebuie declarate în prealabil adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum şi cele care se desfăşoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. În cazul în care organizatorii adunărilor publice nesupuse declarării prealabile deţin indicii sau date că desfăşurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori că ar putea să ducă la manifestări violente, au obligaţia să solicite din timp primarilor, unităţilor de jandarmi competente teritorial şi poliţiei locale sprijin de specialitate.”

La orele 16.30[5], a avut loc o primă busculadă, provocată de o serie de elemente turbulente, care au încercat o pătrundere violentă în curtea Palatului Victoria. Am aflat acest lucru ulterior din mass media şi de pe reţelele de socializare, eu aflându-mă la distanţă de acea zonă. Pe la orele 20-21, am sesizat că deasupra noastră, în zona în care mă aflam[6], erau detonate nişte obiecte care semănau cu artificiile (şi până atunci se auziseră bubuituri şi se vedea fum pe latura dinspre bulevardele Iancu de Hunedoara, Lascăr Catargiu, Calea Victoriei, Calea Buzeşti şi Nicolae Titulescu a Pieţei Victoria, iar uneori acest fum iritant era adus de vânt până la mine). Când am simţit în ochi, nas şi gură iritatea puternică, mi-am dat seama că era vorba de gaze lacrimogene. Deşi m-am mutat în altă zonă[7], atacul cu gaze lacrimogene a continuat în acelaşi fel, la intervale destul de scurte de timp. Personal am fost în total gazat de __ ori[8], fiind nevoit să mă retrag tot mai mult din perimetrul Pieţei Victoria pentru a-mi recăpăta respiraţia şi vederea. La un moment dat m-am simţit chiar ameţit şi era să leşin. A trebuit să susţin alte persoane care mi-au cerut ajutorul. Precizez că în tot acest timp în zonele unde m-am aflat eu şi pe unde m-am retras nu existau grupuri de huligani sau alte persoane turbulente, care să-i atace pe jandarmi.

Cel mai grav atac cu gaze detonate deasupra noastră a avut loc pe la orele 22.20, deşi am înţeles ulterior din mass-media că ordinul de evacuare a Pieţei Victoria a fost emis de Prefectul Municipiului Bucureşti de-abia la orele 23.10. Efectiv, nu am mai putut să rămânem pe loc şi ne-am refugiat către Şoseaua Kiseleff şi bulevardul Aviatorilor. Am văzut oameni căzuţi în inconştienţă şi luaţi cu targa dintre noi. Mult nu a lipsit ca şi subsemnatul să nu-mi pierd cunoştinţa.

Nici acolo nu am fost lăsaţi în pace. Undeva între orele 23 şi 23.30 printre noi au părut câţiva jandarmi călare, însoţiţi de jandarmi cu câini şi de scutieri, care ne-au ameninţat, înainte de a se retrage spre Muzeul de Geologie şi în spatele nostru, către maşina care bloca Şoseaua Kiseleff. Ne-am retras prin strada Monetăriei şi pe bulevardul Ion Mihalache, unde câteva mii de oameni continuam să protestăm, în timp ce jandarmii în platoşe şi înarmaţi cu bulanele specifice se ţineau după noi şi presau să ne îndepărtăm şi mai mult. Urmărirea a continuat chiar şi după ce ne-am despărţit pe diferite străzi în grupuri mai mici. Eu am luat-o pe bulevardul Banu Manta şi am fost ajuns din urmă în zona intersecţiei cu bulevardul Nicolae Titulescu. Unul din jandarmi m-a lovit în mod repetat, abia apoi am fost lăsat să plec.[9] Era ora 1 sau 2 noaptea, 11 august 2018.

M-am prezentat la Spitalul de Urgenţă Floreasca, unde am fost consultat, supus unor investigaţii şi am primit unele îngrijiri medicale. Ataşez copii după actele medicale şi solicit prezentarea mea cât mai grabnică la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”, în vederea întocmirii certificatului medico-legal[10].

Consider că faptele descrise constituie infracţiunile de abuz în serviciu (art. 297 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal republicată, raportat la art. 309 din aceeaşi lege, având în vedere numărul părţilor vătămate), purtare abuzivă (art. 296 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal republicată), loviri şi alte violenţe (art. 193 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal republicată) sau vătămare corporală (art. 194 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal republicată), în funcţie de numărul de zile de îngrijiri medicale constatate prin certificatul medico-legal ce va fi administrat în cauză, precum şi infracţiuni contra umanităţii (art. 439 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal republicată), în modalitatea prevăzută de lit. g: „(1) Săvârşirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populaţii civile, a uneia dintre următoarele fapte: g) vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unor persoane”.

Drept urmare, vă solicit respectuos să luaţi măsurile care se impun pentru identificarea tuturor suspecţilor şi sancţionarea acestora conform legii penale.

Mă constitui parte civilă în sumă de _________[11] de lei reprezentând daune morale, la care se adaugă ca daune materiale sumele pe care le voi cheltui cu îngrijirea rănilor suferite, precum şi contravaloarea bunurilor distruse şi anume: _________________[12]. Solicit de asemenea cheltuielile de judecată[13].

Depun prezenta plângere penală însoţită de copiile actelor medicale, precum şi de DVD/CD cu fotografiile şi înregistrările video relevante.

SEMNĂTURA

________________

DOMNULUI PRIM PROCUROR AL PARCHETULUI MILITAR DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MILITAR BUCUREŞTI





