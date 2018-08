Nu va lasati amagiti!

Leprele au actionat concertat, dupa un plan infernal. Scopul a fost si este sa creeze o stare de panica generalizata, sa injecteze spaima in sufletele protestatarilor, sa delegitimeze demonstratiile civice, sa descurajeze diaspora, sa distruga societatea civila, sa emasculeze opozitia politica. Responsabilitatea pentru crimele impotriva umanitatii comise in seara zilei de 10 august 2018 o poarta intreg guvernul PSD-ALDE-UDMR. Discipolii lui Ion Ilici Iliescu au repetat ceea ce-a organizat acesta, impreuna cu Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Mihai Chitac si Virgil Magureanu in iunie 1990. Noaptea trecuta, Bucurestiul a fost din nou aruncat in barbarie.

Coordonatorii si regizorii acestui monstruos exercitiu al represiunii au nume si prenume: Dragnea Liviu, Dancila Veorica Vasilica, Dan Carmen, Tariceanu Popescu Calin etc etc Au fost ajutati de cozile de topor din zona pornomediatica de tip antenist si nu numai. Presedintele tariii a iesit la rampa tarziu, ezitant si cu impact minim. Aceasta este starea de fapt azi, 11 august 2018. Una din care nu vom iesi prin blazare si resemnare, ci prin continuarea luptei pentru dreptate, cinste si adevar.

Am trait 13-15 iunie 1990 la Bucuresti. Il tin minte perfect pe presedintele fesenist al Televiziunii, Razvan Theodorescu, lansand aberatia ca protestatarii ar fi pus la cale o lovitura de stat “de tip legionar”. O minciuna sfruntata. In aceasta scoala a neadevarului s-au format grangurii pesedisti condusi la ora actuala de gangsterul Dragnea. Minciunii lor sa le raspundem cu adevarul nostru. Adevarul va invinge in pofida gazelor lacrimogene si a tunurilor cu apa!





